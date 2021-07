Kamuolius vogęs ir įspūdingą bloką lenkui išrašęs Butkevičius išlaikė Maskoliūno testą

Nuotr.: BNS

Per pirmuosius du olimpinės atrankos pusfinalio kėlinius lenkai iš savo karinių pabūklų šaudė nesustodami ir po dviejų kėlinių kvėpavo į Lietuvos krepšininkų nugaras.

Kovinių patrankų parako kvapą iš Lenkijos stovyklos pajutę mūsiškiai suprato, kad rytojaus finalas prieš Slovėniją gali ir neateiti bei pyktelėję ant savęs per antrąją pusę suvarpė lenkus – 42:24.

„Į antrąją pusę išėjome ramiai, nes pirmoje darėme nemažai klaidų, nevykdėme to, ką buvome susitarę, – po mačo kalbėjo lietuvių puolėjas Arnas Butkevičius. – Tai buvo labiau komandinės gynybos klaidos, ties pikenrolu kažkiek klydome ir per mažai to susikalbėjimo buvo, bet padarėme išvadas ir giliau nenoriu lįsti.

Gerai, kad padarėme išvadas antroje pusėje ir kažkiek pasilengvinome savo darbą, kas leido lengviau užpulti ir lengviau kontroliuoti juos.“

Pasiruošimo cikle dėl vietos galutiniame dvyliktuke smarkiai turėjęs pakovoti Butkevičius šiandien pirmą kartą per draugiškų rungtynių ciklą bei olimpinę atranką pradėjo mačą startiniame penkete.

197 cm ūgio puolėjas buvo mestas Dariaus Maskoliūno su gynybinėmis užduotimis: viena iš jų – stabdyti vieną lenkų lyderių Mateušą Ponitką.

Butkevičius rungtynes pradėjo greitu tritaškiu iš pagavimo, o savo aikštės pusėje aktyviai dirbęs 51-asis numeris gynyboje su Ponitka kvėpavo į nugarą.

Iki tol 19 taškų vidurkį fiksavęs Sankt Peterbugo „Zenit“ krepšininkas šiandien surinko kone perpus mažiau – 10. Ponitka taip pat 3 sykius suklydo, o iš žaidimo atakavo 42 procentų taiklumu. Didelė dalis šių nuopelnų atitenka Butkevičiui.

Rungtynių žaidėjas EFF 19 Domantas Sabonis Taškai 17 Taiklumas 7-10 Atkovoti kamuoliai 8 Rezultatyvūs perdavimai 2

Visgi pats krepšininkas laurų dėl gero pasirodymo gynyboje pernelyg nenori prisiimti ir po rungtynių teigė, jog čia yra komandinio darbo vaisiai.

„Pirmoje pusėje A.J. Slaughteris kažkiek pajautė žaidimą, antroje pusėje jį sukontroliavome, kas leido mums atitrūkti. Kalbant apie Mateušą, jis labai geras žaidėjas, su juo reikia dirbti visose aikštelės pusėse.

Kai atsipalaiduoji, jis iškart tai jaučia. Kažkoks prakirtimas, neatkovotas kamuolys – čia yra jo taškai. Šiandien galbūt kažkiek pavyko jį sukontroliuoti ir dėl to džiaugiamės“, – po rungtynių kalbėjo Butkevičius.

Puolėjas šiandien per 25 minutes surinko 9 taškus (3/4 dvit., 1/2 trit., 0/1 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, 2 sykius prasižengė, o gerą darbą gynyboje pažymėjo 3 perimti kamuoliai ir, žinoma, įspūdingas blokas Michalui Sokolowskiui.

Ar tokį pasirodymą iššaukė ir sparnus išaugino įtraukimas į starto penketą?

Butkevičius turi savų argumentų.

„Nežinau, ar čia starto penketas, bet pats kažkiek ramiau išėjau. Žinojau, nuo ko šiose rungtynėse pradėti, stengiausi į tai koncentruotis ir viskas išėjo į naudą“, – teigė trečias daugiausiai minučių šiandien sužaidęs lietuvių žaidėjas.

Sekmadienį laukia turnyro kulminacija ir lakmuso popierėlis, kiek iš tikrųjų pajėgi yra Lietuvos rinktinė. Mūsiškiai dėl bilieto į olimpiadą surems ginklus su NBA žvaigždės Lukos Dončičiaus vedama Slovėnija, kuri vieniems po kitų krėtė į kailį rinkdama po mažiausiai 98 taškus.

Paklaustas, ar dar liko jėgų po įtempto sezono, paskubomis vykusios pasiruošimo stovyklos bei šešerių rungtynių, Butkevičius atšovė, jog apie tai negali būti nė kalbos.

„Čia nėra ką skaičiuoti, jokio jėgų taupymo. Žinome, kad liko vienerios rungtynės, kurias reikia laimėti ir visi nuo pradžių dėl to esame susirinkę. Tai yra mūsų tikslas“, – baigė krepšininkas.