Čempionų lygos mažajame finale – vokiečių triumfas

Nuotr.: FIBA

Po ketverių metų pertraukos į FIBA Čempionų lygos finalo ketvertą sugrįžusi Liudvigsburgo „MHP Riesen“ sugebėjo pagerinti prieš tai užfiksuotą rezultatą.

Rungtynių žaidėjas EFF 22 Jonah Radebaugh Taškai 11 Taiklumas 3-3 Atkovoti kamuoliai 7 Rezultatyvūs perdavimai 2

Liudvigsburgo klubas Bilbao vykusiame mače dėl trečios vietos 88:68 (27:19, 15:10, 27:19, 19:20) įveikė Holono „Hapoel“.

„MHP Riesen“ finalo ketverte pastarąjį kartą buvo 2018 m., tačiau abu kartus pralaimėjo ir liko ketvirtoje vietoje.

Be „MHP Riesen“, vienintelė kita Vokietijos komanda, patekusi į Čempionų lygos medalių dalybas buvo Bambergo „Brose“ (2019 m.).



Liudvigsburgo komandai Jonah Radebaugh per 27 minutes pelnė 11 taškų (3/3 trit., 2/2 baudų), atkovojo 7 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko 22 naudingumo balus.

Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Justinas Simonas, per 36 minutes pelnęs 27 taškus (10/20 dvit., 2/4 trit., 1/6 baudų). Jis taip pat atkovojo 6 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus bei surinko 20 naudingumo balų.



Holono ekipos gretose labiausiai išsiskyrė Joe Raglandas, kurio sąskaitoje per 28 minutes buvo 11 taškų (4/8 dvit., 0/4 trit., 3/3 baudų), 6 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai bei 12 naudingumo balų.



„MHP Riesen“: Justinas Simonas 27 (10/20 dvit., 2/4 trit., 6 atk. kam., 6 rez. perd., 3 per. kam.), Jordanas Hullsas 15 (4/7 trit.), Tekele Cottonas 13 (3/4 trit.), Jonah Radebaugh 11 (3/3 trit., 7 atk. kam., 3 per. kam.).



„Hapoel“: Tyrusas McGee 14 (5/6 dvit., 4 kld.), Fredericas Bourdillonas 12 (2/6 trit.), Joe Raglandas 11 (4/8 dvit., 6 atk. kam., 5 rez. perd.), Adamas Smithas 9, Chrisas Johnsonas 8 (5 atk. kam.).