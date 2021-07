Rinktinės skautas apie gynybą prieš Dončičių: „Išskirtiniai žaidėjai reikalauja išskirtinių taisyklių“

Nuotr.: FIBA

Lietuvos rinktinė šiandien Kaune stos į žūtbūtinę kovą dėl vienintelio kelialapio į Tokijo olimpiadą. Sulig 19.30 val. „Žalgirio“ arenoje išmestu ginčo kamuoliu prasidės olimpinės atrankos finalas.

Jame lietuviams kelią pastoti mėgins kol kas savo varžovus nuo kelio negailestingai šlavusi Slovėnija su NBA supertalentu Luka Dončičiumi priešakyje.

Prieš sekmadienio vakare laukiantį mūšį su slovėnais varžovų žaidimą nagrinėjo Lietuvos rinktinės trenerio asistentas Benas Matkevičius.

„Puikiai suprantame, kad čia yra finalas. Psichologija daug ką nulems, kiek mes su ja susitvarkysime nuo pat pradžių ir tuo pačiu neleisime jiems pasijusti. Nes jie tikrai, kai užsiveda, yra sunkiai sustabdomi. Jie įeina į žaidimą per greitą puolimą, per varžovų klaidas, labai gerai spaudžia gynėjus, užspaudžia varžovų puolimą ir iš to išeina į savo puolimą. Greitai užsibaigia atakas, nebijo ankstyvų metimų“, – priešininkų žaidimą trumpai apibūdino trenerio asistentas.

Kalbėdamas apie neabejotiną varžovų lyderį Dončičių, Matkevičius teigė, kad gynybai prieš šį žaidėją reikės taikyti išskirtinius metodus. Visgi galvoti tik vien apie šio krepšininko sustabdymą gali būti pražūtinga.

„Visi sako „Luka, Luka“, bet negalime pamiršti ir kitų žaidėjų, nes jie turi daug patirties, – pažymėjo specialistas. – Manau, čia bus pagrindinis iššūkis – sugaudyti Luką, bet nepamiršti kitų.

Išskirtiniai žaidėjai reikalauja išskirtinių taisyklių. Kažkiek tas taisykles savo filosofijoje gali lamdyti, prisitaikyti. Negali visiškai laužyti, nes turi išlaikyti savo principus, bet prie geriausių žaidėjų turi turėti išskirtines taisykles. Pasižiūrėsime, kaip visa tai įvyks šiandien. Reikės turėti planą B. Visąlaik reikia turėti planą B, tada truputį saugiau, žinai, kaip reaguoti.“

Treneris užsiminė ir apie esminiu faktoriumi galintį tapti savų sirgalių palaikymą. Trispalvėmis ir žaliais marškinėliais pasipuošusių aistruolių jūra, pasak Matkevičiaus, gali Lietuvos rinktinę užkelti ant tokios bangos, kuri galiausiai lietuvius nuneštų į Tokiją.

„Už savęs turėti tą žalią sieną, jausti visa tai… Vakar žiūrėjau į žiūrovus, bandžiau surasti savo šeimyną, ten tiek spalvų, kad nematai veidų. Smagu matyti, emocijų daug sukyla, bus svarbu su tomis emocijom ir psichologija susitvarkyti.

Visi troško to, visi bus užsivedę, čia net nėra kalbų. Reikės to palaikymo ir sunkiais momentais, nes jų bus finale. Išlaikyti komandinę dvasią, išlikti kartu ir turėti tą palaikymą iš šešto žaidėjo bus labai svarbu. Tai yra X faktorius“, – aistruolių svarbą išryškino Matkevičius.