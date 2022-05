Žaidėjais nusivylęs Šaras: „Pasigedau profesionalumo“

Nuotr.: ZUMAPRESS.com-SCANPIX

Šarūnui Jasikevičiui ir „Barcai“ antrus metus iš eilės nepavyko iškovoti Eurolygos titulo. Šįkart katalonai iki finalo neprisikasė – jų žygį sustabdė Madrido „Real“ klubas, kuris prieš tai pralaimėjo 5 „El Clasico“ paeiliui, tačiau šeštas kartas nemelavo.

Rungtynių žaidėjas EFF 24 Guerschon Yabusele Taškai 18 Taiklumas 6-9 Atkovoti kamuoliai 8 Rezultatyvūs perdavimai 1

„Barca“ ilgą laiką kontroliavo rungtynes ir po dviejų kėlinių turėjo 11 taškų pranašumą (45:34), tačiau „Real“ nepasidavė, atsakė įspūdingu trečiuoju ketvirčiu (26:11) ir perėmė iniciatyvą (80:76).

Tiksint paskutinėms mačo sekundėms karališkasis klubas taip pat atrodė šaltakraujiškiau. Likus 2,3 sekundės Guerschonas Yabuselė atkovojo svarbiausią mačo kamuolį, padidino persvarą iki 3 taškų (86:83) ir desperatiškas Nikola Mirotičiaus tritaškis neatnešė nei taškų, nei pražangos. „Barcai“ teko nuryti karčią piliulę.

Karti piliulė tai buvo ir Šarui, kuris pralaimėjo penktąjį finalo ketvertą paeiliui. Jasikevičius, kaip žaidėjas, laimėjo pirmuosius keturis savo finalus iš eilės, tačiau vėliau titulas vis sprūdo iš rankų. Išsprūdo ir šiandien. Nepriėjus iki finalo.

Po mačo Jasikevičius buvo nusivylęs. Lietuvis liejo apmaudą dėl žaidėjų nusiteikimo.

„Sveikinimai „Real“ ekipai. Manau, kad iš mūsų pusės buvo didžiulis dėmesio nekreipimas į detales. Daug dalykų, kuriuos buvome susitarę, nepadarėme. Sunku suprasti trenerį finalo ketverte, kuris per ilgąją pertrauką pirmaujant 11 taškų sako, kad mes nežaidžiame gerai. Tokia buvo mano kalba ilgosios pertraukos metu. Aš maniau, kad mes neatliekame gero darbo. Mes pataikėme daug metimų, o „Real“ daug prametė. Per 40-ies minučių rungtynes šios situacijos išsilygina.

Mes nebuvome pasiruošę pasiaukoti, prasižengėme metimo situacijose ir rungtynių pabaigoje „Real“ pataikė metimus. Jeigu nori žaisti finale ir antroje mačo pusėje praleidi 52 taškus, nežinau... Aš pasigedau daug papildomo profesionalumo tiesiog pasiaukojant. Didžiulis nusivylimas mums. Manau, kad esame geresnė komanda, bet nežaisime finale. Tokia yra realybė“, – kalbėjo Jasikevičius.

– „Real“ rungtynių pradžioje dėl traumos prarado Nigelą Williamsą-Gossą ir kaip tik tuomet iššovė Fabienas Causeur. Ar galima sakyti, kad Williamso-Gosso trauma padarė meškos paslaugą, jog susiformavo X faktorius?

– Gaila dėl Williamso-Gosso, kad jis gavo traumą. Manau, kad daugiausiai ruošėmės žaisti prieš Llullą, Causeur ir ir Hangą. Tie žaidėjai pastaruoju metu buvo geriausi Madrido komandoje, ypač Llullas buvo vienas iš svarbiausių žmonių, kurį reikia sustabdyti. Mes jį galbūt kažkiek ir pristabdėme. Gavosi, kad iššovė kiti žaidėjai. Ir Poirier gerai sužaidė, kaip žaidė iki šiol. Na, ir aišku Yabusele. Vis dėlto daug nepadarytų dalykų, keli atkovoti kamuoliai, nepadarytos baudos. Tas pats per tą patį.

– Šį sezoną 5 iš 6 kartų buvote įveikę „Real“ ir po dviejų kėlinių pirmavote 11 taškų. Ar tai galėjo paveikti žaidėjus, kad jie pagalvotų, jog vėl įveiks priešininkus kaip įprastai?

– Nežinau, jums reikėtų paklausti žaidėjų. Kodėl klausiate manęs? Aš nesuprantu. Aš sakiau, kad per ilgąją pertrauką mano kalba buvo tokia: „Mes nežaidžiame gerai.“ Ar galite dar kartą įsivaizduoti trenerį, per ilgąją pertrauką, kuomet mes pirmaujame, sakantį: „Vyručiai, mes nežaidžiame gerai.

„Real“ turi labai daug laisvų metimų, daug antrųjų šansų, Poirier turėjo situaciją, kuomet dukart prametė iš po krepšio vienoje atakoje. Tokie dalykai dažniausiai anksčiau ar vėliau sugrįžta. Antroje pusėje sugrįžome ir „Real“ pataikė metimus. Per 40-ies minučių rungtynes aš nesugebėjau paruošti komandos tiems dalykams, kurie mūsų laukė. Mes visada sakome, kad treneris prisiima didžiausią atsakomybę.

– Ar Rokui Jokubaičiui įtampos pusfinalyje buvo per daug? Kaip vertinate jo pasirodymą?

– Aš manau, kad jis buvo geras. Jis išėjo, sužaidė savo minutes, dukart nenusprendė teisingai. Klausykite, tai yra finalo ketvertas. Dideli vyrukai turi žaisti, „Barcelona“ turi didelių vyrukų, Madridas turi didelių vyrukų, „Anadolu Efes“, „Olympiakos“. Tokie mačiai nusprendžiami didelių vyrukų ir X faktorių. Bet virš to turi būti daug pasiaukojimo, gynybos. Mes grįžtame prie to paties dalyko – detalių, detalių, detalių. Tokias rungtynes nusprendžia detalės ir iš tų 86 varžovų taškų mes turėjome galimybę nukirpti bent 10, kad suteiktume didesnį šansą laimėti. Mes to nepadarėme.

– Ar nemanote, kad serija su „Bayern“ turėjo neigiamos įtakos kalbant apie pasitikėjimą savimi ir silpnųjų vietų atskleidimą varžovams?

– Nesu tikras, ar mes pelnėme 83 taškus serijoje su „Bayern“. Nežinau, „Real“ žaidė prieš mus taip pat paskutiniame mače „Palau Blaugranoje“, šiandien jie daugiau ar mažiau taip pat žaidė taip pat... Taip, jie galbūt šiandien žaidė su žemesniais penketais nei tai darė „Palau Blaugranoje“ ar Ispanijos taurės finale. Jie pastatė Yabusele prie Chalates, Decką prie Mirotičiaus ir viską keitė. Šiandien mes pelnėme 83 taškus. Nemanau, kad mes įmetėme tiek prieš „Bayern“ nors viename mače. Reikia gintis, reikia pasiaukoti. Šie dalykai daug lemia.

52 taškai per vieną mačo pusę, aš pasikartosiu. Apie ką mes kalbame? Vienintelis neigiamas dalykas iš „Bayern“ serijos buvo tas, kad mes neturėjome pakankamai šansų atsipalaiduoti ir pailsėti, bet tai yra mūsų klaida. Mes visuomet kalbame apie žudiko instinktą. Per paskutinius dvejus metus mes negalime užbaigti nė vienos serijos, išskyrus praėjusio sezono finalą prieš „Real“. Mes pralaimėjome daug lemiamų mačų, pralaimėjome rungtynes prieš „Joventut“, pralaimėjome rungtynes prieš Tenerifės komandą, prireikė 5 rungtynių su „Zenit“. Mes nesame žudikai. Čia yra žurnalistų iš Barselonos. Jie jau girdėjo šią dainelę, kurią dabar dainuoju pusantrų metų. Tai man labai sunku priimti.