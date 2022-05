Mato Buzelio sprendimuose – pozityvūs ženklai Lietuvai

klaviaturistas

Man atrodo kaip racionalus ir geras sprendimas M. Buzeliui. Zaidimas tiek LT, tiek JAV jauniu rinktinese leistu pazaisti vienoje komandoje su geriausiais bendraamziais ir pasivarzyti aukstesniame nei mokyklu ar EYBL lygyje, taciau is tobulejimo puses turbut geriau individualiai pasiruosti. Jis ir taip pakankamai zinomas, tad papildomas "exposure", kuri suteiktu rinktines taip pat nera reikalingas. Jeigu si sprendima atidetu dar keliems metams, per ta laika turetu pasimatyti kokio lygio zaidejas jis gali buti ir, atitinkamai, ar butu realiu galimybiu patekti i JAV rinktine. Jeigu tokio lygio nebutu, tai pasirinkimas atrodytu labai lengvas - Lietuva. Jeigu tas lygis butu, tada klausimas islieka. Reikia prisiminti, kad siuo metu jis taip pat renkasi ir universiteta (o gali ir G-league kelia pasirinkti), tad ir taip turi daug svarbiu dalyku apie kuriuos reikia nuspresti o jam tik 17-a. Is Lietuvos federacijos puses, ka jam butinai akcentuociau yra tai, kad LT nera daug (beveik visai) zaidimu kureju. Zaidziant rinktineje jis veikiausiai turetu daug progu valdyti kamuoli kas jam turetu imponuoti, nes panasu, kad jis nori zaisti labiau point forward roleje. Bet kuriuo atveju bus smagu stebeti kaip jis augs toliau. Visiems negatyviems komentatoriams palinkeciau tiesiog pasidziaugti, kad yra toks perspektyvus jaunuolis su lietuviskom saknimis, o kuria rinktine jis pasirinks, cia jau jo reikalas.