Dviženklį deficitą panaikinęs „Žalgiris“ pusfinalį pradėjo dramatiška pergale

Webster individualiai stipriausias gynejas siame Zalgiryje, dziugu kad pagaliau jam duoda zaist. kas dar idomu, 4dieni siautejes Gifey siandien prasedejo ant suolo. Cavanaugh yra pajuokos objektas kuri vyt lauk reikia nes uz Miniota jis mazai kuo geresnis. is siu metu komandos verta palikt Ule, Lekaviciu, Lukosiuna, Webster ir Miniota. Nebo jei sutiks uz ta pacia alga irgi butu ok. visiem kitiem turi but parodytos durys, net Juskevicius zvenge is to zaideju kratinio