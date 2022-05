Fanų meilę užsitarnavę šiauliečiai turi argumentų kovoje dėl finalo

Nuotr.: BC Šiauliai

Jei intrigos „Betsafe-LKL“ pusfinaliuose tikėjotės tik vienoje poroje – reikės žvalgytis į abi. Favoritams įkandę „Šiauliai-7bet“ nė nežada sustoti ir drąsiai sako, kad finalas yra pasiekiamas.

Saulės miesto ekipa namuose 84:72 įveikė Vilniaus „Rytą“ ir išlygino pusfinalio serijos rezultatą (1-1). Jei vilniečių kapituliaciją Alytuje galėjome vadinti išimtimi, tai čia nieko panašaus neįvyko, o tai patvirtina ir šiauliečių entuziazmas.

„Jaučiu, kad mums reikia dar dviejų pergalių, – Šiaulių arenos koridoriuje BasketNews šypsnį išspaudė šiauliečių puolėjas Isaiah Armwoodas. – Žinoma, puiki pergalė, mums labai reikėjo išlyginti seriją.“

Šypsojosi visi: ir fanai, ir treneriai, ir žaidėjai. Antanui Sireikai net reikėjo prašyti savo auklėtinių, kad slėptų vandens butelius, nes niekas dar nelaimėta.

Šis kovinis mentalitetas kartu iškelia problemą – kaip „Šiauliai-7bet“ gali pasiūlyti kovą ne tik namuose, bet ir išvykoje? Pastarosios dvejos šiauliečių rungtynės Vilniuje baigėsi sutriuškinimais (68:101, 75:97).

„Žinoma, sunkiau laimėti Vilniuje, – BasketNews sakė „Šiaulius-7bet“ į pergalę vedęs Donatas Sabeckis. – Praėjusiame mače jie labai gerai pataikė ir tas išmušė mus iš vėžių. Eisime, kovosime ir vis tiek yra tas pats krepšinis ar namuose, ar išvykoje žaidi. Aišku, čia turime savų sirgalių palaikymą, bet turėsime labiau palaikyti vienas kitą. Manau, kad tikrai galime kovoti.“

„Žinome, kad „Rytas“ yra reguliariojo sezono nugalėtojas ir niekas iš mūsų nesitiki, kad laimėsime, – pridėjo Armwoodas. – Tačiau rūbinėje tikime, kad galime laimėti. Jie talentingi, mes irgi talentingi. Turime toliau daryti savo darbą, stabdyti Buva ir kitus.“

Rungtynių žaidėjas EFF 19 Donatas Sabeckis Taškai 17 Taiklumas 8-14 Atkovoti kamuoliai 5 Rezultatyvūs perdavimai 4

Visų pirma, kaip ir sako Sabeckis, šiauliečiams būtina išspręsti „Ryto“ tritaškius. Vilniečiai namuose pataikė 16 tritaškių iš 38 (42 proc.). Išvykoje šie skaičiai krito iki 11 iš 34 (32 proc.). Įdomi tendencija, kad „Rytas“ per abu mačus išmetė daugiau tritaškių nei dvitaškių.

„Pirmajame kėlinyje gavome šaltą dušą, bet antrajame visi supyko, pradėjome agresyviai gintis ir žaidėme savo žaidimą, – apie mačą Šiauliuose kalbėjo Sabeckis. – Tiesiog pirmajame mače sunkiai prisitaikėme prie „Ryto“ žaidimo, o šiandien tai pavyko padaryti.“

Po pirmojo mačo Sireika optimistiškai pareiškė – serija pasikeis.

Drąsūs Sireikos žodžiai apie tikėjimą pergale, panašu, atsiliepia komandos žaidimui. Tris kėlinius matėme drąsius „Šiaulius-7bet“. Sabeckis sako, kad būtent tokioje būsenoje dabar yra komanda.

„Mes per daug spaudos konferencijų nežiūrime, bet apskritai komanda tik, – teigė Sabeckis. – Šį sezoną ne kartą parodėme, kad komanda gali žaisti. Kažkiek pritrūkdavo, dažnai paleisdavome rungtynių pabaigas, bet šiandien kažkaip susikaupėme ir laimėjome. Labai gerai sutariame komandos viduje ir, manau, tai atsiliepia aikštelėje.“

Pasveikus Jonui Elmore‘ui, Sireika turi malonų galvos skausmą – kaip išdėlioti minutes Sabeckiui, Elmore‘ui, Issufui Sanonui ir Martynui Varnui?

Jei pirmajame mače Elmore‘ui dar ryškiai stigo žaidimo pojūčio, tai antrajame ne tik jis, bet ir visa gynėjų linija dominavo. „Šiaulių-7bet“ smogiamoji ketveriukė kartu sumetė 46 iš 84 šeimininkų taškų.

„Labai gerai, – perimetro linijos susižaidimą įvertino Sabeckis. – Treneriui yra tik daugiau pasirinkimo, daugiau įvairovės. Jeigu kažkurį gina stipresnis žmogus, tai gali kitas imtis iniciatyvos. Komandai nuo to tik geriau. Aišku, kartais reikia surasti savo vaidmenį, bet su laiku galime tik dar geriau atrodyti.“

Be to, šiauliečiai bent iš dalies randa vaistų geriausiam reguliariojo sezono žaidėjui Ivanui Buvai. Kroato vidurkiai per 2 mačus siekia 8,5 taško (41,2 proc. met.) ir 8,5 naudingumo balo.

„Jis yra lygos MVP ir žvėris po krepšiu, – nuo pagarbos varžovui pradėjo Armwoodas. – Kol kas, manau, šiek tiek jį pristabdėme ir verčiame jį jaustis nepatogiai.“

Vis tik nereikia pamiršti, kad šiauliečiai antrajame mače pasivažinėjo amerikietiškais kalneliais. Tris kartus 20 taškų pranašumą laikę šeimininkai pradėjo byrėti ketvirtajame kėlinyje, kai persvara ištirpo iki 2 taškų (74:72). Šį kartą išsikapstyti pavyko, bet ar šiauliečiai yra pasirengę visą seriją išlaikyti šaltus nervus?

„Turime būti disciplinuoti puolime, – tobulėjimui vietų rado Armwoodas. – Antroje pusėje jie buvo labai agresyvūs ir patys minutei pametėme galvas, praradome kamuolius. Reikia išlikti disciplinuotiems, laikytis savo plano puolime ir vengti rizikų, kurias jie verčia mus daryti.“

Pats gražiausias vakaro akcentas – geltona jūra Šiaulių arenoje. Rungtynių pasižiūrėti atvyko 4,172 žiūrovai. Tai – šių „Betsafe-LKL“ atkrintamųjų rekordas.

Šiauliečiai patikėjo savo komanda, kuri mažais žingsneliais kyla į viršų. Tai patvirtina ir visiškai išsausėjęs atributikos sektorius, ir tylus beldimasis į Europos turnyrus.

„Labai smagus jausmas, – apie žiūrovų palaikymą sakė Sabeckis. – Prie tiek žiūrovų, atrodo, net negali pralaimėti. Atsiranda dviguba energija ir smagu žaisti. Kuo daugiau žmonių – tuo smagiau.“

„Atmosfera buvo puiki, – kolegai pritarė Armwoodas. – Mūsų fanai yra nerealūs. Labai tikiuosi, kad ketvirtajame mače vėl kris rekordas.“

O kas nutiko „Rytui“?

Atrodo, kad vilniečiai gavo karčią pamoką Alytuje ir labiau susikaupę negalėjo būti. Iš tiesų, pirmojo kėlinio pirma pusė ir buvo puiki – kapitonas Arnas Butkevičius mikliai sušveitė 11 taškų ir leido įgyti dviženklį pranašumą (21:10).

Tačiau, kaip ir pažymėjo Giedrius Žibėnas, kovoti reikia 40 minučių. O ir varžovas ne veteranais perpildyta „Dzūkija“.

„Mūsų negali apstumdyti, – pamoką iš šių rungtynių apibūdino Žibėnas. – Nemanau, kad „Šiauliai-7bet“ yra fiziškesnė komanda. Tą privalome išsinešti į kitas rungtynes. Mus tiesiog apstumdė. Šiandien to nebuvo, nes geriau vienas prieš vieną žaidė šiauliečiai. Turime darytis išvadas.“

Sostinės ekipa ketvirtajame kėlinyje kapstėsi iš beviltiškos padėties. Tačiau Butkevičius pažymėjo, kad komanda apskritai negali atsidurti tokioje situacijoje.

„Pavyko pakeisti požiūrį, – apie perversmą ketvirtajame kėlinyje kalbėjo Butkevičius. – Kai davėme agresijos, iškart kitas vaizdas pasidarė. Aš manau, kad visas klausimas buvo apie tai – su kokiu požiūriu atėjome rungtynes, kaip leidome jiems pajausti žaidimą ir pamatėme, kaip jie gali bėgti prie gero palaikymo.“

Tačiau pavojaus ir išgąsčio „Ryto“ rūbinėje dabar nėra. Prieš akis dar bent dvejos rungtynės, o namuose vilniečiai atrodo kur kas geriau.

„Svarbiausia padaryti tinkamas išvadas ir išeiti su tinkamu nusiteikimu, – sakė Butkevičius. – Nieko čia neatsitiko, reikia tiesiog persigrupuoti ir išeiti į trečiąsias rungtynes taip pat, kaip išėjome į pirmąsias.“

Trečiasis mūšis šioje serijoje – trečiadienį 18.50 val. Vilniuje.