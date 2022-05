Sujudimas Finikse: Aytonas gali palikti „Suns“

Trash talk

Tai yra krepsinio isdarkymas. Tokie centrai kaip Ayton ar Gobert jau nebetinka NBA nes tenais bepozicinis krepsinis kur visas starto penketas turi moketi dengti bet kuri varzova aiksteje. Tai realiai NBA ateitis kur tik metimas is po kasio arba tritaskio metimas beveik ne uz kalnu. Dar dar yra biski seno modelio centru ir siaip zaideju galinciu imest is vidutinio, bet greit baigsis viskas. Ziauru. Ka tada daryt? Brezti keturiu tasku linija is toliau? Dar labiau plesti aikste?