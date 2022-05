Butkevičius: „Pralaimėjimas „Dzūkijai“ – signalas, kad reikia atsibusti“

Nuotr.: BNS

„Betsafe-LKL“ čempionate paaiškėjo visi pusfinalių dalyviai. Jei vienoje poroje kausis Panevėžio „Lietkabelis“ ir Kauno „Žalgiris“, kitoje – Vilniaus „Rytas“ bei „Šiauliai-7bet“.

Sostinės komanda turėjo laiko pasiruošti pusfinalių etapui, kuris startuos jau penktadienį Vilniuje, 18.30 val. Arnas Butkevičius sako, jog tam turėtos kelios dienos išėjo į naudą, nes ketvirtfinalio serija su Alytaus „Dzūkija“ nebuvo itin lengva.

„Viskas kaip įprasta: turėjome pusantros laisvos dienos po serijos su dzūkais, dabar studijuojame „Šiaulius-7bet“ ir ruošiamės kovai. Nieko naujo“, – apie pasiruošimą trumpai sakė jis.

Butkevičius atskleidė, kad pralaimėjimas „Dzūkijai“ papurtė „Ryto“ vyrus. Būtent po jo krepšininkai sėdo rimtai pasikalbėti, išsakė savo mintis ir išsisprendė detales, kurios kažko netenkino. Primename, jog šią seriją vilniečiai įveikė 3:1.

Dabar „Ryto“ kapitonas gali tik pasidžiaugti, jog „Betsafe-LKL“ ketvirtfinalio serija nebuvo laimėta lengvai ir sostinės ekipa apie save nepagalvojo per gerai, kuomet atėjo pačios svarbiausios metų kovos.

„Jei nebūtų smūgio pralaimėjus, galbūt tas pokalbis nebūtų įvykęs. Tai buvo geras spyris į užpakalį ir signalas, jog reikia atsibusti, nėra, ko laukti, reikia žaisti čia ir dabar. Tikrai laiku gavome pamoką, tikiuosi, jog ją išmokome“, – LKL.lt svetainei sakė Butkevičius.

LKL.lt pateikia pokalbį su juo apie būsimą pusfinalio etapą, „Šiaulių-7bet“ pavojus ir naudingiausio „Betsafe-LKL“ žaidėjo prizą iškovojusį Ivaną Buvą.

– Kaip manote, ar laisvas laikas iki pusfinalio serijos išeis į naudą?

– Tokia pertrauka – pats tas, tikrai ne per daug. Yra ir užtektinai laiko poilsiui, ir pasiruošimui: varžovų analizei, derinių pasikartojimui, vaizdo medžiagos ir taktikos aptarimui.

– „Dzūkija“ jums metė nemažą iššūkį ir net pasiekė vieną pergalę. Kiek ši „Betsafe-LKL“ ketvirtfinalio serija buvo sunki „Rytui“?

– Sakyčiau, kad ir mes patys su per dideliu pasitikėjimu atėjome į ketvirtfinalį, nors paskutinės reguliaraus sezono rungtynės ir baigėsi sunkiai. Buvome ne geriausiame ritme. Aišku, reikia pasakyti, jog „Dzūkija“ buvo tikrai gerai pasiruošusi, sugebėjo mus pastatyti į nepatogias pozicijas. Dėl to pirmose dvejose rungtynėse mums sekėsi labai sunkiai – per abu mačus sužaidėme gal kėlinį savo tikrojo žaidimo. Tai – dzūkų nuopelnas.

Po tų rungtynių turėjome pokalbį, kuriame susidėliojome mintis, išsakėme jas vienas kitam, kiekvienas žaidėjas tai padarė ir taip kažkiek pasikeitė mūsų požiūris bei žaidimas tolesnėje serijoje.

– Kaip manote, kas tapo reikšmingesniu dalyku komandai: nuoširdus išsikalbėjimas ar pralaimėjimas?

– Manau, kad susidėjo abu dalykai. Jei nebūtų smūgio pralaimėjus, galbūt tas pokalbis nebūtų įvykęs. Tai buvo geras spyris į užpakalį ir signalas, jog reikia atsibusti, nėra, ko laukti, reikia žaisti čia ir dabar. Tikrai laiku gavome pamoką, tikiuosi, jog ją išmokome.

– Ar toks pralaimėjimas, kuris supurto, gali išeiti net į naudą prieš pačias svarbiausias „Betsafe-LKL“ kovas?

– Mūsų situacijoje tai būtent buvo geras signalas neužmigti ant laurų ir pažiūrėti į save iš šono. Kaip žaidėme dvejas pirmas rungtynes prieš alytiškius, nežinau... Tokio žaidimo tiesiog neužtenka atkrintamosioms. Su tokiu žaidimu negalima eiti į lemiamas sezono kovas. Pralaimėjimas tikrai pažadino.

– Kaip atrodė jūsų pokalbis ir kokių emocijų jis buvo kupinas?

– Pokalbis nebuvo labai ilgas, bet buvo konstruktyvus bei atviras. Pasišnekėjome vyriškai, kas norėjo, išsakė savo mintis, ką mato, ko trūksta, ką reikia pakeisti, kur mūsų požiūriai nesutampa. Kai išsišneki atvirai, visų pirma, duodi suprasti, jog to kartoti negalima. O jei visi sutinka, tai sumažina klaidos kartojimo galimybę. Jeigu žmogui kartą pasakai, kas tau nepatinka, o jis tai darys darkart, tada supranti, jog tai ne tavo problema – jo. Kai komandoje yra 11 žmonių, tai matančių, o vienas darai kitaip, atsiranda atsakomybė klaidos nebekartoti.

– Šį sezoną turėjote įvairių rungtynių prieš šiauliečius, vienas laimėjote lengviau, kitas – sunkiau. Ką akcentuojate prieš būsimą mačą?

– Prieš šiuos varžovus turėjome ketverias skirtingas rungtynes „Betsafe-LKL“ ir Citadele KMT turnyruose. Kas matosi, jog jie į atkrintamąsias atėjo geros sportinės formos ir yra tikrai ant bangos, žaidžia komandinį bei greitą krepšinį su daug atakų. „Šiauliai-7bet“ – nenuspėjama komanda, turinti daug žaidėjų, kurie gali iššauti. Kiekvienose rungtynėse pas juos atsiranda vis kitas lyderis – tuo šiauliečiai pavojingi.

– Ar nustebote, kad ketvirtfinalyje „Šiauliai-7bet“ gana užtikrintai susitvarkė su Jonavos „CBet“ klubu?

– Nepasakyčiau, kad nustebau. „Šiauliai-7bet“ viso sezono metu man atrodė gerai sukomplektuota bei pastovi komanda. Jie rodo didelį pasitikėjimą savimi ir tai įrodė serijoje su „CBet“. Iš to ir rezultatas toks. Nors vienerias rungtynes jie pralaimėjo, po to problemų nebeturėjo.

– Būta nemažai rungtynių pastaruoju metu, kai šiauliečiai vertėsi ne Jonathano Elmore’o. Ar tai – kardinaliai ekipos veidą keičiantis žmogus?

– Mano požiūriu, Elmore’o trauma likusius žaidėjus kažkiek suvienijo. Kuomet Elmore’as žaidžia, kamuolys dažnai būna jo rankose, žaidimas sukasi apie jį, daug sprendimų priima jis. Kuomet jis žaisti negalėjo, kiti žaidėjai tai perėmė ir puikiai su šia role susitvarkė. Taip jie tampa dar labiau nenuspėjami, nes „Šiauliai-7bet“ turi daug gerų žaidėjų, visi jie įsijungia ir tampa pavojingi.

– Kalbant apie lyderius, jūsų komandos vedlys Ivanas Buva gavo „Betsafe-LKL“ reguliariojo sezono MVP trofėjų. Kaip pasveikinote jį?

– Pasveikinome jį, bet Ivanas sakė, kad čia jis labiau turi mums atsidėkoti. Laukiame tos padėkos (juokiasi). Viso sezono metu jis buvo mūsų ramstis puolime, nemažai žaidimo sukasi aplink jį. Smagu, jog Buva išlaiko stabilumą ir yra dominuojanti jėga po krepšiu „Betsafe-LKL“. Kaip puolimo ašis jis tą stabilumą mums duoda viso sezono metu. O tai mums labai svarbu.

– Jums pačiam šis sezonas galbūt nėra toks statistiškai ryškus kaip keli praeiti. Ar pats viskuo esate patenkintas, o galbūt iš savęs tikėjotės daugiau?

– Aš visada iš savęs reikalauju daugiau. Norisi kuo daugiau prisidėti prie komandos žaidimo: ne tik būti aktyvesniu gynyboje, bet ir puolime. Mūsų žaidimas šiemet specifinis, turime savo puolimo lyderius, pozicijas, per kurias norime žaisti labiau. Tokiu atveju gaunu mažiau progų būti su kamuoliu ar atakuoti, tačiau nematau tame didelės problemos. Negali būti taip, kad visi 12 žaidėjų mes po 12 taškų. Iš savęs visada noriu daugiau, bet jei treneris yra patenkintas, komanda – irgi, ji laimi – viskas yra gerai.

– Ar jums kaip ilgamečiam „Betsafe-LKL“ žaidėjui šių metų atkrintamosiose yra bene labiausiai intriguojančios per daugelį sezonų? Tiek iš žaidėjo, tiek žiūrovo perspektyvos.

– Visada smagiau stebėti atkrintamąsias, kuriose yra intrigos, kai yra įtemptos serijos. Netikėtai įtempta serija buvo tarp „Žalgirio“ ir „Neptūno“, mūsų serija su dzūkais – taip pat kitokia. Buvome įpratę matyti „sausas“ serijas, tad rungtynės taškas į tašką tikrai įdomesnės stebėti.