Eros pabaiga: Bertomeu nebevadovaus Eurolygai

motiejus ir buvo vienas pagrindiniu kuris norejo nuversti jordi. aisku jis jau uzsisedejes bet zalgiriui klausimas ar kas keisis kai bus naujas vadovas. tiesiog kai neturi saibu, esi pasmerktas kad ir kas vadovautu. manau pagrindinis tikslas buvo motiejui ten atsidurti. beda ta kad gm of the year 2018 and 2019 apsisiko sitam sezone.