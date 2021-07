Stebuklingai išsigelbėjusią Kanadą galop palaidojo Satoransky paskutinės sekundės šūvis

Nuotr.: FIBA

Itin atkakliose olimpinių žaidynių atrankos turnyro rungtynėse įspūdingą pergalę pusfinalyje per pratęsimą šventė Čekijos rinktinė, kuri Kanados mieste Viktorijoje 103:101 (29:27, 23:17, 15:16, 27:34, 9:7) įveikė šeimininkę Kanadą.

Rungtynių žaidėjas EFF 30 Ondrej Balvin Taškai 14 Taiklumas 5-13 Atkovoti kamuoliai 19 Rezultatyvūs perdavimai 4

Čekija atrankos turnyro finale dėl bilieto į Tokijo olimpines žaidynes susikaus su Graikija, kuri kitame pusfinalyje 81:63 įveikė Turkiją.

Čekijai pergalę išplėšė įžaidėjas Tomašas Satoransky, kuris likus kiek daugiau nei sekundei iki pratęsimo pabaigos pasižymėjo dvitaškiu iš vidutinio nuotolio.

Nugalėtojams Blake'as Schilbas pelnė 31 tašką (4/7 dvit., 7/12 trit.), atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir surinko 28 naudingumo balus.

Čekija per pagrindinį rungtynių laiką nė karto neatsiliko, o trečiajame kėlinyje buvo įgijusi 13 taškų pranašumą (62:49).

Ketvirtajame kėlinyje Čekija dar turėjo 12 taškų persvarą (74:62), bet netrukus Kanada spurtavo 15:6 ir priartėjo iki 3 taškų skirtumo (77:80).

Čekija paskutinę minutę buvo įgijusi dviženklę persvarą (92:82), bet to neužteko.

Luguentzas Dortas ir R.J. Barrettas įmetė po tritaškį, Andrew Wigginsas pridėjo dvitaškį su pražanga, po to dar smeigė tritaškį ir įspūdingai spurtavusi Kanada likus 11 sekundžių išlygino rezultatą (94:94).

Blake'o Schilbo tritaškis tikslo nepasiekė ir komandos turėjo žaisti pratęsimą.

Nickeilas Alexanderis-Walkeris pataikė iš toli, R.J. Barrettas pridėjo dvitaškį ir Kanada pratęsime pirmavo 5 taškais (99:94), bet tuomet atkuto Čekija.

Patrikas Auda ir Ondrejus Balvinas pataikė po dvi baudas, Schilbas smeigė tritaškį ir likus 49 sekundėms Čekija jau pirmavo 101:99.

Trey Lyleso metimą blokavo Balvinas, tačiau po netaiklaus Schilbo metimo rezultatą likus 15 sekundžių išlygino Wigginsas (101:101).

Galiausiai pergalę išplėšė čekų įžaidėjas Satoransky.

Ondrejaus Balvino sąskaitoje per 37 minutes buvo 14 taškų (5/13 dvit., 4/4 baudų), 19 atkovotų kamuolių, 4 rezultatyvūs perdavimai ir 30 naudingumo balų.



Kanados komandai Andrew Wigginsas per 33 minutes pelnė 22 taškus (6/9 dvit., 2/6 trit., 4/5 baudų), atkovojo 8 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.



Kanada: R.J. Barrettas 23 (7/11 dvit., 2/6 trit., 5 atk. kam., 6 rez. perd.), Andrew Wigginsas 22 (6/9 dvit., 2/6 trit., 8 atk. kam., 3 per. kam.), Nickeilas Alexanderis-Walkeris 21 (5/10 dvit., 2/8 trit., 5/6 baud., 4 rez. perd.), Trey Lylesas (8/9 baud., 11 atk. kam.), Andrew Nicholsonas (5/6 dvit.) po 10.



Čekija: Blake'as Schilbas 31 (4/7 dvit., 7/12 trit., 7 rez. perd., 28 naud.), Tomašas Satoransky 18 (3/7 dvit., 3/5 trit., 7 atk. kam., 5 rez. perd.), Patrikas Auda 16 (5/9 dvit., 6/9 baud., 4 kld.), Ondreus Balvinas 14 (5/13 dvit., 19 atk. kam., 4 rez. perd., 5 blok., 30 naud. bal.), Janas Vesely 8 (4/7 dvit., 8 atk. kam., 4 rez. perd.), Jaromiras Bohačikas 7 (1/6 trit., 4 kld.).