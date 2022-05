Europos krepšinio šalių reitingas: pirmauja Ispanija, Lietuva – devintuke

Nuotr.: ZUMAPRESS.com-SCANPIX Nuotr. ZUMAPRESS.com-SCANPIX







Sulig Eurolygos finalo ketverto finišu baigėsi ir Europos klubinių turnyrų sezonas. 2021-2022 m. tarptautinėje scenoje išvydome ir tris Lietuvos komandas. Šiemet Eurolygoje triumfavo Stambulo „Anadolu Efes“. Ergino Atamano auklėtiniai dvejus metus paeiliui gali vadinti save stipriausia Europos komanda. Tuo metu Lietuvos vėliavnešys Kauno „Žalgiris“ buvo visai kitoje spektro pusėje – blogiausi. Europos taurę laimėjo ir bilietą į Eurolygą pagriebė Bolonijos „Virtus“. Italai iki triumfo žygiavo pasikeitusiame atkrintamųjų formate, pakeliui išmesdami ir Panevėžio „Lietkabelį“. FIBA Čempionų lygoje trejus metus paeiliui laimi Ispanijos komanda. Šįkart ja tapo Tenerifės „Lenovo“. Pastaroji dar „Top 16“ etape išrašė du pralaimėjimus Vilniaus „Rytui“, kuris į atkrintamąsias nepateko. Žemiausiame lygmenyje – FIBA Europos taurėje – triumfavo Stambulo „Bahčešehir“. Lietuvos komandų šiame turnyre nebuvo. BasketNews pristato šio sezono Europos šalių reitingą, vadovaujantis pasirodymu keturiuose tarptautiniuose turnyruose. Taškai šalims skiriami:

Eurolyga 1 vieta – 10 tšk. 2-4 vt. – 7 tšk. 5-8 vt. – 5 tšk. 9-12 vt. – 3 tšk. 13-15 vt. – 1 tšk.

Europos taurė ir Čempionų lyga 1 vt. – 5 tšk. 2-4 vt. – 4 tšk. 5-8 vt. – 3 tšk. 9-16 vt. – 2 tšk.

FIBA Europos taurė: 1 vieta – 1 tšk.

Objektyvumo dėlei, pridedamas šalies taškų vidurkis – surinkti šalies taškai dalinami iš Europoje dalyvavusių komandų skaičiaus. 8-9 vt. Lietuva

Eurolyga: Kauno „Žalgiris“ (15 vt., 1 tšk.);

Europos taurė: Panevėžio „Lietkabelis“ (aštuntfinalis, 2 tšk.);

Čempionų lyga: Vilniaus „Rytas“ („Top 16“, 2 tšk.);

FIBA Europos taurė: nėra;

Galutinis rezultatas: 5 taškai. Labiausiai Lietuvą kitų šalių kontekste skandina „Žalgirio“ pasirodymas Eurolygoje. 8 pergalės per 28 mačus, paskutinė vieta ir galybė permainų sezono metu apskritai kiek numušė Kauno komandos prestižą kitų šalių akyse. Jei žalgiriečiai būtų Eurolygoje likę bent 10-12, Lietuva aplenktų Adrijos lygą, kurios Europos taurės pasirodymą smukdo „Partizan“ liapsusas ir stabiliai į Eurolygos atkrintamąsias nepatenkanti „Crvena Zvezda“. Tačiau nepaneigiamas faktas, kad Lietuvos flagmanas „Žalgiris“ buvo prasčiausia komanda pajėgiausiame Europos turnyre ir tai stipriai atspindi visų šalies klubų pajėgumą. Tolstant nuo Eurolygos, Lietuva neatrodė taip blogai, o kai kur aplenkė ir kitų šalių klubus. Čempionų lygoje už „Rytą“ prasčiau pasirodė „Hapoel“ (Izraelis), „Igokea“ (Adrijos lyga), AEK, PAOK, „Megabolt“ (Graikija), „EWE Baskets“ (Vokietija), „Happy Casa“, „Dinamo“ (Italija), „Pinar Karšiyaka“, „Bešiktaš“ (Turkija) bei „CB Miraflores“ (Ispanija). Galbūt iš „Ryto“ norėjosi ir vos daugiau. Vilniečiai varžėsi Čempionų lygoje, kuri yra turnyras be ryškaus favorito. Iš kitos pusės, „Rytas“ parodė, kad gali kovoti su daugmaž visomis komandomis, tad Giedriaus Žibėno auklėtiniai turėjo lygiai tokius pačius šansus tiek kristi reguliariajame sezone, tiek žaisti finale. „Lietkabelio“ sezonas ir puikus, ir apmaudus. Mažo biudžeto klubui A grupėje užimti penktą vietą yra pasakiškas rezultatas, tačiau aštuntfinalyje užšokti ant „Virtus“ buvo labai skausminga. Galiausiai po kelerių metų visi matys tik įrašą, kad Panevėžio komanda žaidė aštuntfinalyje, o 20 komandų turnyre tai neatrodo kaip įspūdingas pasiekimas. „Lietkabelis“ Europos taurėje pasirodė geriau už „Promitheas“ (Graikija) ir Breso Burgo JL (Prancūzija). Tačiau aliarmo signalų kelti nereikia. Juolab tik „Žalgirio“ rezultatas nuo praėjusių metų suprastėjo. „Rytas“ pernai košmariškai debiutavo Čempionų lygoje, nepatekęs į „Top 16“, o „Lietkabelis“ neprasibrovė iš Europos taurės grupės etapo. Lietuva neturi 12 klubų Europoje, kaip Ispanija, o ir finansiniai ištekliai dažnai apriboja daug galimybių. Geriausias to pavyzdys – šiųmečio „Žalgirio“ ir „Lietkabelio“ komplektacijos skirtumas. Vieną sykį smarkiai prašovęs gali sužaisti tragišką sezoną, o atlikęs gerą darbą – nustebinti favoritus. 8-9 vt. Serbija

Eurolyga: Belgrado „Crvena Zvezda“ (11 vt., 3 tšk.);

Europos taurė: Belgrado „Partizan“ (aštuntfinalis, 2 tšk.);

Čempionų lyga: nėra;

FIBA Europos taurė: nėra;

Galutinis rezultatas: 5 taškai. „Crvena Zvezda“ kiek pagerino savo pasirodymą Eurolygoje nuo praėjusių metų – iš 17 vietos pakilta į 11. Kurį laiką dėl atkrintamųjų lenktyniavę serbai sužaidė neblogą sezoną, tačiau nepateko į atkrintamąsias, o ir biudžeto galimybės gerokai skiriasi nuo kitų komandų. Sklando kalbos, kad antrąja Adrijos lygos ekipa, rungtyniaujančia Eurolygoje, gali tapti „Partizan“, tačiau su didelėmis ambicijomis Europos taurę šturmavę Željko Obradovičiaus auklėtiniai liko gerokai žemiau savo tikslų. Reguliariojo sezono A grupėje užimta 2 vieta lyg signalizuoja apie sėkmingą pasirodymą, bet viską nubraukė netikėtas pralaimėjimas jau aštuntfinalyje prieš „Frutti Extra“. Vertinant be konteksto, „Partizan“ užfiksavo lygiai tokį patį rezultatą kaip ir 2020-21 m. sezone – pateko tarp 16 geriausių komandų. Vis tik pasikeitusios ambicijos ir finansai dabar kalba apie nuvylusį pasirodymą. Įvertinus Balkanų išteklius, sezonas nei nustebino, nei nuvylė. Kartesnė piliulė teko ambicingajam „Partizan“, tačiau serbai turėjo du klubus tarptautinėje erdvėje (vienu daugiau nei Lietuva) ir užfiksavo tokį patį rezultatą. 7 vt. Graikija

Eurolyga: Pirėjo „Olympiakos“ (4 vt., 7 tšk.), Atėnų „Panathinaikos“ (13 vt., 1 tšk.);

Europos taurė: Patrų „Promitheas“ (grupės etapas, 0 tšk.);

Čempionų lyga: Lavrijaus „Megabolt“ (grupės etapas , 0 tšk. ), Atėnų AEK (grupės etapas , 0 tšk. ), Salonikų PAOK (grupės etapas , 0 tšk. ).

FIBA Europos taurė: Atėnų „Peristeri“ (grupės etapas , 0 tšk. ), Salonikų „Iraklis“ (grupės etapas , 0 tšk. ), Nikėjos „Ionikos“ (grupės etapas , 0 tšk. ).

Galutinis rezultatas: 8 taškai. Graikijos krepšinį tarptautinėje erdvėje šį sezoną galima skirti į dvi puses – „Olympiakos“ ir visi likę. Pirėjo klubas po penkerių metų pertraukos sugrįžo į Eurolygos finalo ketvertą, kurio pusfinalyje dramatiškai krito po Vasilije Micičiaus tritaškio. „Oly“ reguliariajame sezone iškovojo 19 pergalių ir užėmė 2 vietą. Ketvirtfinalio serija su „Monaco“ buvo labai sunki (3-2), bet galutinis rezultatas turėtų džiuginti pergalių išsiilgusią organizaciją. Belieka laimėti Graikijos čempionatą ir už sezoną bus galima rašyti dešimtuką. Visa kita – krachas. „Panathinaikos“ Eurolygos sezonas nuo pat pradžių ėjo šuniui ant uodegos: per daug legionierių, nesusipratimai žaidime ir finišas 14 vietoje su 9 pergalėmis. Be to, po sezono komandą paliko vadovai Fragiskos Alvertis ir Dimitris Diamantidis, tad nuo kito sezono reikės kitų priemonių, kurios padėtų sugrįžti į Eurolygos elitą. PAO nemato Eurolygos atkrintamųjų nuo 2017-18 m. sezono. Europos taurėje graikai taip pat buvo daužomi – „Promitheas“ per 18 mačų iškovojo 4 pergales ir B grupėje finišavo paskutinėje – 10 – vietoje. Į Čempionų lygos pirmąjį etapą prasimušė iš viso trys klubai, bet nė vienas iš jų nesugebėjo nukeliauti į „Top 16“. Pernai vienintelė AEK sugebėjo patekti į antrąjį etapą. 6 vt. Izraelis

Eurolyga: Tel Avivo „Maccabi“ (ketvirtfinalis, 5 tšk.);

Europos taurė: nėra;

Čempionų lyga: Holono „Hapoel“ (4 vt., 4 tšk.), Jeruzalės „Hapoel“ (įkrintamosios , 0 tšk. ).

FIBA Europos taurė: Eilato „Hapoel“ (grupės etapas , 0 tšk. ), Gan Nero „Hapoel Gilboa Galil“ (grupės etapas , 0 tšk. ).

Galutinis rezultatas: 9 taškai. Vienintelė šalis, kuri klubų skaičiumi lygiuojasi su Lietuva – 3. Vis dėlto mūsiškiai turėjo vieną komandą antrame pagal pajėgumą turnyre, kai žydai – du Čempionų lygoje. Viskas Izraelyje prasideda nuo „Maccabi“ rezultatų, kuriuos galima įvertinti dvejopai. Jei nebūtų išmesti Rusijos klubai, Tel Avivo ekipos šansai prasibrauti į atkrintamąsias būtų mažoki. Tačiau faktas yra toks, kad trenerį sezono metu pakeitusi komanda sugebėjo įšokti į atkrintamąsias iš penktosios vietos. Po septynerių metų pertraukos į atkrintamąsias sugrįžęs „Maccabi“ kalnų nenuvertė – ketvirtfinalyje 0-3 nusileista „Real“. Tačiau tai gali būti ilgai lauktas šansas vėl kabintis į Eurolygos elitą, kuriame Izraelio flagmanas gali būti, jei išvengs klausimus keliančių pirkinių. Čempionų lygoje žydų pasirodymai skilo į dvi dalis. Jeruzalės „Hapoel“ jau kelintą sezoną vis renka solidų biudžetą, kelia ambicijas, bet šįkart komanda krito įkrintamosiose. Sudėtingas komandai buvo ir praėjęs sezonas, kai Dainiaus Adomaičio vadovaujama ekipa krito dar grupės etape. Tuo tarpu Holono miesto klubui pavyko pagerinti pasirodymą nuo praėjusių metų. 2020-21 m. sezonas buvo paženklintas kelione iki ketvirtfinalio, o dabar klubas sukorė kelią iki pat finalo ketverto. Akivaizdu, kad Holonas deda teisingus žingsnius ir tikėsis kitame sezone pasiglemžti ir titulą. Lyginant biudžetus ir rezultatus, geriausiai galima įvertinti Holono ekipos pasiekimą. „Maccabi“ galėjo būti dar solidesni, jei būtų išvengę įvairiausių permainų sezono metu, o Jeruzalės klubui reikia kardinalių permainų, nes dabartinė klubo kryptis, atrodo, neveda niekur. 4-5 vt. Italija

Eurolyga: Milano „Armani Exchange“ (ketvirtfinalis, 5 tšk.);

Europos taurė: Bolonijos „Virtus“ (1 vt., 5 tšk.), Venecijos „Umana Reyer“ (aštuntfinalis, 2 tšk.), Trento „Dolomiti Energia“ (grupės etapas , 0 tšk. );

Čempionų lyga: Trevizo „NutriBullet“ („Top 16“, 2 tšk.), Brindizio „Happy Casa“ (grupės etapas,0 tšk.), Sasario „Dinamo“ (grupės etapas , 0 tšk. );

FIBA Europos taurė: Emilijos Redžo „UnaHotels“ (2 vt., 0 tšk.);

Galutinis rezultatas: 14 taškų. Traumų ir koronaviruso visą sezoną purtyta „Armani Exchange“ iš savęs išspaudė gan neblogą rezultatą – 3 vieta reguliariajame sezone. Daugiau tikėtis, matyt, ir nebuvo galima, nes visiškai traumų iškirsta komanda ketvirtfinalyje užšoko ant „Anadolu Efes“ ir pralaimėjo 1-3. Kaip bebūtų, italų pasirodymą reikia vertinti kaip suprastėjusį, nes pernai klubas buvo per metimą nuo Eurolygos finalo ir galop iškovojo trečiąją vietą. Europos taurė šį sezoną atiteko italams – triumfavo Bolonijos „Virtus“. Sergio Scariolo auklėtiniai B grupėje finišavo ketvirti, o atkrintamosiose įveikė „Lietkabelį“, „Ratiopharm“, „Valencia“ ir „Frutti Extra“. Į žemyno elitą sugrįžtantis klubas neslepia savo ambicijų, nuosekliai didina biudžetą ir nėra didelė nuostaba, kad pavyko iškovoti trofėjų. Taip pat „Virtus“ pagerino savo pasirodymą nuo praėjusio sezono, kai kovas baigė pusfinalyje. Skirtinga situacija su dar dviem Italijos komandomis. „Dolomiti Energia“ buvo visiška A grupės patrankų mėsa – per 16 rungtynių pasiekė vos 1 pergalę ir į atkrintamąsias nepateko. Trento ekipos pajėgumu įsitikinti galėjo ir Panevėžio „Lietkabelis“, kuris varžovus sutvarkė dviženkliais pranašumais tiek namuose, tiek išvykoje. Tai yra ženklus nuosmukis nuo praėjusių metų, kai Trento ekipa vos nepateko į ketvirtfinalį – 3 pergalės iš 6 „Top 16“ etape. „Umana Reyer“ su Martynu Echodu kalnų nenuvertė. Nors B grupėje užimta 6 vieta, tačiau aštuntfinalyje beviltiškai nusileista „Metropolitans 92“ (66:87). Venecijos ekipa nežymiai patobulėjo – pernai neprasibrovė iš grupės etapo. Italams labai sudėtinga buvo Čempionų lygoje, kur viena iš trijų komandų baigė savo pasirodymus dar pirmajame etape. Toks likimas ištiko Eimanto Bendžiaus atstovaujamą „Dinamo“ bei „Happy Casa“ klubus, kurie per 6 turus pasiekė 1 pergalę. Galima sakyti, kad abi ekipos nuvylė, nes pernai nukeliavo iki „Top 16“ etapo. Išankstines prognozes paneigė „NutriBullet“ ir Tomas Dimša. Trevizo ekipa sugebėjo įveikti kvalifikacijos barjerą, pirmajame etape pasiekė 4 pergales ir iškopė į „Top 16“. Pastarajame etape rimčiau pasispardyti nebepavyko – 6 pralaimėjimai. Italų klubai šį sezoną nebuvo išsiskiriantys, o apie tai signalizuoja suprastėję pasirodymai tiek Eurolygoje, tiek Čempionų lygoje. Vieninteliu spinduliu galima laikyti „Virtus“, kuri padarė tai, ko ilgai siekė – Eurolygoje varžysis du šalies klubai. 4-5 vt. Prancūzija

Eurolyga: „Monaco“ (ketvirtfinalis, 5 tšk.), Vilerbano ASVEL (14 vt., 1 tšk.);

Europos taurė: Paryžiaus „Metropolitans 92“ (ketvirtfinalis, 3 tšk.), Breso Burgo JL (grupės etapas, 0 tšk.);

Čempionų lyga: Strasbūro IG (ketvirtfinalis, 3 tšk.), Dižono JDA („Top 16“, 2 tšk.);

FIBA Europos taurė: nėra;

Galutinis rezultatas: 14 taškų. Debiutinis „Monaco“ sezonas Eurolygoje viršijo visus lūkesčius. Taip, sezonas buvo labai banguotas, bet komandinę chemiją atradęs klubas reguliariajame sezone finišavo septintas ir iki paskutinės minutės išlaikė intrigą ketvirtfinalyje su „Olympiakos“ (2-3). Kitą sezoną „Monaco“ vėl išvysime Eurolygoje, o kalbos apie didėjantį biudžetą leidžia tikėtis ir solidesnių pasirodymų. Kad ir kiek giriama būtų ASVEL jaunimo programa, žiūrint į rezultatus, progresas labai menkas. Vilerbano ekipa pernai finišavo 14-ta, o šiemet pozicija išliko tokia pati, aplenkus tik „Žalgirį“. Prancūzijos klubas surado įdomių žaidėjų kaip Elie Okobo ar Chrisas Jonesas, bet artimiausiu metu norėtųsi išvysti ir rezultatą turnyrinėje lentelėje. Europos taurėje prancūzų flagmanu tampa „Metropolitans 92“, kuri dvejus metus paeiliui fiksuoja solidų rezultatą. Paryžiaus ekipa pernai prasibrovė iki ketvirtfinalio, o šiemet A grupėje finišavo trečia ir vėl atsidūrė ketvirtfinalyje. Breso Burgo ekipa šį sezoną šovė žemyn. Pernai į „Top 16“ patekęs klubas šiemet B grupėje pasiekė 6 pergales ir į atkrintamąsias nepateko. Čempionų lygoje atkrintamųjų komandos vardą pamažu įgauna SIG. Pernai iki finalo ketverto iškopęs klubas šiemet nukeliavo iki ketvirtfinalio. Vis tik nors pasiekimai aukšti, tačiau kreivė – žemėjanti. Kilimą demonstravo JDA ekipa, kuri per metus nuo iškritimo grupės etape nusigavo iki „Top 16“. Prancūzijos klubai dažnai susiduria su finansiniu ribotumu dėl šalyje galiojančių milžiniškų mokesčių. Dėl to pastaraisiais metais naujos jėgos kyla gan lėtai, bet „Monaco“ ir „Metropolitans 92“ pasirodymai įrodo, kad ši šalis išlieka tarp pajėgiausių žemyne. 3 vt. Vokietija

Eurolyga: Miuncheno „Bayern“ (ketvirtfinalis, 5 tšk.), Berlyno ALBA (10 vt., 3 tšk.);

Europos taurė: Ulmo „Ratiopharm“ (ketvirtfinalis, 3 tšk.), Hamburgo „Towers“ (aštuntfinalis, 2 tšk.);

Čempionų lyga: Liudvigsburgo „MHP Riesen“ (3 vt., 4 tšk.), Oldenburgo „EWE Baskets“ (grupės etapas, 0 tšk.).

FIBA Europos taurė: Krailsheimo „Merlins“ (ketvirtfinalis , 0 tšk. ), Bairoito „Medi“ („Top 16“ , 0 tšk. );

Galutinis rezultatas: 17 taškų. „Bayern“ sužaidė dar vieną solidų sezoną Eurolygoje. Andrea Trinchieri auklėtiniai pakartojo praėjusių metų rezultatą, kai pateko į ketvirtfinalį ir šįkart 2-3 nusileido ne „Armani Exchange“, o „Barcelonai“. Geresnis galėjo būti pergalių skaičius reguliariajame sezone – per metus jis nuo 21 nusileido iki 14. ALBA biudžetas ir situacija kiek kitokia. Per du sezonus Vokietijos sostinės klubas pergalių skaičius nepakito (12), tačiau reikia įvertinti, kad šiemet buvo mažiau rungtynių dėl eliminuotų Rusijos ekipų. Tačiau faktas, kad ALBA vis dar ieško kelių, kaip pasiekti atkrintamąsias. Europos taurėje sėkmingiausiai pasirodė „Ratiopharm“. Nors reguliarusis sezonas neišskirtinis (7 pergalės, 8 vieta), bet aštuntfinalyje pateikta sensacija – eliminuotas Badalonos „Joventut“. Ketvirtfinalyje pavyko ir garbingai pakovoti prieš būsimus čempionus „Virtus“. Be to, Jaka Lakovičiaus auklėtiniai pagerino savo rezultatą nuo praėjusio sezono, kai neišsikapstė iš grupės etapo. Turnyre debiutavęs „Towers“ klubas reguliariajame sezone pasirodė geriau už „Ratiopharm“ (6 pergalės, 7 vieta), bet krito aštuntfinalyje. Čempionų lygoje Vokietijos klubų pasirodymai labai skyrėsi. Jei „MHP Riesen“ nusigavo iki finalo ketverto, tai „EWE Baskets“ žygis baigėsi jau pirmajame etape. Pernai Vokietija apskritai turėjo tik vieną komandą šiame turnyre – Bambergo „Brose“. Dabar atsiradus dviem komandoms, šalis išlieka tarp pajėgiausių. Vokiška drausmė atsispindi reitinge. Retai išgirsi, kad kuriame nors klube yra problemų dėl mokėjimų ar pykčių komandoje. Kasmet šalis stiprina savo krepšinį, o „Bayern“, „Ratiopharm“ ir „MHP Riesen“ pasiekimai pelnytai užtvirtina trečiąją vietą. 2 vt. Turkija

Eurolyga: Stambulo „Fenerbahče“ (12 vt., 3 tšk.), Stambulo „Anadolu Efes“ (1 vt., 10 tšk.);

Europos taurė: Bursos „Frutti Extra“ (2 vt., 4 tšk.), Ankaros „Turk Telekom“ (aštuntfinalis, 2 tšk.);

Čempionų lyga: Bursos „Tofaš“ (ketvirtfinalis, 3 tšk.) , Stambulo „Daruššafaka“ („Top 16“, 2 tšk.), Stambulo „Galatasaray“ („Top 16“, 2 tšk.) , Izmiro „Pinar Karšiyaka“ (įkrintamosios , 0 tšk. ), Stambulo „Bešiktaš“ (įkrintamosios , 0 tšk. ) ;



FIBA Europos taurė: Stambulo „Bahčešehir“ (1 vt., 1 tšk.);

Galutinis rezultatas: 27 taškai. Rezultatų skirtumai tarp Turkijos grandų nuo praėjusių metų dar labiau nutolo. Jei „Fenerbahče“ pernai bent pateko į atkrintamąsias, tai šiemet liko už borto. Saša Džordževičiaus auklėtiniai iškovojo 10 pergalių ir finišavo dvylikti. Vis garsiau sklinda informacija, kad specialistas iš Serbijos kitą sezoną bus pakeistas buvusiu CSKA treneriu Dimitriu Itoudžiu. Tuo metu „Anadolu Efes“ susižėrė antrą iš eilės trofėjų ir nė nesiruošia užleisti savo varžovų į priekį. Pernai Ergino Atamano auklėtiniai reguliariajame sezone finišavo treti, vėliau ketvirtfinalyje palaužė „Real“, pusfinalyje CSKA ir finale – „Barceloną“. Šiemet pakito reguliariojo sezono vieta – 5. Tačiau ketvirtfinalyje užtikrintai įveiktas „Armani Exchange“, pusfinalyje Vasilije Micičius nokautavo „Olympiakos“, o finale nugalėtas „Real“. Europos taurėje turkai buvo per žingsnį nuo antro titulo – „Frutti Extra“ jame nusileido „Virtus“. Bursos klubas B grupėje užėmė 7 vietą, tačiau lemiamame sezono etape išmetė „Partizan“, „Cedevita Olimpija“ ir „MoraBanc“. „Frutti Extra“ pelenės istorija sukėlė daug klausimų dėl naujojo atkrintamųjų formato, kuriame žaidžia iš vienų rungtynių. Tačiau toks pasiekimas yra įspūdingas, kai net trejose išvykos rungtynėse paeiliui sužaidžiama virš savo galimybių ribų. Kita Turkijos Europos taurės komanda – „Turk Telekom“ – A grupėje liko šešta. Tai lėmė aštuntfinalio akistatą su „Cedevita Olimpija“, prieš kurią nebuvo jokių šansų. Turkai turėjo dar gausesnį komandų būrį Čempionų lygoje nei ispanai – 5. Vis dėlto įspūdingų rezultatų užfiksuoti nepavyko, nes vos viena ekipa, „Tofaš“, pasiekė ketvirtfinalio etapą. „Pinar Karšiyaka“ ir „Bešiktaš“ kovos užsibaigė dar įkrintamosiose, o „Daruššafaka“ ir „Galatasaray“ krito „Top 16“ etape. Pernai buvo panaši situacija, kai „Top 16“ žaidė trys turkų klubai, bet tik „Pinar Karšiyaka“ iškopė į atkrintamąsias, o vėliau ir į finalo ketvertą. Turkų sezoną tarptautinėje erdvėje galima vertinti labai pozityviai. Šalies klubas vėl laimėjo Eurolygą, pelenės istoriją sukūrė „Frutti Extra“, o iki visiško dominavimo pritrūko galbūt vienos ekipos Čempionų lygos finalo ketverte. Be to, turkų ekipa „Bahčešehir“ nugalėjo FIBA Europos taurėje.

1 vt. Ispanija

Eurolyga: Madrido „Real“ (2 vt., 7 tšk.), „Barcelona“ (3 vt., 7 tšk.), Vitorijos „Baskonia“ (9 vt., 3 tšk.);

Europos taurė: „Valencia“ (pusfinalis, 4 tšk.) , Andoros „MoraBanc“ (pusfinalis, 4 tšk.) , Las Palmo „Gran Canaria“ (ketvirtfinalis, 3 tšk.), Badalonos „Joventut“ (aštuntfinalis, 2 tšk.);

Čempionų lyga: Tenerifės „Lenovo“ (1 vt., 5 tšk.), Manresos BAXI (2 vt., 4 tšk.), Malagos „Unicaja“ (ketvirtfinalis, 3 tšk.), Burgoso „CB Miraflores“ (grupės etapas, 0 tšk.);

FIBA Europos taurė: Saragosos „Casademont“ (grupės etapas , 0 tšk. );

Galutinis rezultatas: 42 taškai. Ispanija, kaip ir įprasta, turėjo gausiausią klubų desantą Europoje – 12. Tai yra daugiau nei pusė vietinės ACB lygos, kurioje dalyvauja 18 klubų. Eurolygoje dvi ekipos nužengė iki finalo ketverto – „Barcelona“ ir „Real“. Įprastai iki šio etapo žengiančios ekipos nieko nenustebino, o ir biudžetai bei žaidėjų meistriškumas reikalauja kasmet išlaikyti tokį rezultatą. Katalonai reguliariajame sezone finišavo pirmi, o „Real“ – ketvirti. Abi ekipos susidūrė Eurolygos pusfinalyje, kuriame triumfavo Karališkasis klubas. Tačiau finale Pablo Laso auklėtiniai nesustabdė „Anadolu Efes“, kuriems tai – antras triumfas pajėgiausioje žemyno lygoje paeiliui. Nepaisant to, „Real“ po metų pertraukos sugrįžo į prestižinę sceną, kai „Barcos“ kreivė, lyginant su praėjusiu sezonu, pasislinko nežymiai į apačią. Roko Giedraičio ir Tado Sedekerskio atstovaujamas „Baskonia“ klubas susigriebė pačioje sezono pabaigoje, bet tai daryti jau buvo per vėlu. 12 pergalių pasiekę baskai nepateko į atkrintamąsias, o paskutinį kartą ten žaidė 2018-2019 m. sezone. Europos taurės grupės etape Ispanijos ekipos pasirodė labai solidžiai. A grupėje triumfavo „Joventut“, B grupėje „Gran Canaria“. Ne ką prasčiau pasirodė ir „Valencia“, kuri B grupėje užėmė 2 vietą, o „MoraBanc“ A grupėje užkopė į 4 poziciją. Nors pirmoje sezono fazėje ispanai lygių neturėjo, tačiau situacija pasikeitė atkrintamosiose. „Joventut“ jau aštuntfinalyje nusileido „Ratiopharm“, o „Gran Canaria“ kelias baigėsi ketvirtfinalyje – pralaimėta „MoraBanc“. Iki finalo nenukeliavo nė viena Ispanijos ekipa – tiek „MoraBanc“, tiek „Valencia“ pralaimėjo pusfinalius. Trejus metus paeiliui Čempionų lygos trofėjus atiteko Ispanijos komandai. Prieš tai dukart triumfavusi „CB Miraflores“ šįkart patyrė fiasko, iškrisdama dar grupės etape. Tuo tarpu „Lenovo“ ir BAXI užtikrintai rungtyniavo visą sezoną ir kovojo dėl titulo finale, kuris galiausiai atiteko Tenerifės komandai. Europos taurę į Čempionų lygą iškeitusi „Unicaja“ grupės etapą baigė pirma, „Top 16“ užėmė 2 vietą, bet ketvirtfinalyje krito prieš BAXI. Apibendrinus, ispanai turi resursais perpildytus klubus, kurie dar ne vienerius metus dominuos Europos turnyruose. Nuo Čempionų lygos įkūrimo (2016 m.) dar nebuvo tokio sezono, kai vieno iš trijų svarbiausių nebūtų pasiglemžusi Ispanijos komanda. Europos šalių pasirodymų reitingas pagal taškus: Vieta Šalis Taškai Daugiausiai taškų surinkusi komanda

1 Ispanija 42 „Barcelona“ ir „Real“ po 7 2 Turkija 27 „Anadolu Efes“ – 10 1 Ispanija 42 „Barcelona“ ir „Real“ po 7 4-5 Prancūzija 14 „Monaco“ – 5 4-5 Italija 14 „Armani Exchange“ ir „Virtus“ po 5 6 Izraelis 9 „Maccabi“ – 5 7 Graikija 8 „Olympiakos“ – 7 8-9 Serbija 5 „Crvena Zvezda“ – 3 8-9 Lietuva 5 „Rytas“ ir „Lietkabelis“ po 2 Europos šalių pasirodymų reitingas pagal vidurkį: Vieta Šalis Taškai

Komandų skaičius Europoje

Vidurkis

Europos šalių pasirodymų reitingas pagal vidurkį: Vieta Šalis Taškai

Komandų skaičius Europoje

Vidurkis

1 Ispanija 42 12 3,5 2 Turkija 27 10 2,7 3 Serbija 5 2 2,5 4 Prancūzija 14 6 2,33 5 Vokietija 17 8 2,13 6 Izraelis 9 5 1,8 7 Italija 14 8 1,75 8 Lietuva 5 3 1,67 9 Graikija 8 9 0,89

