„Warriors“ smaginosi Dalase: gniuždantis Wigginso dėjimas ir nustelbtas Dončičius

nesuprantu, kam komentuot, jei neziuri varzybu ar nesupranti, ka matai? vienam GS per Luka taskus vercia, kitam Luka mazai pasuoja, treciam Goberto truksta. :) Mavsu pagrindine beda sitoj serijoj yra akivaizdi net is statsu - 2 varzybas is 3 metikai tiesiog nieko nepataiko. Bullock + Kleber 0/12 trajaku. ir meta jie tuos trajakus tikrai ne kaip splash bros islinde is uztvaru. uztektu imest bent kas trecia ir butu galimybe laimet. GS tikrai nezaidzia supergerai nei puolime, nei gynyboj, tiesiog Mavsu metikai klisarankiai. trise puolime pries GS nelaimesi, reikia ir kitu indelio, o kiti be tritaskio daugiau nelabai ka moka.