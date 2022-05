Keršto už sutriuškinimą norintis Maksvytis: „Energijos užteko 5 minutėms“

Vilkolakis

Tie kuria varo and Maskvyčio, kad tipo blogas treneris, nešnekėkit nesamonių ir nepjaukit grybo. Komanda yra tragedija surinkta, be idejos, normaliu zaideju. Visiskas anekdotas komanda. Maskvytis yra labai geras treneris, bet kai komanda tokia surinkta, tu gali buti betkoks geras treneris, nieko neiseis. Nei Jasikevicius nieko nepadarytu cia...Tegul Lietkabelis laimi šį kartą serija ir tegu buna cempionai. Zalgirio sis sezonas palaidotas, dabar krepkim demesi i kita sezona, ten bus naujas puslapis. Tikekimas Motiejunas pasimokes is klaidu, pristatys ir suburs visai kito lygio komanda ir bus viskas daug geriau :))