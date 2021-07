„Žalgiris“ atsisveikino su Garino

Nuotr.: Basketnews.lt/Dainius Lukšta

Sunkų sezoną Kauno „Žalgirio“ klube po traumos turėjęs Patricio Garino į Lietuvos čempionų klubą nebegrįš, skelbiama komandos pranešime spaudai.

Praėjusią vasarą „Žalgiris“ su argentiniečiu buvo pasirašęs sutartį pagal formulę 1+1, o dabar pasinaudojo teise nutraukti bendradarbiavimą.

28-erių lengvojo krašto puolėjas į Lietuvą atvyko po sudėtingos traumos, o vos prasidėjus sezonui jam buvo atlikta dar viena operacija.

Iš viso per sezoną Argentinos ir Italijos pilietybes turintis žaidėjas aikštėje pasirodė vos dešimt kartų, o sezono pabaigoje vėl buvo patyręs traumą.

Per ketverias Eurolygos rungtynes Garino aikštėje per beveik 7 minutes vidutiniškai rinko po 3 taškus, o Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) per 9 minutes vidutiniškai pelnydavo po 3,5 taško ir atkovodavo po 1,5 kamuolio.

Tiesa, dėl to, kad krepšininkas buvo nuolat kamuojamas traumų, klubui sezono metu pavyko susitarti dėl atlygio sumažinimo.

Šią vasarą „Žalgiris“ jau pasipildė Joshu Nebo, Mantu Kalniečiu, Nielsu Giffey ir Tyleriu Cavanaugh, išsaugojo Luką Lekavičių bei atsisveikino su Thomasu Walkupu, Nigelu Hayesu ir Mariumi Grigoniu.