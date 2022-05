Prie sienos priremtas Dončičius: „Tikėsime iki pat pabaigos“

Nuotr.: AFP - Scanpix

Pralaimėjęs pirmąsias dvejas Vakarų konferencijos finalo rungtynes ​​ir penktadienį iššvaistęs 19 taškų pranašumą, Luka Dončičius buvo įsitikinęs, kad „Mavericks“ gali atsitiesti bei dukart paeiliui įveikti „Golden State Warriors“.

„Kiekvienas iš mūsų tikime, kad galime laimėti šias dvejas rungtynes, todėl tikėsime iki pabaigos“, – sakė jis žiniasklaidai.

„Mavericks“ antrojo Vakarų konferencijos finalo mačo antrajame ketvirtyje pirmavo 19 taškų, tačiau galiausiai antroje pusėje sugėrė įspūdingą „Warriors“ spurtą (68:45) ir dabar serijoje iki 4 pergalių atsilieka 0-2 (117:126).

Dončičius naktį prieš mačą praktiškai nemiegojo ir vėmė, tačiau tai slovėnui nesutrukdė pelnyti 43 taškus, atkovoti 5 kamuolius, atlikti 8 rezultatyvius perdavimus ir perimti 3 kamuolius.

Nepaisant to, kad, be skrandžio problemų jam skauda ir dešinį petį, Dončičius to nelaikė pasiteisinimu.

„Sunku su jais kovoti. Antrajame kėlinyje neatlikome savo darbo. Manau, kad pirmajame kėlinyje gynėmės gerai, o antrajame ne. Taigi turime pagerinti gynybą“, – aiškino jis.

Kalbėdamas apie puolimo strategiją, Dončičius nurodė, kad jie per daug pasitikėjo tritaškiais.

„Varžovai turi du geriausius tritaškių metikus pasaulyje ir jie vis atakavo mus po krepšiu“, – pavyzdį pateikė Luka.

Bet kokiu atveju Dončičius ragino kuo greičiau pamiršti šias rungtynes ir žvelgti į ateitį.

„Kas atsitiko, atsitiko, galvokime apie kitą mačą“, – užbaigė Luka.

Trečiosios Vakarų konferencijos finalo rungtynės pirmadienį 04:00 val. Lietuvos laiku bus žaidžiamos Dalase, o ketvirtosios – trečiadienio naktį.

