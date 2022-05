Serijoje – lygybė: Paulą sustabdę „Mavs“ tritaškiais palaužė „Suns“

Nuotr.: AP - Scanpix

Tritaškiais varžovus užpylę Dalaso „Mavericks“ išlygino NBA Vakarų konferencijos pusfinalio serijos rezultatą.

Rungtynių žaidėjas EFF 27 Dorian Finney-Smith Taškai 24 Taiklumas 8-13 Atkovoti kamuoliai 8 Rezultatyvūs perdavimai 1

Jasono Kiddo auklėtiniai savo aikštėje 111:101 (37:25, 31:31, 19:22, 24:23) įveikė Finikso „Suns“.

Serijoje iki keturių pergalių rezultatas 2-2. Kitas mačas naktį iš antradienio į trečiadienį bus žaidžiamas Finikse.

„Mavs“ buvo nesustabdomi perimetre. Ekipa išmetė 44 tolimus metimus, o tikslą pasiekė 20 (45,5 proc.). Net 8 tritaškius (iš 12) atseikėjo Dorianas Finney-Smithas.

Svarbiausiu raktu į pergalę tapo kantrus darbas gynyboje su Chrisu Paulu. „Suns“ atakų generolas per 23 minutes surinko 5 taškus (1/3 dvit., 1/1 trit.), 7 rezultatyvius perdavimus bei 5 atkovotus kamuolius.

Paulas rungtynių nebaigė dėl susirinktų pražangų. Šeštąją nuobaudą jis gavo ketvirtojo kėlinio pradžioje.

„Turiu pasižiūrėti į save, – po mačo kalbėjo Paulas. – Negaliu pastatyti savęs į tokią situaciją, kai leidžiu varžovams dominuoti. Turiu pažvelgti į save ir pagalvoti, ką galima padaryti geriau.“

Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Luka Dončius, per 36 minutes pelnęs 26 taškus (8/15 dvit., 1/10 trit., 7/8 baudų). Jis taip pat atkovojo 7 kamuolius, atliko 11 rezultatyvių perdavimų.



Finney-Smithas per 38 minutes pelnė 24 taškus (0/1 dvit., 8/12 trit.), atkovojo 8 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą.



Finikso ekipos gretose labiausiai išsiskyrė Devinas Bookeras, kurio sąskaitoje per 43 minutes buvo 35 taškai (7/16 dvit., 3/6 trit., 12/13 baudų), 4 atkovoti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai.

„Mavericks“ pirmavo beveik nuo mačo pradžios (10:8). Daugiausiai pranašumas buvo pasiekęs 17 taškų (46:29), o ketvirtajame kėlinyje ekipa daugiausiai 14 taškų persvara (97:83).



„Mavericks“: Luka Dončičius 26 (8/15 dvit., 1/10 trit., 7/8 baud., 7 atk. kam., 11 rez. perd., 3 per. kam., 4 kld.), Dorianas Finney-Smithas 24 (8/12 trit., 8 atk. kam.), Jalenas Brunsonas 18 (6/14 dvit., 4 rez. perd.), Davis Bertans 12 (4/6 trit.), Maxi Kleberas 11 (7 atk. kam.), Spenceris Dinwiddie 10 (2/4 trit., 4 rez. perd.), Reggie Bullockas 7 (2/5 trit.).



„Suns“: Devinas Bookeris 35 (7/16 dvit., 3/6 trit., 12/13 baud., 7 rez. perd., 5 kld.), Jae Crowderis 15 (4/6 dvit., 2/7 trit., 6 atk. kam., 4 kld.), Deandre Aytonas 14 (7/12 dvit., 11 atk. kam., 2 blok., 4 kld.), Cameronas Johnsonas 11 (3/7 trit., 5 atk. kam.), JaVale'as McGee 7 (6 atk. kam.).