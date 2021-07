Luka magija Kaune: Dončičiaus trigubas dublis pirmą kartą paliko Lietuvos rinktinę be olimpiados

Skirtumas tarp mūsu all staro ir Slovėnu all staro yra, tai kad mūsu all staras sunkiai lietuviškai sakinį surezga o Slovėnu all starui olimpinis auksas su savo šalim yra svarbiau už nba titula. Slovėnai žaidžia visiškai pasitikėdami savimi, nes žino, kad jei ir nepasiseks už ju nugaros stovi Dončičius, kuris nebijos visko pasiimt saves. Pas mus to nėra, jei pradeda neit, tai nėra žaidėjo, kuris galėtu bent kokios iniciatyvos imtis, maniau, kad toks šiais metais bus Domas, bet panašu, kad nei jis pats savimi pasitiki, nei komandos draugai pasitikėjima juo rodo.