„Žalgiriui“ balansuojant ties praraja – Maksvyčio nerimas: „Nesijaučiu užtikrintai“

Kauno „Žalgiris“ pirmą kartą klubo istorijoje atsidūrė situacijoje, kuomet rizikuoja nepatekti į Lietuvos krepšinio lygos pusfinalį.

Rungtynių žaidėjas EFF 27 Nojus Mineikis Taškai 23 Taiklumas 7-9 Atkovoti kamuoliai 4 Rezultatyvūs perdavimai 1

Žalgiriečiai Klaipėdoje pralaimėjo ketvirtąsias serijos rungtynes „Neptūnui“ (78:87) ir rezultatas tapo lygus – 2-2.

LKL čempionams prieš lemiamą mačą Kaune nieko gero nežada ir istorija. Per 29-erius lygos gyvavimo metus yra buvę vos du atvejai, kuomet ketvirtfinalyje prireikė penkerių rungtynių ir abi serijas laimėjo komandos, kurios lemiamą mačą žaidė išvykoje. Šiuo atveju tokioje situacijoje yra „Neptūnas“.

Po mačo kauniečių treneris Kazys Maksvytis ieškojo nesėkmės priežasčių ir nesuprato, kodėl jo auklėtinių žaidimas yra toks nepastovus.

„Neptūnas“ šiandien nusipelnė pergalės. Mūsų žaidimas buvo tik šiek tiek pagerėjęs trečiajame kėlinyje, bet to neužtenka. Niekaip nesuprantu, iš kur tie kalneliai. Kodėl praėjusiose rungtynėse buvo gera energija, geras fokusas, o šiandien to nebuvo. Nenoriu to perkelti ant kažkokio nusiraminimo, neįvertinimo. Šiandien turėjome atvažiuoti ir užbaigti, bet yra kaip yra. „Neptūnas“ to nusipelnė“, – kalbėjo treneris.

– Daug panikos, daug streso šiandien. Vienu metu pakeitėte visus tris gynėjus. Gal ir žinutę tokiu keitimu siuntėte savo komandai?

– Nuo pat pirmo kėlinio kažkiek atsiliekant ar neinant rungtynių planui yra dar trys kėliniai. Vėliau lieka du kėliniai. Galų gale buvome sugrįžę ir jau pirmavome dviem taškais. Bet gavome tris tritaškius, du iš jų – greitame puolime. Yra ta panika, daug klaidų, nėra užtikrintumo.

– „Neptūnas“ be Žygimanto Janavičiaus buvo linkęs numirti aikštelėje. Ar tą patį galite pasakyti apie savo krepšininkus?

– Aš jau prieš tai minėjau, kad „Neptūnas“ nusipelnė pergalės. Mes nežaidėme taip, kaip praėjusiose rungtynėse. Nesame tokio meistriškumo, kad užtenka atvažiuoti į Klaipėdą, „Neptūnas“ iškelia rankas prie pilnos arenos ir mes pasiimame pergalę. Reikia tą pergalę išsikovoti. Šiandien to nebuvo.

– Ar esate priartėjęs prie atsakymo, kodėl taip stringa žaidimas?

– Ne, nepriartėjęs. Ieškosime. Nesijaučiu užtikrintai, laukia lemiamos rungtynės, o kai jos viską sprendžia, pasidaro labai trapu. Užmirškime šias rungtynes ir ruoškimės kitoms.

– Nojus Mineikis šiandien pelnė 23 taškus, įmetė 6 tritaškius iš 7. Kodėl jo nepavyko sustabdyti ir kokias jo perspektyvas matote?

– Jo visi metimai yra iš to, ką sukuria kiti. Tai yra metimai greitose atakose. Pirmiausia, mūsų toks planas yra, kad jis negali išsimesti 7 metimų. Norime, kad jis veržtųsi, eitų į kontaktą. Čia yra paprasčiausiai plano neišpildymas.

– Joshas Nebo šiandien per 23 minutes nepelnė nė taško, prametė vienintelį mestą dvitaškį. Visa serija jam ganėtinai sunki, kodėl jam nesiseka?

– Nežinau, kodėl nesiseka. Praėjusiose rungtynėse sekėsi truputį geriau. Šiandien varžovai dominavo baudos aikštelėje, pelnė daugiau taškų negu mes. Mes kaip tik turėtume turėti pranašumą su savo aukštaūgiais, o gaunasi atvirkščiai.

– LKL istorijoje yra buvę du atvejai, kuomet ketvirtfinalyje prireikė penkių mačų ir abu kartus seriją laimėjo išvykos komanda. Ar jaučiate didelį spaudimą?

– Kai tu dirbi „Žalgiryje“, visuomet jauti spaudimą, bet tam ir esame čia, kad susitvarkytume su juo ir jį įveiktume.

– Vienu metu į aikštelė išleidote Kalnietį, Jankūną ir Lekavičių. Ar bandėte ieškoti žalgirietiškos dvasios?

– Bandėme rasti žaidėjus, kurie šiek tiek padėtų. Tas pats Mantas baigė rungtynes su 7 rezultatyviais perdavimais. Bandėme ieškoti šviežių, naujų žaidėjų, kurie šiandien galėtų žaisti.