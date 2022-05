Butlerio šou pažymėtas kosminiu kėliniu ir „Heat“ pergale

nemazai buvo svaigstanciu del Celtics vs Bucks serijos, bet ziurint i sita pora akivaizdziai pagerejo krepsinio kokybe. nera kazkokiu stumdymusi, laipiojimu per galvas, nesvilpiamo zingsniavimo ir kitokio sudo, kuri rode Giannis. kad ir koks jis monstras, jo zaidziamas kasis yra slykstus. o Heat komanda tikra krepsinio komanda, kur net ir visokie noname Strus ir Vincent randa savo role. ka jau kalbet apie tikra lyderi ir superkovotoja Butleri. jei nepatinka Heat zaidimas, vadinasi krepsinio supratime yra spragu. labai tikiuosi, kad jie patvarkys zalius, kaip padare pries 2 metus, ir galima bus grozetis tikru krepsiniu superfinale, nes is vakaru bet kuriuo atveju iseis teisinga krepsini zaidzianti komanda.