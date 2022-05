Titulo medžioklė prasideda: „Rytas“ – „Lietkabelis“ 36:36 (po II kėl.)

Nuotr.: LKL

Sezonas pasiekė karščiausią tašką – šiandien Vilniuje startuoja Lietuvos krepšinio lygos (LKL) finalas, kuriame šeimininkas „Rytas“ susikaus su Panevėžio „Lietkabeliu“.

Po dviejų kėlinių rezultatas lygus 36:36.

Šiandienos rungtynes dėl problemų su alkūne praleis Kaspars Berzinš.



Lukas Katilius, BasketNews žurnalistas ASG arenoje

Vilnius gyvena finalo nuotaikomis. Tiek žiūrovų šalia arenos neteko matyti nuo reguliariojo sezono mačų su „Žalgiriu". Svečiai taip pat turės palaikymą – atskiroje tribūnoje įsikūrė „Lietkabelio" fanų grupė, o ir apskritai daug kur galima pastebėti bordinės atributikos. Panevėžiečiai neturės Kasparo Berzinio, tačiau geros žinios, kad žais pusfinalyje susižeidęs Vytenis Lipkevičius.

Lukas Malinauskas, BasketNews žurnalistas ASG arenoje

Lukas Malinauskas, BasketNews žurnalistas ASG arenoje

„B Tribūna" išlydi „Rytą" į finalo kovą iškeldami plakatą „Prieš visas prognozes". Sirgalių reakcija – į viešojoje erdvėje sklandančius spėjimus dėl serijos nugalėtojų, jie – „Lietkabelio" pusėje.

Lukas Katilius, BasketNews žurnalistas ASG arenoje

Lukas Katilius, BasketNews žurnalistas ASG arenoje

Nenadas Čanakas nusprendė rungtynes pradėti nestandartiniu penketu – jame Panagiotį Kalaitzakį keičia Karolis Giedraitis. Pastarasis pusfinalio serijoje sudalyvauti spėjo 1 minutę antrajame mače. Visa kita nesikeičia: Džordže Gagičius, Gediminas Orelikas, Vytenis Lipkevičius ir Kristupas Žemaitis. „Rytas" mačą pradėjo su Evaldu Kairiu, Arnu Butkevičiumi, Gyčiu Radzevičiumi, Margiriu Normantu ir Kennethu Smithu.

Rungtynių eiga:

2:0, 1 min.: Kairio dvitaškis.

6:0, 2 min.: Butkevičiaus dvitaškis, Normanto prasiveržimas.

8:0, 3 min.: Kairio dvitaškis su pražanga.

12:0, 4 min.: Radzevičiaus ir Butkevičiaus dvitaškiai.

Lukas Katilius, BasketNews žurnalistas ASG arenoje

Lukas Katilius, BasketNews žurnalistas ASG arenoje

Tribūnų užkurtas „Rytas" galingai atidarė finalo seriją. Vilniečiai spurtavo 12:0 ir toliau nenuilstamai spaudžia „Lietkabelį". Itin pasiteisino sprendimas startuoti su Kairiu, kuris pristabdė Gagičių, o dabar į aikštelę jau eina Buva, kuris bandys pergudrauti Maldūną.

14:2, 6 min.: Kalaitzakio taškai. Normantas atsako tuo pačiu.

17:4, 6 min.: Žemaičio taškai. Smitho tritaškis.

Lukas Malinauskas, BasketNews žurnalistas ASG arenoje

Lukas Malinauskas, BasketNews žurnalistas ASG arenoje

„Lietkabelis" pirmuosius savo taškus medžiojo penkias minutes, per kurias prametė penkis tritaškius, iš kurių keli išsisuko iš lanko. Panevėžiečiai per šią atkarpą taip pat suklydo keturis kartus, kai „Rytas" dar neprarado nė vieno kamuolio. Svečiai taškais atsidarė, kai po vilniečių gynybos klaidos Panagiotis Kalaitzakis laisvas įmetė iš po krepšio. Gavęs progą išsimesti dvitaškį, jį realizavo ir Kristupas Žemaitis.

19:7, 7 min.: Buvos baudos. Giedraičio tritaškis.

19:9, 7 min.: Kalaitzakis sumeta baudas.

19:11, 8 min.: Vasiliausko taškai.

Lukas Malinauskas, BasketNews žurnalistas ASG arenoje

Lukas Malinauskas, BasketNews žurnalistas ASG arenoje

Dar viena Čanako korta – Granto Vasiliausko įtraukimas į rotaciją aštuntą rungtynių minutę. Sunkusis krašto puolėjas Panevėžio komandoje rungtyniauja epizodiškai, o paskutinį kartą taškus buvo pelnęs balandžio 14-osios mače su Alytaus „Dzūkija". Nuo tada LKL jis ant parketo pasirodė ketveriose rungtynėse, kurios iš viso prametė penkis metimus.

21:11, 8 min.: Williamso dvitaškis.

21:15, 9 min.: 4 panevėžiečių taškai paeiliui.

23:15, 9 min.: Williamso taškai.

24:15, 10 min.: Buvos bauda.

24:17, 10 min.: Maldūno taškai.

26:17, 10 min.: Buvos taškai.

Lukas Malinauskas, BasketNews žurnalistas ASG arenoje

Lukas Malinauskas, BasketNews žurnalistas ASG arenoje

Vytenis Lipkevičius vienuoliktą rungtynių minutę užsidirba trečią pražangą ir sėdasi ant suolo. 33-ejų puolėjas – „Lietkabelio" ramstis gynyboje ir karys puolime. Jis per trejas rungtynes reguliariajame sezone su „Rytu" vidutiniškai pelnė po 6,5 taško, bet atkovojo po 6 ir perėmė po 2 kamuolius, atliko po 2 rezultatyvius perdavimus bei fiksavo po 12,5 naudingumo balo.

„Rytas“: Ivanas Buva 5, Jarvis Williamsas, Evaldas Kairys, Margiris Normantas ir Arnas Butkevičius po 4.

„Lietkabelis“: Panagiotis Kalaitzakis 6, Dovydas Giedraitis 3.

26:21, 11 min.: Gagičiaus dėjimas, Kalaitzakio dvitaškis.

29:21, 13 min.: Girdžiūno tritaškis.

31:23, 14 min.: Gagičiaus baudos, Leissnerio dėjimas.

33:23, 14 min.: Buvos dvitaškis.

33:28, 16 min.: Lipkevičiaus tritaškis. Maldūno dvitaškis.



Lukas Katilius, BasketNews žurnalistas ASG arenoje

Lukas Katilius, BasketNews žurnalistas ASG arenoje

Čanakas netveria savo kailyje. Vienoje situacijoje nesportinės pražangos neišsireikalavęs treneris vėl siuto, kai ant žemės nugriuvo Vytenis Lipkevičius. Pastarasis irgi bėgo prie teisėjo aiškintis, kodėl nėra daroma peržiūra. Panašu, kad „Lietkabelis" pykdamas ant teisėjų žaidžia geriau – skirtumas sumenko iki 5 taškų (28:33).

Lukas Malinauskas, BasketNews žurnalistas ASG arenoje

Lukas Malinauskas, BasketNews žurnalistas ASG arenoje

Iškalbingas momentas, kaip „Rytas" kenčia dėl Ivano Buvos. Kroatas po Gabrieliaus Maldūno pasiūlyto kontakto neužvaldė siųsto kamuolio ir iš karto atsisuko į teisėją, ėmė reikšti priekaištus dėl nefiksuotos pražangos. Per tą laiką Maldūnas spėjo nubėgti į puolimą ir nesulaukęs pasipriešinimo įmetė du taškus. Tokie Buvos momentai dažnai neatperka to, ką sezono MVP tapęs aukštaūgis duoda puolime.

35:28, 17 min.: Normanto taškai.

35:30, 17 min.: Kalaitzakio dvitaškis.

36:30, 17 min.: Normanto baudos.

36:32, 18 min.: Gagičiaus dvitaškis.

36:35, 19 min.: Radičevičiaus tritaškis.

36:36, 20 min.: Radičevičiaus bauda.



Lukas Malinauskas, BasketNews žurnalistas ASG arenoje

Lukas Malinauskas, BasketNews žurnalistas ASG arenoje

Pavojaus signalas „Ryto" stovykloje – Arnas Butkevičius gauna ketvirtą asmeninę pražangą dar 19 mačo minutę. Vilniečių kapitonas gynyboje prižiūrėjo Nikolą Radičevičių, kuris užkliuvo už Butkevičiaus ir taip išprovokavo pražangą. Butkevičius spėjo sužaisti vos 6 minutes, per kurias pelnė 4 taškus, bet surinko –3 naudingumo balus.

„Rytas“: Ivanas Buva ir Margiris Normantas po 7, Arnas Butkevičius, Jarvis Williamsas ir Evaldas Kairys po 4.

„Lietkabelis“: Panagiotis Kalaitzakis 10, Džordže Gagičius ir Nikola Radičevičius po 6.

Finalo serija vyks iki keturių pergalių, o reguliarųjį sezoną laimėjęs „Rytas“ turi namų pranašumą, todėl jei prireiks septintųjų rungtynių, jos bus žaidžiamos Vilniuje.

„Rytas“ į finalą pateko 3-1 įveikdamas „Šiaulius-7bet“, tuo metu „Lietkabelis“ tokiu pat rezultatu nukarūnavo čempionus – Kauno „Žalgirį“ ir laikinosios sostinės klubas pirmą kartą per klubo istoriją nepateko į finalą.

Žvelgiant į komandų tarpusavio akistatas, rezultatas lygus – 2-2. „Rytas“ panevėžiečius dukart įveikė LKL. Giedriaus Žibėno auklėtiniai spalio 9-ąją 85:71 namuose laimėjo pirmąją akistatą bei balandžio 11-ąją „Lietkabelį“ palaužė Panevėžyje (90:86).

Tuo metu Nenado Čanako auklėtiniai sausio 29-ąją laimėjo namuose (83:80) ir vasario 19-ąją Karaliaus Mindaugo taurės pusfinalyje Vilniuje (82:80).

Žibėnas tikino, jog namų aikštės pranašumas lemiamame sezono etape bus vienas svarbiausių aspektų.

„Norisi į finalą įžengti kartu su vilniečių armija, – sakė Žibėnas. – Kaip žinote, pirmąsias rungtynes žaidžiame ASG arenoje, o antrąsias – „Jeep“. Kas ten žino, serija bus ilgesnė ar trumpesnė, bet tai yra proga daugeliui vilniečių pasirodyti rungtynėse. Su jais mes esame kitos emocijos komanda, su jais esame kur kas energingesni. Naudodamasis proga noriu pakviesti, kad užpildytų visas tribūnas ir garsiai skanduotų „pirmyn, vilniečiai.“

„Labai svarbus bus pirmasis mačas, vis tik žaisime ASG arenoje, o ne „Jeep“ arenoje, – prieš mačą kalbėjo panevėžiečių gynėjas Dovydas Giedraitis. – Galima sakyti, kad abi komandos žais lyg išvykoje, nes „Rytas“ treniruojasi mažesnėje arenoje. Pavykus iškovoti pergalę pirmame mače, tai būtų didelis pliusas mums. Turime laikytis žaidybinio plano, rodyti savo žaidimą – daug labai nereikia.“

„Niekas tikrai nenorės užleisti savo vietos, juk iki čempionų titulo lieka tik vienas žingsnis, – mintimis dalinosi „Ryto“ žaidėjas Gytis Radzevičius. – Bus tikrai didelė kova, galbūt vietomis labai gražaus krepšinio ir nepavyks demonstruoti, nes teks kautis, vietomis gal ir muštis.“