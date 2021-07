Be problemų: Dončičiaus dvigubas dublis pažymėjo dar vieną galingą slovėnų pasirodymą

Gražu ir tuo pačiu pavydu žiūrėti, kaip slovėnai laisvai žaidžia. Kažkiek net primena mūsų 2010m rinktinę. Laisvas žaidimas, geras kamuolio judėjimas, mėgavimasis žaidimu. Net ir tokie beviltiški žaidėjai kaip Dimec ar ten visokie no name, pakilę nuo suolo vaizdo negadina. Puse rungtynių pagrindiniai žaidėjai jau ant suolo koja ant kojos susidėję sėdėjo ir juokėsi iš lenkų, nes per antra kėlinį jau grajų pilnai uždarę buvo. Visiškai išniekinti lenkai buvo, be jokių prošvaisčių. O didieji sofos egzpertai aiškino, kad prieš lenkus nebus sutriuškinimo. Sėdi dabar tyliai visas makaliaus fan klubas gavę pamoka 112 taškų ir +35. Nes žino kas laukia LT su tokiu neįgaliu žaidimu ir taškų gimdymu per du žaidėjus. Manau šiemet slovėnai gali gerai patriukšmauti olimpiadoje. Įdomu bus stebėti juos. Pribręndo jau laikas ir jiems kokį medaliuką pasikabinti! Sėkmės Lukai ir Co!