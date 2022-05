Serijoje vėl lygu: Horfordo ir Tatumo tandemas nukalė „Celtics“ pergalę

Nuotr.: AP - Scanpix

Alas Horfordas ir Jaysonas Tatumas bendrai pelnė 60 taškų ir jų vedamas Bostono „Celtics“ iškovojo pergalę Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) bei išlygino Rytų konferencijos pusfinalio serijos iki keturių pergalių rezultatą 2-2.

Rungtynių žaidėjas EFF 33 Al Horford Taškai 30 Taiklumas 11-14 Atkovoti kamuoliai 8 Rezultatyvūs perdavimai 3

Bostono klubas išvykoje 116:108 (18:25, 29:23, 26:32, 43:28) antrą kartą paguldė Milvokio „Bucks“.



Atkrintamųjų karjeros rekordą užfiksavęs Horfordas per 41 minutę pelnė 30 taškų (6/7 dvit., 5/7 trit., 3/4 baudų), atkovojo 8 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą ir padarė klaidą.

35-erių veteranas tapo vyriausiu „Celtics“ žaidėju, kuriam pavyko atkrintamosiose pelnyti 30 taškų.

Tatumas taip pat pelnė 30 taškų. Jis per 41 minutę pataikė 8 dvitaškius iš 14, 3 tritaškius iš 10, 5 baudas iš 6. Be to, jis atkovojo 13 kamuolių, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir padarė 2 klaidas.

Trečiajame kėlinyje iniciatyvą savo rankose turėję „Bucks“ įgijo 11 taškų persvarą (76:65), tačiau jau ketvirtojo ketvirčio pradžioje Horfordas dėjimu išlygino rezultatą (80:80).

Likus 6 minutėms prasiveržęs Giannis Antetokounmpo vėl persvėrė rezultatą „Bucks“ naudai (94:92), bet tuomet Horfordas atseikėjo 6 taškus paeiliui (98:94), o Tatumas dar pridėjo 8 iš eilės ir „Celtics“ likus 3 minutėms turėjo dviženklę persvarą (106:96). Per likusį laiką „Bucks“ nebeišsikapstė.

Rezultatyviausiu mačo žaidėju tapo Giannis, kuris per 41 minutę pelnė 34 taškus (14/28 dvit., 0/4 trit., 6/11 baudų), atkovojo 18 kamuolių, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, bet keturissyk suklydo.

Šiose rungtynėse atkrintamųjų debiuto sulaukė „Celtics“ jaunuolis Grantas Williamsas. 23-ejų puolėjas per 24 minutes pasižymėjo su 9 taškais.

Po dėjimo emocijas išreiškęs Giannis gavo techninę pražangą:

„Celtics“ komandai negalėjo padėti kelio traumą besigydantis Robertas Williamsas, o „Bucks“ vis dar vertėsi be Khriso Middletono.

„Bucks“: Giannis Antetokounmpo 34 (14/28 dvit., 6/11 baud., 18 atk. kam., 5 rez. perd., 4 kld.), Brookas Lopezas 17 (6/10 dvit., 5/6 baud., 7 atk. kam.), Jrue Holiday 16 (4/16 dvit., 1/6 trit., 5/5 baud., 7 atk. kam., 9 rez. perd., 3 per. kam.), Wesley Matthewsas 12 (3/4 trit.), Patas Connaughtonas 11 (3/6 trit., 7 atk. kam.), Graysonas Allenas 7.

„Celtics“: Jaysonas Tatumas (8/14 dvit., 3/10 trit., 5/6 baud., 13 atk. kam., 5 rez. perd.) ir Alas Horfordas (6/7 dvit., 5/7 trit., 8 atk. kam.) po 30, Jaylenas Brownas (2/5 trit., 6/6 baud.) ir Marcusas Smartas (6/10 dvit., 2/3 trit., 8 rez. perd., 2 blok.) po 18, Derrickas White'as 11, Grantas Williamsas 9 (1/5 trit.).