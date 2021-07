Ulanovas grįžta į „Žalgirį“

Anonimas

Jau pernai jam isejus sakiau kad daugiau metu uzsienyje neissilaikys jis. Kadangi jis nera tas zaidejas kuris gali pats sau progas susikurti. Visu pirma treneris turi noreti per ji zaisti ir sukurti jam derinius. Nes be viso to jis yra tik gynybinis zaidejas su labai ribotu puolimo arsenalu ir metimu. Bet mes zinome kaip ji isnaudoti tad mums jis puikus variantas!