Be Butlerio likę „Heat“ nesulūžo – Bostone persvėrė seriją savo naudai

Nuotr.: AP-SCANPIX

Majamyje sutriuškinimą patyrę „Heat“ susigrąžino namų aikštės pranašumą NBA Rytų konferencijos finale.

Rungtynių žaidėjas EFF 41 Bam Adebayo Taškai 31 Taiklumas 15-22 Atkovoti kamuoliai 10 Rezultatyvūs perdavimai 6

Eriko Spoelstros auklėtiniai išvykoje 109:103 (39:18, 23:29, 25:25, 22:31) įveikė Bostono „Celtics“.

Serijoje iki keturių pergalių „Heat“ pirmauja 2-1. Kitas mačas bus žaidžiamas vėl Bostone.

Likus 6,5 minutės „Celtics“ turėjo 13 taškų deficitą (80:93). Šeimininkų komandą už pakarpos ėmė traukti Jaylenas Brownas, kuris sumetė 10 taškų iš eilės, du pridėjo Marcusas Smartas ir Bostono ekipa priartėjo iki minimalaus atstumo (92:93).

Likus 2 minutėms „Heat“ pabudo – Maxas Strusas smeigė tritaškį, o Bamo Adebayo dvitaškis įtvirtino pozicijas (98:92). „Celtics“ užstrigo ir tuo pasinaudoję svečiai po P.J. Tuckerio baudų įtvirtino pergalę (100:92).

Majamio ekipa šiame mače prarado savo lyderį Jimmy Butleris. Kelį susižeidęs puolėjas žaidė du kėlinius, bet po pertraukos į aikštę neišbėgo.

„Yahoo Sports“ žurnalistas Chrisas Haynesas skelbia, kad jo trauma nėra rimta ir mažai tikėtina, kad krepšininkas praleis kitas rungtynes. Butleris per 19,5 minutės spėjo pelnyti 8 taškus.

„Heat“ perėmė net 19 kamuolių, kai jų varžovai – 2. Šis skaičius yra didžiausias Majamio klubo atkrintamųjų istorijoje.

Majamio ekipa revanšavosi varžovams už skaudžią nesėkmę namuose, kai nusileido 25 taškais (102:127).



Be lyderio likusius „Heat“ į priekį vedė Adebayo, kurio sąskaitoje per 41 minutę buvo 31 taškas (15/21 dvit., 0/1 trit., 1/1 baudų), 10 atkovotų kamuolių, 6 rezultatyvūs perdavimai.

Šeimininkams labai trūko solidesnio žaidimo organizavimo – padarytos 23 klaidos. Net 13 iš jų padarė „Celtics“ lyderiai Jaysonas Tatumas (6) ir Jaylenas Brownas (7).

Bostono komandai Brownas per 41 minutę pelnė 40 taškų (11/11 dvit., 3/9 trit., 9/12 baudų), atkovojo 9 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą.



„Celtics“: Jaylenas Brownas 40 (11/11 dvit., 3/9 trit., 9/12 baud., 9 atk. kam., 7 kld.), Alas Horfordas 20 (4/9 dvit., 3/5 trit., 14 atk. kam., 3 blok.), Marcusas Smartas 16 (5/7 dvit., 7 rez. perd., 4 kld.), Jaysonas Tatumas (2/7 dvit., 1/7 trit., 6 atk. kam., 4 rez. perd., 6 kld.) ir Grantas Williamsas (2/4 trit., 5 atk. kam.) po 10.



„Heat“: Bamas Adebayo 31 (15/21 dvit., 10 atk. kam., 6 rez. perd., 4 per. kam.), P.J. Tuckeris 17 (3/6 trit., 7 atk. kam., 3 per. kam.), Maxas Strusas 16 (4/7 trit.), Kyle'as Lowry 11 (2/7 trit., 6 rez. perd., 4 per. kam.), Jimmy Butleris (3/8 dvit.), Tyler Herro (4/9 dvit., 0/6 trit.) ir Calebas Martinas po 8.