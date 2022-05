Išsekęs vedlys signalizuoja apie istorinę „Žalgirio“ kapituliaciją

Tokiais tempais ir tokiais sprendimais,maskvytis greit pasivys legendini zalgirio treneri Krapika,kuris per interviu sakydavo,kad nemoka sustatyti nej gynybos,nej puolimo,nemoka varzovu lyderiu uzdengti....vakar legendiniai maskvycio sprendimai priartino ji prie krapiko...3 kel komanda veda 7 taskais,i penketa isleido ,lekaviciu-milakni-lukosiuna-strielneka kartu su Nebo...cia net Krapiko cirkus pranoksta tokie sprendimai.....paskutines atakos,reikia apsigynti...pastato Cavonaught gyntis pries Giedraiti....Manau krapikas sunerimes,manau krapiko akyse baime,matydamas Maskvyti..krapikas bijo ,kad perims is jo blogiausio zalgirio trenerio etikete per visa istorija