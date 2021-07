Lietuvos komandos trijulių turnyre užėmė prizines vietas

Nuotr.: FIBA.com

Utenos „Uniclub Casino“ trijulė Prancūzijoje vykusiame „Poitiers Challenger 2021“ turnyre užėmė antrąją vietą bei užbaigė pasiruošimą pirmadienį startuosiančiam „Hoptrans 3x3“ turnyrui.

Už antrąją vietą uteniškiams atiteko 10 tūkst. JAV dolerių piniginis prizas.

Trečioje vietoje likusiems Šakių krepšininkams atiteko 6 tūkst. JAV dolerių.

Grupių etape „Uniclub Casino“ teko susigrumti su šeštąją vietą pasaulio reitinge užimančia „Ub“ ekipa iš Serbijos bei „Hoptrans 3x3“ turnyre besivaržysiančia Kauno r. „Tauro“ komanda.

Dvi pergales iškovoję (21:16 prieš „Ub“, 21:15 prieš „Taurą“) uteniškiai grupėje užėmė pirmąją vietą bei žengė į turnyro ketvirtfinalį.

Ketvirtfinalyje „Uniclub Casino“ laukė „Nantes“ (Prancūzija) komandos iššūkis, su kuriuo susitvarkę uteniškiai (22:17) žengė tarp keturių stipriausių turnyro komandų.

Pusfinalyje Utenos komandos laukė dar viena akistata su tautiečiais – ketvirtąją vietą pasaulio reitinge užimančiais Šakių „Vyčio-Gulbelės“ krepšininkais. Po visų dešimties minučių pareikalavusios atkaklios kovos uteniškiai šventė pergalę (15:12) bei žengė į „Poitiers Challenger 2021“ finalą.

Finale „Uniclub Casino“ susikovė su neseniai kelialapį į Olimpines žaidynes iškovojusia Belgijos rinktinės komanda, o po lygios kovos Utenos ekipai teko pripažinti varžovų pranašumą – 18:20.

Rezultatyviausiai Utenos komandos gretose žaidė iš viso 32 taškus pelnęs Gintautas Matulis (vid. po 6,4 taško per dvikovą), 29 pridėjo Vytautas Šulskis (vid. po 5,8 taško per dvikovą), 20 pelnė Ignas Razutis (vid. po 4 taškus per dvikovą) 16 – Deividas Rasys (vid. po 3,2 taško per dvikovą).

„Iki pergalės turnyre pritrūko dar kelių treniruočių, nes dėl mažų detalių pralaimėjome dvikovos pabaigoje. 3x3 krepšinyje yra labai svarbus vienas kito pajutimas ir susižaidimas. Jau pirmajame turnyre parodėme, kad su mumis nebus lengva. Manau, kad einame teisingu keliu“ – pasibaigus turnyrui šnekėjo „Uniclub Casino“ komandos kapitonas Gintautas Matulis.

Liepos 5 d. uteniškiai pradės pasirodymą Klaipėdoje vyksiančiame „Hoptrans 3x3“ turnyre, o komandos garbę ir toliau gins Matulis, Šulskis, Razutis bei Rasys.

„Į Klaipėdą važiuosime kaip praeitų metų čempionai, o tai kitoms komandoms suteiks didesnės motyvacijos kovoti prieš mus, – sakė Gintautas Matulis. – Važiuosime atiduoti visas jėgas ir lengvai pergalių tikrai nedalinsime. Mūsų tikslai turnyruose visada yra tokie patys – pirmąją dieną išeiti iš grupės, o antrąją – laimėti artėjančias rungtynes. Žingsnis po žingsnio. Svarbiausia, kad po turnyro liktų atitinkama chemija. Tai raktas ateities pergalėms.“

„Hoptrans 3x3“ turnyras bus sudarytas iš dviejų atrankos bei vieno finalinio etapo. Turnyrą tiesiogiai transliuos Go3 televizija.