Evoliucionavęs krepšinio dinozauras Jonas: kokį žvėrį turėsime Europos čempionate?

Anonimas

Dar vienas hype straipsnis. Vel pabreziamos vienetines rungtynes kai sukrito 7 trajakai. Taip, per eilute ankstyvu sezono rungtyniu gerai krito trajakai. Paskui ta statistika issilygino. Buvo begale dabartiniu epizodu kur per trajakus ir i lanka laisvas nepataike. Chebra, pabudome ir kelkimes.. per paskutines 10 varzybu trajaku vidurkis 22%. Kad galetu bausti jais rinktineje reikia buti stabiliam nuo tos linijos. O ne metyt 22% taiklumu ir sakyt "tu ka, neprisimeni to karto kai jis NBA sumete septynis trajakus?!" Sitie auksinius sezono momentus isrankiojantys straipsniai tikrai atsibosta. Panasiai kaip fanai svarstantys Dimsa zalgiryje, nes zemesneje lygoje retkarciais suzaidzia geras rungtynes. Tik kai jis sulosia 20+ min, nieko nepataiko, prasileidzia gynyboj ir baigia minusinis pries CL ar net tokio lygio netempiancias domestic komandas - straipsniu nebuna. O JV toliau sekmingai dominuoja po krepsiu. Dziugu, kad ir baudu metimas geras. Bet tik nereikia rinktines treneriam kist, kad "duokit Joncei trajakus metyt, nes buvo ta viena gera atkarpa!" Reikia stabilumo, o ne geros atkarpos.