„Lietkabelio“ pavyzdį pabrėžęs Žibėnas: „Reikia muštis“

Giedrius Žibėnas šalia šoninės linijos piktinosi, kaip Panevėžio „Lietkabelio“ krepšininkai plešia kamuolį iš Vilniaus „Ryto“ žaidėjų.

Gabrielius Maldūnas ir Vytenis Lipkevičius perėmė po keturis kamuolius, o visa „Lietkabelio“ komanda bendrai – vienuolika.

„Ryto“ specialistas tai išskyrė kaip skirtumą pirmose finalo rungtynėse lėmusį žaidimo aspektą.

„Pagrindinis skirtumas šiose rungtynėse buvo kova, – spaudos konferencijoje kalbėjo Žibėnas. – Vėl tie kamuoliai 50 ant 50. Mums vienuolika kartų tiesiog išplėšė kamuolį iš rankų. Legaliai, vienuolika kartų. Ir tai yra finalas, kuriame viskas ir yra apie tai – kas kam išplėš kamuolį iš rankų. „Lietkabelio“ vyrai buvo stipresni šiose smulkmenose.“

„Rytas“ serijos iki keturių pergalių starte namie krito 68:77, nors dar septintą rungtynių minutę po galingo starto susikrovė 15 taškų pranašumą (19:4). Sulig pralaimėjimu, vilniečiai prarado ir namų aikštės pranašumą.

Antrasis mačas – sekmadienį „Cido“ arenoje.

„Pirmosios rungtynės pralaimėtos, turime pamiršti jas greitai, – sakė Žibėnas. – Pradėjome žaisti individualiai, įsiklampinome į „Lietkabeliui“ palankų žaidimą. Kai buvo keturios komandinės pražangos, buvome per naivūs ir praradę discipliną, labai daug baudavome juos, siuntėme prie baudų metimų linijos. Puolime buvo per daug dvejonių, per laisvesnes dienas reikia šiek tiek padaryti išvadas ir žaisti paprasčiau. Metimai, kuriuos prametėme, dar įkris.“

Rungtynių žaidėjas EFF 25 Djordje Gagic Taškai 15 Taiklumas 5-5 Atkovoti kamuoliai 5 Rezultatyvūs perdavimai 1

– Ketvirtajame kėlinyje išmetėte 13 tritaškių (pataikė 3) ir tik 4 dvitaškius (pataikė 2). Ar nepasigedote kūrybos ir bandymų įeiti arčiau krepšio?

– Mes ir sukūrėme tuos tritaškius per žaidimą iš vidaus į išorę. Kažkas įsiverždavo, kažkas nusimesdavo, kažkur pritraukdavome gynybą. Šiandien nepataikėme, bet nėra jokių pasiteisinimų. Taip gali atsitikti. Neįmetėme savo vidurkio (rungtynėse pataikė 6 iš 27 trit. – aut. past.). Reikia pripažinti, kad ir „Lietkabelio“ gynyba buvo gera. Bet tai yra finalas, reikia muštis kiekvienoje situacijoje, kiekvienoje pozicijoje.

– Buvo labai iškalbingų Ivano Buvos momentų aikštelėje, kai reiškė emocijas po nepasisekusių epizodų, o ketvirtajame kėlinyje visai nežaidė. Kaip jums atrodė, ar jis pats save išsiėmė šitaip iš rungtynių, ar varžovai išėmė jį?

– Ne pirmas kartas. Ivanas nori laimėti, kaip ir mes visi. Jis sužais kitas rungtynes žymiai geriau.

– Ivanas nedalyvavo vienoje komandos minutės pertraukėlė, nors Margiris Normantas tarsi kvietė jį. Kaip jūs vertinate situaciją, kai žaidėjas atsitraukia nuo komandos?

– Manau, kad jis tuo metu buvo pakeistas. Tiesiog nuėjo. Visi, kas žaidė, buvo prie lentos. Jokio kriminalo.

– Arnas Butkevičius dar antrojo kėlinio pabaigoje gavo ketvirtą pražangą. Kiek tai išmušė jūsų komandos rotaciją?

– Buvo labai skaudu netekti Arno taip anksti. Arnas vis tiek yra mūsų variklis. Reikia pripažinti, kad kaip komanda išsimušėme su ankstyvomis Arno pražangomis. Mes tikrai nelaimėsime rungtynių po vieną, o Arnas yra tas, kuris klijuoja visą komandą tiek puolime, tiek gynyboje.

– Ar nepamiršote Butkevičiaus, kai jis gavo trečią pražangą ir liko aikštėje?

– Rizikavome. Jis – labai svarbus mums. Rizikavome, tikėjome, kad jis negaus pražangos, bet jo rankų yra daug kur, ir „Lietkabelis“ tikrai gerai žaidžia, kai turime keturias komandines pražangas. Žinome, kad jie ieško pražangų, ir šiandien daug kur prisigavome tokiuose momentuose, kai negalime prasižengti.

– Džordže Gagičius visą sezoną baudžia jūsų komandą – per ketverias tarpusavio rungtynes vidutiniškai renka po 18,8 taško, 5,8 atkovoto kamuolio ir 23,8 naudingumo balo. Šį vakarą surinko 15 taškų ir 25 naudingumo balus. Kas neveikia jūsų plane prieš ir ar jūsų priekinė linija pajėgi sustabdyti jį?

– Esame pajėgūs sustabdyti bet kurį žaidėją, bet reikia darbą reikia daryti geriau. Turime dvi skirtingas gynybos sistemas prieš jį su atskirais žaidėjais. Turime tose sistemose būti geri, nes nė viena iš jų nėra mums nauja, mes žaidžiame 10 mėnesių. Tokiu sezono metu turime išpildyti geriau. Finale kiekviename aikštelės milimetre vyksta kova, Gagičius norės priimti kamuolį kuo arčiau krepšio, mes turime versti jį priimti kuo toliau. Kas laimės kiekvieno milimetro kovą, tas ir laimės finalą.

– Kokie dalykai svarbiausi prieš antrąsias rungtynes?

– Kova yra pagrindinis skirtumas. Turime suprasti, kad geros rungtynių pradžios, vieno kėlinuko ar 15 minučių neužteks prieš tokią komandą. Žinome, kad pas juos yra stipri kovos dvasia, ir žinome, kaip jie žais Panevėžyje. Turime teisingiau įžengti į aikštelę Panevėžyje.

