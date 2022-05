Sugrįžimu į pusfinalį džiaugęsis Sireika: „Apie save girdžiu įvairių komentarų“

sunku suprasti tuos LT ekspertus...stumia and Sireikos koks prastas...bet giria nieko nepasiekusi Maskvyti kuris kaip treneris nulinis,ir rurino kas norejo ji, vien per nepilna sezona si,kai vadovavo tik super specialistas visu isgirtas sugebejo pralaimeti, 2 kartus Portugalu komandai,du kartus Olandu komandai,karta lenku komandai....bet nu paaiskintu kazkas ,is kur tas Lietuvos ziniasklaidos maskvycio aukstinimas..kad su Neptunu iveike Ryta kur pagrindinis ryto izaidejas buvo kazkoks Lukakovas is Ukrainos..... :PP