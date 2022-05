Skambus sirgalių pareiškimas: „GWB stabdo „Žalgirio“ palaikymą“

Kiek girdejau is zmoniu arenoje,kad kazkokie pacukai prieejo prie Websterio ir kazka pradejo aiskinti,mazdaug mes pralaimim,o tu cia klubuose tusiniesi ir t.t. ir tas angliskai pasake mazdaug valinkite ju n.x nuo manes..ir apsauga prieejius juos ismete is arenos....matyt del to cia uzpyko