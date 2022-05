Valensijoje išgyvenę „Baskonia“ lietuviai atsidūrė per pergalę nuo pusfinalio

Nuotr.: imago images/Jan Huebner-SCANPIX

Ispanijos ACB lygos atkrintamosiose dramatiška pergale startavo Vitorijos „Baskonia“.

Rungtynių žaidėjas EFF 15 Matt Costello Taškai 15 Taiklumas 6-12 Atkovoti kamuoliai 9 Rezultatyvūs perdavimai 3

Roko Giedraičio ir Tado Sedekerskio atstovaujamas klubas išvykoje 80:79 (21:21, 22:14, 24:27, 13:17) palaužė „Valencia“.

Ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių baskai išsiveržė į priekį 1-0. Kitas mačas bus žaidžiamas Vitorijoje.

Reguliariajame sezone „Valencia“ finišavo trečia, o „Baskonia“ – šešta.

Giedraitis per 28,5 minutės įmetė 10 taškų (2/5 dvit., 1/5 trit., 3/3 baudų), atkovojo ir prarado po 2, bet perėmė 3 kamuolius, sykį prasižengė ir sukaupė 7 naudingumo balus.

Sedekerskis per minutę spėjo pasižymėti 2 taškais (2/3 baudų).

Ketvirtojo kėlinio pradžioje svečiai turėjo 7 taškų pranašumą (69:62). „Valencia“ ėmė artėti, o likus pustrečios minutės įgijo 4 taškų persvarą (79:75).

Likus 2 minutėms labai svarbų tritaškį pataikė Wade'as Baldwinas, o po minutės Mattas Costello vėl persvėrė rezultatą baskų naudai (80:79). Vėliau ekipos apsikeitė netaikliais tritaškiais, o pergalę galėjęs išplėšti Nenado Dimitrijevičiaus dvitaškis tikslo nepasiekė.

Vitorijos ekipos gretose labiausiai išsiskyrė Costello, kurio sąskaitoje per 23 minutes buvo 15 taškų (5/9 dvit., 1/3 trit., 2/2 baudų), 9 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai bei 15 naudingumo balų.



Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Baldwinas, per 22 minutes pelnęs 15 taškų (3/7 dvit., 2/3 trit., 3/4 baudų). Jis taip pat atkovojo 3 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą bei surinko 4 naudingumo balus.



Valensijos komandai Dimitrijevičius per 23 minutes pelnė 15 taškų (7/11 dvit., 0/4 trit., 1/1 baudų), atkovojo 3 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus bei surinko 13 naudingumo balų.



„Valencia“: Xavi Lopezas-Arostegui 17 (4/7 dvit., 2/5 trit., 4 kld.), Nenadas Dimitrijevičius 15 (7/11 dvit., 6 rez. perd.), Mike'as Tobey 12 (4/4 dvit.), Jaime Pradilla 10 (3 per. kam.), Bojanas Dubljevičius (4 kld.) ir Samas Van Rossomas (9 rez. perd.) po 7.



„Baskonia“: Wade'as Baldwinas (3/7 dvit., 2/3 trit.), Simone Fontecchio (3/4 trit., 5 kld.) ir Mattas Costello (5/9 dvit., 9 atk. kam., 2 blok.) po 15, Stevenas Enochas (5/7 dvit., 5 atk. kam.) ir Rokas Giedraitis (1/5 trit., 3 per. kam.) po 10.