Vieną pakeitimą atlikusi Prancūzija pristatė galutinį dvyliktuką olimpinėms žaidynėms

taip, LT gali tik rukyti kamputyje... Butume tureje normalu treneri, butu atsirinkes be issidirbinejimu tuos kurie gali zaisti gynyboje, tai gal dabar kitaip kalbetume, ex... Geda, kadaise medaliai buvo, Olimpinese pretendavom i ketvertuka, o dabar - visiska geda. Ir nesvarbu ka ten sneka apie Donciciu ir pan. Butu ji spaude pasikeisdami Butke ir Sedekerskis, gal ir butu primetes tuos savo taskus, bet kai dar pripasavo, ir dar atkovojo tiek kiek abu LT centrai, tai cia is viso liudna... Tokiems galima leisti mesti arba kirsti per rankas, kad neikristu, svarbiausia atkirtineti kitus nuo jo, visko vis tiek nebutu pataikes.