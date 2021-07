„76ers“ nesutiko su „Pacers“ pasiūlytais mainais

Anonimas

Tai pala, koks Golden State paruos pasiulyma. Ir jeigu gaus Simmonsa tai vel kraus stabiliai visiems. Jeigu ten Draymond be metimo galejo buti daugiakartiniu all staru, tai is Simmons irgi tebus reikalaujama gintis, pasuotis ir kovot del kamuoliu. Siaip tai keista organizacija Sixers, gi Simmonsas mete i krepsi vasaros lygoj kai isdraftino ji...o kas toliau vyko tai ne vien Simmonso, bet ir ju komandos atsakomybe.