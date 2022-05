Jaudinantis LKL pusfinalis: „Žalgiris“ – „Lietkabelis“ 32:26 (17 min.)

Lietuvos krepšinio lygoje („Betsafe-LKL“) šiandien vykstančios trečiosios pusfinalio serijos rungtynės tarp „Žalgirio“ ir Panevėžio „Lietkabelio“ keliasi į Kauną.

Mačo eiga:

3:0, 1 min.: Cavanaugh atidaro rungtynes.

6:2, 2 min.: Kalaitzakio baudų metimai. Strelnieks tritaškis.

8:7, 3 min.: Kalaitzakis ir Strelnieks apsimaino taškais. Oreliko tritaškis.

Po tragiško mačo Panevėžyje Kazys Maksvytis sureagavo – į starto penketą metamas Janis Strelnieks. Per du pusfinalio mačus jis iš viso sužaidė 13 minučių ir surinko 3 naudingumo balus. Be to, nuo rungtynių pradžios į aikštelę išbėgo ir šeimininkų lyderis Lukas Lekavičius.