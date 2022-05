Muštis su „Lietkabeliu“ besiruošiantis Radzevičius: „Niekas nenorės užleisti savo vietos“

Nuotr.: LKL

Ketvirtadienį „Betsafe-LKL“ čempionate – ilgai lauktas finalo serijos startas. Akis į akį tiesioginėje kovoje dėl aukso pirmą kartą lygos istorijoje susikaus Vilniaus „Rytas“ ir Panevėžio „Lietkabelis“.

Didžiojo finalo serijos pirmąsias rungtynes nuo 18:30 val. Tiesiogiai galite stebėti BTV televizijoje, taip pat naujos kartos televizijoje Go3.

Reguliariojo sezono nugalėtojai „Ryto“ krepšininkai pusfinalyje 3-1 perkopė Šiaulių klubo barjerą. „Lietkabelis“ tokiu pačiu rezultatu nugalėjo ir pirmą kartą istorijoje dar pusfinalio etape eliminavo Kauno „Žalgirį“.

Finalo serijoje laukia mažiausiai ketverios, daugiausiai – septynerios rungtynės. Prieš pirmąją finalo serijos akistatą LKL.lt kalbėjosi su vienu „Ryto“ klubo lyderių Gyčiu Radzevičiumi. Puolėjas patikino, kad čempionų titulo laukia itin sunki kova ir negailėjo pagyrų būsimam varžovui.

„Niekas tikrai nenorės užleisti savo vietos, juk iki čempionų titulo lieka tik vienas žingsnis. Bus tikrai didelė kova, galbūt vietomis labai gražaus krepšinio ir nepavyks demonstruoti, nes teks kautis, vietomis gal ir muštis“, – šypteli Radzevičius.

Plačiau apie dabartinį „Ryto“ paveikslą, pergalingą pusfinalio seriją ir būsimą finalą su „Lietkabeliu“ – interviu:

– Pergalei pusfinalyje jūsų komandai prireikė ketverių rungtynių. Kaip vertinate pasirodymą žygyje iki finalo?

– Serija tikrai buvo sunki. Šiauliai – puiki komanda, turinti daug individualiai stiprių žaidėjų, ypač tą matome sezono pabaigoje, kai to reikia labiausiai. Varžovas tikrai atrodė neblogai, serijoje lengvų rungtynių nebuvo. Aišku, visada norisi išvengti pralaimėjimų, bet net ir ta nesėkmė Šiauliuose mus, manau, tik dar labiau motyvavo. Pamatėme, kur klystame, kur reikia pasitempti, ir žinojome, kad norime seriją pabaigti kuo greičiau.

– Sakote, kad buvo nelengva. Ar tokios kovos ir tikėjotės?

– Mes tokios kovos ir tikėjomės. Žinojome Šiaulių komandą, ji tokia, kokia yra dabar – sezono finiše – yra pati pavojingiausia. Džiugu, kad susitelkėme ir iškovojome vietą finale. Tai yra svarbiausia.

– Prieš akis – svarbiausios kovos „Ryto“ klubui ne tik šiemet, bet ir apskritai per kelis pastaruosius metus. Jūsų akimis, kokios emocinės ir fizinės būsenos komanda pasitinka finalą?

– Visada galima kažkur pasitempti, tikrai niekas nežaidžia idealiai. Matome, kad yra vietų, ties kuriomis tikrai galima padirbėti. Kita vertus, tobulų komandų nėra. Reikia spjauti per petį, kad finalo seriją pasitinkame be rimtesnių traumų, visi yra pasiruošę kovai ir, visų pirma, jai nusiteikę. Tai, kad esame sveiki, yra be galo svarbu. Komandai turėti visus sveikus žaidėjus yra milžiniškas pliusas. Kitaip turi žaisti ne savo pozicijose, tausoti jėgas ateičiai, bet tuo pačiu žaisti didesniu krūviu ir laukti grįžtančių.

– Kiek įtakos finalo startui turės tai, kad jūs seriją pradedate turėdami ilgiau laiko poilsiui?

– Didelės įtakos grafikas neturi. Mes turime lygiai viena diena daugiau laiko, todėl esminio skirtumo tai tikrai nesudaro. Faktas, kad finalo serijai turi pasiruošti tinkamai, bet net neabejoju, kad tiek mes, tiek varžovas, tą ir padarė.

– „Lietkabelis“ eliminavo daugkartinį čempioną „Žalgirį“, nemaža dalis krepšinio bendruomenės dabar būtent Panevėžio klubą laiko ir finalo favoritu. Ką tokios kalbos reiškia patiems žaidėjams?

– Tai labai individualu. Vieną tokie pagyrimai tikrai gali paveikti neigiamai ir pakišti koją, kitą – kaip tik pakelti į dar aukštesnį lygį. Pasitikėjimas savo jėgomis labai svarbu, bet tai yra kiekvieno žaidėjo galvoje, kiekvienas su dėmesiu tvarkosi skirtingai.

– Jums irgi teko susidurti su panašia situacija, kai prieš Citadele KMT finalo ketvertą, ar prieš antrąsias sezono rungtynes su „Žalgiriu“, buvote laikomi favoritais. Kaip tada reagavote į kalbas?

– Nuo kalbų visiškai atsiriboti yra neįmanoma, todėl faktas, kad kažkiek tos išankstinės nuomonės žaidėjus veikia. Kita vertus, reikia suprasti, kad tai tik kažkieno nuomonė. Turi suprasti, kad tu esi krepšininkas ir tau nutiks visko – bus ir skambių pergalių, bus ir labai skaudžių pralaimėjimų. Jeigu girdi, kad esi autsaideris, tave tai turi motyvuoti įrodyti, kad yra kitaip.

– Jūs pats asmeniškai jau spėjote „Rytą“ pamatyti visokį – tiek iškovojantį daug pergalių, tiek krentantį į duobę, tiek dabar, esantį „Betsafe-LKL“ finale. Kaip jūsų akimis pastaruoju metu keitėsi komanda?

– Kas tikrai jaučiasi, tai stabilumas komandoje. Pasikeitus trenerių štabui atsirado šioks toks lengvumas ir, svarbiausia, aiškumas. Tikime vienas kitu, o komandą ypač įkvepia tos geros atkarpos, kai pasieki daug pergalių iš eilės. Tokių atkarpų pas mus tikrai būna, todėl ir pasitikėjimo savimi atsiranda daugiau.

– Ar dabartinis „Rytas“ stipresnis, nei pernai?

– Pamatysime po serijos. Jeigu tapsime čempionais, reiškia stipresnis. Darbai dar toli gražu nebaigti.

– Ką jums reiškia tapti reguliariojo sezono nugalėtoju? Tai suteikia papildomo pasitikėjimo savimi, ar atkrintamosiose viskas pamirštama?

– Vaizdas turnyro lentelėje aišku džiugina. Juk tu kovoji visą sezoną ir labai nori būti pirmas. Reikia pasidžiaugti, kai pavyksta tą padaryti, bet prasidėjus atkrintamosioms, galvoje vėl sukasi kitos mintys, noras dar ir dar kartą įrodyti, kad gali būti aukščiausiai.

– Turbūt didžiausias to privalumas – namų aikštelės pranašumas?

– Tai tikrai labai svarbu. Žaisdamas namie, prie savo triukšmingų sirgalių, tu jauti stiprias emocijas ir labai nenori jų nuvilti. Aišku, reikia suprasti, kad visa kova vis tiek vyksta aikštėje, nesvarbu kokioje. Eini ir kauniesi, tikrai neskaičiuoji namų, ar bet kokio kito pranašumo.

– Ką galite pasakyti apie dabartinį „Lietkabelį“?

– „Lietkabelis“ – labai stabili komanda. Juk ir treneris (Nenadas Čanakas – aut.) čia dirba jau ketverius metus, jis išlaiko aiškų ir stipriai nesikeičiantį komandos braižą, turi planą, turi idėjų. Natūralu, kad kuo daugiau laiko tas pats treneris dirba su žaidėjais, tuo jiems lengviau suprasti sistemą. Kartu tai ir labai atletiška, fiziška komanda. Žaidžia agresyviai, ties pražangos riba. Tiek puolime, tiek gynyboje, visada siūlo kontaktą ir rimtą kovą. Tai komanda, kuri labai užaugo nuo sezono pradžios. Dabar tai tikrai solidi komanda.

– Kokios būna rungtynės su „Lietkabeliu“? Kam jūsų komanda privalo pasiruošti?

– Šios akistatos ir buvo ir bus labai fiziškos. Daug kontakto, daug tiesioginės ir netiesioginės kovos. Niekas niekam nenori nusileisti. Tai dabar – finalo serijoje – jausis kaip niekada stipriai. Niekas tikrai nenorės užleisti savo vietos, juk iki čempionų titulo lieka tik vienas žingsnis. Bus tikrai didelė kova, galbūt vietomis labai gražaus krepšinio ir nepavyks demonstruoti, nes teks kautis, vietomis gal ir muštis.

– Kur, jūsų akimis, šioje finalo serijoje „Rytas“ turi pranašumą?

– Mūsų stiprybė yra komandiškumas. Neturime vieno išreikšto lyderio, kone kiekvienose rungtynėse komandą į priekį gali timptelti kitas žmogus. Jei ne tavo diena – žinai, kad bus tokių, kuriems sekasi. Gerai, kai turime kuo vienas kitą pakeisti ir papildyti.

– Komanda dar turi neišnaudotų ir neatskleistų kozirių?

– Turime ir privalome juos atrasti. Juk serija – mažiausiai ketverios rungtynės. Be netikėtų pasirodymų ar užslėptų kozirių čia turbūt nieko nenuveiksi. Finalo serija yra ilga ir joje būtinas visų indėlis. Vieną dieną vieno, kitą – kito. Nėra ko laukti, dabar turime tuos kozirius ir ištraukti.

– Nepaisant to, kaip pasibaigs finalas. Šį sezoną vertinate teigiamai?

– Dabar įvertinti neįmanoma. Po finalo viskas bus labai aišku.