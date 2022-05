Žibėnas liaupsino varžovus dusinusį kapitoną: „Niekas negalėjo įkvėpti“

Nuotr.: LKL

Vilniaus „Ryto“ kova su „Šiauliais-7bet“ Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio starte truko lygiai du kėlinius. Po pertraukos Giedriaus Žibėno kariauna išėjo su visai kitu intensyvumu gynyboje, trikdė šiauliečių pozicines atakas, vogė kamuolius, o puolime liejo tiek tritaškių, kad prisėsti ant savo kėdžių į „Jeep“ areną susirinkę aistruoliai dažniausiai nespėdavo.

Vilniečiai šiame mače užfiksavo ganėtinai retą pasiekimą – išmetė daugiau tritaškių (38) nei dvitaškių (30) ir tai darė puikiai – 42 procentai. Pergalė daugiau nei užtikrinta – 97:75.

Serijos iki trijų pergalių rezultatui tapus 1-0, sostinės klubo treneris Žibėnas džiaugėsi savo auklėtinių pademonstruotu intensyvumu.

„Pirmoje mačo pusėje galbūt ne viskuo buvau patenkintas, bet šiaip apskritai rungtynėmis esame patenkinti, labai norėjome sau ir varžovams duoti žinutę. Ne man spręsti, ar mes ją davėme, bet iš savo pusės galiu pasakyti, kad tikrai kontroliavome rungtynes. Buvo labai sąžiningai iš žaidėjų pusės pasižiūrėta į žaidėjų analizę. Mes išėmėme jų pagrindinius lyderius.

Jie neturėjo gerų metimų, kai kurie žaidėjai nematė krepšio ir tai yra labai didžiulis nuopelnas mūsų žaidėjų, nes jie labai laukė šios serijos bei tą žinutę tikrai norėjo duoti. Mes žinome, kad lygiai tokią pačią žinutę mums norės duoti Šiauliai pas save namuose. Tam turime būti pasiruošę, turime važiuoti su dar didesne energija ir su dar geresniu požiūriu į rungtynes. Tada turime šansų.“

– Šiandien gynyboje dažnai keitėtės, o Ivanas Buva žaidė mažiau nei įprastai. Ar tai buvo daroma specialiai, norint naudoti būtent tokią gynybą?

– Rungtynės vyksta kas dvi dienas, todėl labiausiai džiaugiuosi, jog nenuvarginome žaidėjų. Kelionė ne trumpa, todėl tos energijos, šviežumo labai reikės ir Šiauliuose. Mes tikrai nesitikime lengvų rungtynių.

Rungtynių žaidėjas EFF 16 Lukas Uleckas Taškai 14 Taiklumas 5-7 Atkovoti kamuoliai 3 Rezultatyvūs perdavimai 2

– Ką per pertrauką pasakėte savo žaidėjams? Atrodė, kad į trečiąjį kėlinį atsinešėte visai kitą intensyvumą gynyboje?

– Per didžiąją pertrauką mes taisėme mažas detales. Didžiausias dėmesys per ilgąją pertrauką buvo, kad mes emocijas nelabai kontroliavome, kažkur tos kantrybės nebuvo. Norėjome juos turbūt labai greitai užlaužti. Kantrybės nepademonstravome. Vėliau ataka po atakos kažką susikrovėme per gynybą. Jeigu pasižiūrėsite į statistiką, varžovų lyderiai tikrai šiandien nesužaidė.

– Ar rezultatyvus Issufo Sanono žaidimas (20 taškų) nustebino?

– Truputėlį buvo netikėti keli jo sunkūs metimai, bet su tokiais metimais mes galime gyventi ir tokius tikrai duosime toliau mesti. Netikiu, kad su tokiais metimais komanda gali nueiti toli.

– Ar gynybos suintensyvėjimas po pertraukos yra plano dalis?

– Greičiausiai žaidėjai yra susitarę su fanais.

– Tai nėra jūsų specialus režimas?

– Vienas kažkoks abejotinas švilpukas, vienas nepasisekimas... Žaidėjai tai priima asmeniškai, labai teisingai ir tą visą susikaupusią energiją, pyktį. Man džiugu, kad jie tą energiją išnaudoja gynyboje. Ką Arnas padarė su varžovų lyderiais... Niekas negalėjo įkvėpti. Labai daug kreditų šiandien turi atiduoti Arnui. Jo kapitono pavyzdys užvedė visą komandą. Nežinau, kas pirmiau. Ar Arnas visą komandą, ar arena visą komandą. Tą sinergiją mes turime išsiaiškinti.

– Per pastaruosius penkis mačus su šiauliečiais išmetate bent po 30 tritaškių ir juos realizuojate bent 40 procentų taiklumu. Kas čia per tendencija?

– Jų tokia gynyba ir mes toliau mesime, jeigu mums leis. Atsimename ir praėjusį sezoną. Jų gynyba buvo panaši, o kalbant apie mus, mes naudosimės tuo, ką jie mums duos. Jeigu atims tritaškį, ieškosime kitų būdų.

– Šiandien Vilnius kažkuria prasme įkūnijo Belgradą – fanų dainos, konfeti jūra. Žaidėjai 5 minutes negalėjo pelnyti taškų. Kiek tam įtakos turėjo nutrauktos rungtynės pačioje pradžioje?

– Kad taip visuomet prasidėtų rungtynės... Ne tik Vilniaus arenose. Tikrai smagu. Žinome, kad ir Šiauliuose bus sunku, kad susirinks pilna arena. Tai tik puošia krepšinį ir tikrai nemanau, kad tai sutrukdė. Tai davė žaidėjams adrenalino, atkrintamųjų ritmo ir panašiai. Čia tai tiktai puošia. Matome tai balkanų šalyse, bet ir mes tai galime padaryti. Pagarba fanams už tokią idėją ir tęskite toliau.



– Vienaip pradėjote seriją su „Dzūkija“, o šiandien pamatėme visai kito lygio intensyvumą. Ar čia skirtinga pagarba varžovams, ar etapui?

– Čia ne man klausimas. Mes tą pagarbą iš žaidėjų norime visada gauti ir aš tikrai negaliu tuo skųstis, nes visą sezoną buvome ta komanda, kuri nemėtė taškų, nežaidėme su komandomis iki paskutinių sekundžių. Stabilumo norisi visą laiką. Aišku, tai yra pusfinalis. Tai toks sezono metas, kuomet lieka keturios savaitės. Žaidėjai dabar pagavę geresnį ritmą. Visi žino, kad dabar nėra tinkamas momentas iš jo išsimušti. Žaidėjai tai puikiai supranta ir dabar tikiuosi, kad jie eis tik į priekį.