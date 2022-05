„Lietkabelio“ architektas: apie pusfinalį per televiziją, Čanako ateitį ir kitokį finalą

Nuotr.: BNS

„Neįprastas jausmas. Lengviau yra būti arenoje kartu su komanda“, – reagavo Panevėžio „Lietkabelio“ pusfinalį per televizorių stebėjęs klubo architektas Martynas Purlys.

„Lietkabelis“ laimėjo pusfinalio seriją 3-1 ir nukarūnavo 11 kartų iš eilės „Betsafe-LKL“ karaliavusį Kauno „Žalgirį“.

Panevėžio klubo direktorius visą šį sezoną keliavo kartu su komanda, bet liga neleido jam prisidėti prie palaikymo. Prie televizoriaus ekrano prilipęs Purlys didžiavosi už tuos, kuriais patikėjo dar rugsėjį.

„Lietkabelis“ padarė tai, kas pavyksta labai retai. Ne tik nugalėjo, bet ir dominavo prieš „Žalgirį“ – laimėjo trejas pusfinalio rungtynes paeiliui. Tačiau Purlys bedė pirštu į kitas rungtynes, kurios, jo manymu, buvo daug svarbesnės.

„Kertinės rungtynės buvo su „Žalgiriu“ reguliariojo sezono pabaigoje“, – BasketNews sakė Purlys.



Tada panevėžiečiai 85:67 sutriuškino žaliai baltus ir atėmė iš kauniečių galimybę išlikti kovoje dėl reguliariojo sezono nugalėtojo vardo.

Vis dėlto „Lietkabelio“ direktorius ragina palūkėti, nes prieš akis – dar bent ketverios auksinės svarbos rungtynės. Aukštaitijos ekipa ketvirtadienį pradės finalo seriją iki keturių pergalių su Vilniaus „Rytu“.

Tinklalapyje BasketNews – pokalbis su „Lietkabelio“ vadovu apie neeilinį triumfą prieš „Žalgirį“, „Cido“ arenos atmosferą, komandos prezidento Alvydo Bieliausko džiaugsmą, seriją su „Rytu“ ir Nenado Čanako ateitį.

Nuotr. LKL

– Europos taurės aštuntfinalyje užšokote ant „Virtus“. Kai baigėsi reguliarusis sezonas, kokios nuotaikos virė pamačius, kad pusfinalyje susidursite su „Žalgiriu“?

– Nepasakyčiau, kad nuotaikos buvo labai prastos. Visų pirma, gavome labai rimtą varžovą ketvirtfinalyje – Utenos „Uniclub Casino – Juventus“. Tai tikrai buvo rimtas priešininkas, prisimenant praėjusių metų istoriją mažajame finale.

Sakyčiau, kad pas mus pasikeitė požiūris į visą situaciją tada, kai mes reguliariojo sezono pabaigoje nugalėjome „Žalgirį“. Tada komanda patikėjo, suprato galutinai, kad mes galime kovoti. Visą laiką Nenadas (Čanakas) tą ir bandė įskiepyti. Galvoju, kad kertinės rungtynės buvo su „Žalgiriu“ reguliariojo sezono pabaigoje.

– Ką galvojote po pirmųjų rungtynių, kai pralaimėjote vienu tašku?

– Visų pirma, serija yra iki trijų pergalių. Pirmas rungtynes žaidėme Kaune ir ten, aišku, yra sunkiau nei namuose. Buvo apmaudu, kad pralaimėjome vienu tašku ir paleidome realų šansą laimėti. Tačiau tikrai nebuvo jokio didelio nusivylimo ar neigiamų emocijų. Patys sau įrodėme, kad net ir pralaimėdami galime kautis su „Žalgiriu“.

– Ar pats viduje esate nustebęs dėl trijų pergalių iš eilės pusfinalyje?

– Meluočiau, jei sakyčiau, kad tikrai galvojau, jog galime laimėti triskart iš eilės (šypsosi). Buvau užtikrintas, kad galime tris kartus nugalėti, taip, mes tikėjome, kad galime tai padaryti. Mes daug prognozių šį sezoną jau paneigėme. Viskas yra įmanoma, bet tikrai nebuvau užtikrintas, kad mes galime taip triskart iš eilės nušluoti. Bet tai nebuvo didelė nuostaba.

– Kaip manote, ar serijoje su „Žalgiriu“ komanda parodė visą savo pajėgumą?

– Rezervų tikrai yra ir tai matome pagal žaidėjus – vienas rungtynes vienas sužaidė, kitas – kitas. Labai aiškiai matosi, kas turi rezervų, kam nelabai pasisekė ši serija, o kas sužaidė tikrai gerai.

Pasikartosiu, kad mūsų komanda šiais metais yra labai subalansuota. Kiekviename mače gali atsirasti vis kitas žmogus, kuris gali patempti komandą.

– Komanda atidavė daug jėgų serijoje su „Žalgiriu“. Koks yra jėgų balansas? Ar yra dėl to nerimo?

– Taip, buvo sunki serija tiek fiziškai, tiek emociškai. Pareikalavo daug emocinių jėgų, vis dėlto laimėti prieš „Žalgirį“, žaisti lemiamas rungtynes užpildytoje arenoje... žaidėjams ir komandai tai buvo didelė paspirtis, bet vis tiek tai pareikalavo daug jėgų.

Gerai, kad mes turime penkias dienas pasiruošimui. Žaidėjai gavo dvi dienas poilsio, šiandien (antradienį) sugrįžome, yra eilinį kartą paruoštas mūsų fizinio pasirengimo trenerio planas. Jo laikomės ir ketvirtadienį būsime pasiruošę.

– Ketvirtąsias rungtynes stebėjote per televizorių. Kokį įspūdį susidarėte, ką girdėjote apie atmosferą „Cido“ arenoje?

– Net per televizorių jautėsi, kad yra išskirtinė atmosfera. Kai šnekėjau su komanda, su panevėžiečiais, sakė, kad tai buvo nerealu, tiek žmonių prie arenos nebuvo matę. Prieš rungtynes buvo pilna aikštė žmonių ir kai kurie nesuprato, kas čia vyksta.

Tikrai malonu, kad panevėžiečiai atėjo palaikyti. Tai mums labai svarbu. Mes tikimės, kad ir sekmadienį ateis ne mažiau žmonių.

– „Cido“ arena per du mačus surinko daugiau nei 10 tūkst. žiūrovų. Kiek rimta tai yra paspirtis klubo biudžetui?

– Aišku, kad surinktos pajamos už bilietus yra ženkli suma, mums tai yra labai svarbu. Tačiau svarbu ne tik pinigai, bet ir tai, kad žmonės atėjo, sugrįžo ir pagaliau panevėžiečiai patikėjo „Lietkabeliu“. Ko mums labai trūko šio sezono eigoje, tą mes dabar gauname iš jų.

Labai džiugu, kad žmonės eina, palaiko. Aš manau, kad tai bus impulsas ir kitam sezonui.

– Suprantama, kad pergalės yra geriausia reklama, bet ar buvo imtasi įdomesnių priemonių, bandant pritraukti žiūrovus?

– Čia ir atsakymas, kad nieko per daug nesiėmėme. Darėme tai, ką darėme per atkrintamąsias. To užteko, kad žaidėme su „Žalgiriu“, nugalėjo vienas, dvejas rungtynes ir to užteko, kad žmonės sugrįžtų į areną. Vis dėlto sportiniai rezultatai Lietuvoje yra labai svarbu.

– Su „Lietuvos rytu“ turėjote skambių laimėjimų, o dabar atsidūrėte finale su „Lietkabeliu“. Kokią vietą jūsų širdyje užima šis pasiekimas?

– Prieš 5 metus „Lietkabelis“ jau žaidė finale su „Žalgiriu“. Aišku, dabar nesukūrėme naujos istorijos „Lietkabeliui“, gal daugiau sukūrėme istoriją „Žalgiriui“.

Kalbant apie finalą... taip, žaisti prieš „Rytą“ yra kitoks jausmas, bet aš visus sentimentus dabar paliksiu nuošalyje. Koncentruosimės tik dėl pergalių.

– Kaip apibūdintumėte visos organizacijos kelią nuo vieno finalo 2017 m. iki kito 2022 m.? Kas leido „Lietkabeliui“ vėl užfiksuoti tokį pasiekimą?

– Manau, kad reikia pradėti nuo klubo prezidento Alvydo Bieliausko, viceprezidento Sigito Gailiūno. Tai yra tie žmonės, kurie tiki, gyvena krepšiniu, gyvena „Lietkabeliu“, pasitiki, išklauso. Tas pasitikėjimas labai jaučiasi ir mūsų rezultatuose.

Tie sprendimai, kurie buvo priimti, buvo priimti kartu. Nė vienas žaidėjas ar treneris nebuvo įsigyjamas be Alvydo žinios. Svarstėme kartu su treneriu, administracija, trenerio asistentais, svarstant pliusus ir minusus. Tai yra komandinio darbo rezultatas.

– Bieliauskas yra gan nematomas žmogus po visa šio sezono sėkme. Papasakokite, kaip jis reaguoja į šias pergales?

– Jis gyvena krepšiniu, jam komanda labai svarbu. Tikriausiai kiekvieno klubo savininkas gyvena ta komanda, išgyvena dėl jos ir džiaugiasi kartu. Aišku, ši pergalė jam yra ypatinga. Patekti į finalą, nugalėti „Žalgirį“... kažkas tokio.

Žiūrint į priekį, irgi svarbu, kad mes finale, kovojome dėl čempionų titulo ir turime istorinį šansą. Aišku, Alvydas labai džiaugiasi.

Nuotr. Fotodiena.lt/J.Elinskas

– Laukia serija su „Rytu“. Ką labiausiai akcentuojate komandoje po pusfinalio?

– Turėjome kelias dienas poilsio, labai svarbu yra nusiraminti, nebegyventi šeštadienio rungtynėmis, pergale prieš „Žalgirį“, nebesidžiaugti laimėjimu. Viskas, prasideda kitas etapas – daug svarbesnis nei buvo ketvirtfinalis ir pusfinalis.

Patys visi suprantame, kad „Rytas“ yra gera komanda, užėmė pirmą vietą reguliariajame sezone, bet tikrai yra įveikiama. Mes įrodėme tai jau šiais metais juos įveikdami. Taip, esame pralaimėję, žinome pliusų, žinome minusų.

Žinome, kokioje situacijoje esame, treneriai žino, ką daryti. Labai svarbu yra emociškai išlikti stabiliems ir kautis. Kad mes galime kautis, jau įrodėme visą šį sezoną.

– Su „Rytu“ šį sezoną pasidalinote po 2 pergales. Kuo tai bus kitoks varžovas nei „Žalgiris“?

– Daug kuo (juokiasi). Žaidėjais, biudžetu, galų gale skirtinga situacija. „Žalgiris“ nebuvo toks, kokį buvome įpratę matyti sezono pabaigoje. Tai buvo kitoks „Žalgiris“, visi tą sako.

„Rytas“ pralaimėjo prieš „Dzūkiją“, prieš „Šiaulius-7bet“, bet pergales iškovojo pakankamai stabiliai. Tai yra gerai treniruojama komanda, turinti branduolį nuo praėjusių metų. Lyginant su „Žalgiriu“, tai yra skirtingos komandos, propaguojančios skirtingą stilių.

– Ar pasikeitė situacija su Čanaku? Ar buvo kalbų apie kitą sezoną?

– Ne, mes susitarėme, kad pabaigiame šį sezoną ir tada kalbėsime apie kitą. Ypač šiuo metu nėra tas laikas, kai turėtume apie tai galvoti. Reikia koncentruotis į finalą.

Nuotr. LKL

– Kokia situacija yra dėl dalyvavimo Europos taurėje kitą sezoną?

– Kaip ir kiekvienais metais, oficialumas bus birželio antroje pusėje-pabaigoje. Kol kas oficialių naujienų neturime ir jų negali būti. Nors aš esu pakankamai optimistiškas dėl kitų metų.

– O kokia situacija dėl kito sezono komandos?

– Mes turime užbaigti šį sezoną, išsispręsti tam tikrus dalykus viduje ir tik tada žiūrėti į kitą sezoną.

„Lietkabelio“ emocijos, laimėjus pusfinalį su „Žalgiriu“:

