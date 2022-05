Čempionų lygą 3 metus iš eilės laimės Ispanijos klubas

Nuotr.: FIBA

FIBA Čempionų lygos nugalėtoju trejus metus paeiliui taps Ispanijos klubas.

Rungtynių žaidėjas EFF 14 Chima Moneke Taškai 13 Taiklumas 4-7 Atkovoti kamuoliai 13 Rezultatyvūs perdavimai 0

Bilbao vykstančio finalo ketverto pusfinalyje Manresos BAXI 63:55 (20:17, 15:18, 20:14, 8:6) palaužė Liudvigsburgo „MHP Riesen“.

Kiek anksčiau bilietą į finalą pagriebė ir kita Ispanijos komanda Tenerifės „Lenovo“, kuri pusfinalyje įveikė Holono „Hapoel“.

Finalas ir kova dėl trečios vietos vyks sekmadienį.

Pastaruosius dvejus metus Čempionų lygos titulais džiaugėsi Burgoso „CB Miraflores“ ekipa.

Manresos ekipos gretose labiausiai išsiskyrė Chima Moneke, kurio sąskaitoje per 27 minutes buvo 13 taškų (4/6 dvit., 0/1 trit., 5/10 baudų), 13 atkovotų kamuolių bei 14 naudingumo balų.



Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Yankuba Sima, per 19 minučių pelnęs 15 taškų (6/7 dvit., 3/6 baudų). Jis taip pat atkovojo 4 kamuolius bei surinko 11 naudingumo balų.



Liudvigsburgo komandai Justinas Simonas per 27 minutes pelnė 18 taškų (6/11 dvit., 1/2 trit., 3/5 baudų), atkovojo 5 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko 14 naudingumo balų.



„MHP Riesen“: Justinas Simonas 18 (6/11 dvit., 5 atk. kam.), Jonah Radebaugh 7 (0/7 trit., 9 atk. kam.).



BAXI: Yankuba Sima 15 (6/7 dvit.), Chima Moneke 13 (4/6 dvit., 5/10 baud., 13 atk. kam.), Ismaelis Bako (4/5 dvit.) ir Joe Thomassonas (2/11 dvit., 2/2 trit., 6 atk. kam.) po 10, Sylvainas Francisco 8 (0/5 trit.).