Prie „Ryto“ dublerių prisijungė du RKL vicečempionai

Anonimas

tai Tu dabar siulai, kad jeigu vadovas juos treniravo ir jie yra vieni geriausiu savo amziaus, del to negali but kvieciami? cia visiskai normalus sprendimas, nes jie yra pribrende jau NKL, ir plius yra vieninteliai skm aukletiniai komandoje. Tai nesuvokiu, ka tu cia norejai pasakyt? jei vadovas is skm, tai turi imti zaidejus tik is vkm, nes jei pasiimsi is skm, bus savo zaideju prastumimas i komanda😂 plius ta komanda yra savo amziaus cempionato cempionai