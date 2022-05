Apytuščių tribūnų apsuptyje – pergalingas „Žalgirio“ startas bronziniame finale

Nuotr.: BNS

Kazio Maksvyčio auklėtiniai namuose 92:75 (28:18, 29:21, 14:19, 21:17) sutriuškino „Šiaulius-7bet“.

Kauniečiai serijoje iki keturių pergalių įgavo pranašumą (1-0). Kitas serijos mačas šeštadienį vyks Šiauliuose.

Pirmajame mažojo finalo susitikime į Nemuno saloje esančią areną susirinko 1316 žiūrovų. Toks palaikymas reprezentacinei Kauno komandai yra antirekordinis LKL atkrintamosiose „Žalgirio“ arenoje.

„Yra motyvacija kovoti dėl klubo, už save, už kitus, – po mačo televizijai kalbėjo Maksvytis. – Taip pat ir Pauliaus (Jankūno) paskutinis sezonas. Norime sutrumpinti ir sau sezoną, tad motyvacijos yra nemažai.“

Kauno ekipai šiame mače nepadėjo pusfinalyje traumą patyręs Tai Websteris bei neregistruotas Marekas Blaževičius.

„Šiauliai-7bet“ Kaune lankėsi su dideliais nuostoliais. Rungtynėms neregistruoti traumas pusfinalio serijoje patyrę Jonas Elmore‘as ir Paulius Danusevičius.

„Žalgiriui“ tai yra pirmasis kartas per visą LKL istoriją, kai klubas liko be finalo. Šiauliečiai dėl bronzos kovoja po 10 metų pertraukos, bet finale dar nėkart nėra buvę.

Sunkiausiu metu „Žalgiriui“ į rungtynes palaikyti savo buvusios komandos atvyko Marius Grigonis, Tomas Dimša, Mindaugas Timinskas ir broliai Lavrinovičiai.

„Žalgiris“ dar pirmoje pusėje pradėjo užtikrintai krautis pranašumą. Per pirmąsias 20 žaidimo minučių šeimininkai pataikė 10 tritaškių iš 15 (67 proc.), o keturis iš jų be klaidų suleido Artūras Milaknis.

Rungtynių žaidėjas EFF 19 Tyler Cavanaugh Taškai 14 Taiklumas 4-9 Atkovoti kamuoliai 7 Rezultatyvūs perdavimai 2

Iš viso kauniečiai pataikė 17 tritaškių iš 28 (61 proc.) bei atliko 29 rezultatyvius perdavimus.

„Apgavo mus „Žalgiris“, – televiziniame interviu nusišypsojo šiauliečių treneris Antanas Sireika. – Rungtynėse su „Lietkabeliu“ jie beveik viską metė pro šalį, bet išėjo prieš „Šiaulius-7bet“ – 10 iš 15 po dviejų kėlinių. Mes norėjome surizikuoti, nuo kažko atsitraukti, bet „Žalgiris“ yra „Žalgiris“ – apgavo mus.“

Kertinis spurtas įvyko antrojo kėlinio pabaigoje, kai žalgiriečiai pelnė 9 taškus be atsako ir įgijo 14 taškų persvarą (51:37).

Po pertraukos Kauno ekipa buvo pasiekusi rekordinį pranašumą – 24 taškai (69:45). Vėliau žaidimo kreivė ėmė leistis, o šiauliečiai dar iki ketvirtojo kėlinio apkarpė deficitą (58:71).

Lemiamame ketvirtyje „Šiaulių-7bet“ deficitas buvo sumenkęs ir iki 11 taškų (66:77), bet „Žalgiris“ nebeleido varžovams artėti. Nielsas Giffey pataikė iš toli, Janis Strelnieks sumetė baudas, o rungtynes uždarė Luko Lekavičiaus tritaškis (85:68).

Kauno komandai Tyleris Cavanaugh per 28 minutes pelnė 14 taškų (2/7 dvit., 2/2 trit., 4/5 baudų), atkovojo 7 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko 19 naudingumo balų.



Po tiek pat taškų – 14 – pridėjo ir Lukas Lekavičius su Janiu Strelnieku.



Šiaulių ekipos gretose labiausiai išsiskyrė Giedrius Staniulis, kurio sąskaitoje per 28 minutes buvo 17 taškų (8/11 dvit., 1/3 baudų), 9 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai bei 19 naudingumo balų.



„Žalgiris“: Janis Strelnieks (4/7 trit., 5 rez. perd.), Tyleris Cavanaugh (2/7 dvit., 2/2 trit., 7 atk. kam.) ir Artūras Milaknis (4/4 trit.) po 14, Lukas Lekavičius 9 (7 rez. perd., 4 kld.), Edgaras Ulanovas (2/4 trit.) ir Joffrey Lauvergne'as (4/7 dvit., 5 atk. kam.) po 8, Nielsas Giffey 7.



„Šiauliai-7bet“: Giedrius Staniulis 17 (8/11 dvit., 9 atk. kam.), Issufas Sanonas 14 (5/14 dvit.), Eimantas Stankevičius 11 (3 per. kam.), Martynas Varnas (3/8 dvit.) ir Isaiah Armwoodas (5/8 dvit.) po 10.