Reakcija po Lietuvos nesėkmės atrankoje: „Dabar sėkmės istorijas kuria tie, kurie žaidžia laisvai, gražiai ir mėgaujasi krepšiniu“

fantomas

Hipotetine situacija- Jeigu turetume all star, geriausiu pasaulio talentu komanda, tarkim 2012 metu USA rinktine, kuri butu to vadinamo laisvo kuribingi krepsinio pavyzdis, ir kitoj pusej tokius pat talentus , tik jie jau, nebe all starai, nes yra atkale ir zaidzia ta uzgrudinta pozicini zaidima, su organizuota gynyba, deriniais ir zinancio trenerio nurodymais.Laisve ir kuryba pries aiskia uzgrudinta doktrina(talentas taspats). Kuri KOMANDA butu pajegesne?....Lietuvos rinktine nekarta yra irodzius kad gali laimet pries all starus ir zaisti pries komandas turincias daug individulaus talento, BUTENT DEL TO kad zinom kaip zaisti komandini organizuota krepsini ir zinoma treneriai cia turi ypatingos swarbos. Jei turetume kelis simtus milijonu liaudies, butu galima pasirinkti tu talentu kaip gali JAV, Kanada ar kitos salys, bet turint omeni kad musu nedaug sitas krepsinio braizas, puoseletas ir brangintas, bet deja siuo metu DEGRADUOJA yra geriausias pasirinkimas. Ps. Su Kazlausku, Maskvyciu, ar Saru priesaki butume NUNESE tuos Slovenus:)