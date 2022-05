Bostono minią užtildęs rekordinis Butleris išplėšė „Heat“ septintąjį mačą

Nuotr.: Winslow Townson-USA TODAY Sports

Jimmy Butleris lyg namuose siautėjo Bostone, o jo vedamas Majamio „Heat“ klubas išplėšė Rytų konferencijos finalo lemiamą mačą.

Rungtynių žaidėjas EFF 54 Jimmy Butler Taškai 47 Taiklumas 16-29 Atkovoti kamuoliai 9 Rezultatyvūs perdavimai 8

Eriko Spoelstros auklėtiniai išvykoje 111:103 (29:22, 19:24, 34:29, 29:28) įveikė Bostono „Celtics“ krepšininkus ir serijos iki keturių pergalių rezultatas tapo lygus – 3-3.

Lemiamas serijos mačas įvyks Majamyje naktį iš pirmadienio į antradienį 03:30 val. Lietuvos laiku.

Butlerio sąskaitoje per 45 minutes buvo 47 taškai (12/21 dvit., 4/8 trit., 11/11 baud.), 9 atkovoti kamuoliai, 8 rezultatyvūs perdavimai bei 4 perimti kamuoliai.

Puolėjas užfiksavo asmeninį atkrintamųjų rezultatyvumo rekordą, kuris iki šiol buvo 45.

Butleris surinko 42 proc. komandos taškų – 47 iš 111. Per paskutinius tris mačus „Heat“ vedlys iš viso buvo pelnęs 27 taškus, nes žaidė su kelio skausmais.

„Jimmy šiandien atsinešė kovotojo dvasią ir neleido mums pralaimėti, – apie savo auklėtinį kalbėjo Spoelstra. – Jimmy yra puikus kovotojas ir jo noras laimėti yra didžiausias.“

„Didžiulė dalis to ateina iš sunkaus darbo, – apie savo pasirodymą kalbėjo Butleris. – Taip pat esu labai dėkingas komandai. Jie man leidžia būti agresyviam ant parketo.“

„Suknistai nuostabiai, – paklaustas, kaip pasirodė Butleris, atsakė jo komandos draugas Kyle'as Lowry, sukeldamas juoką spaudos konferencijoje. – Oi, atsiprašau, atsiprašau. NBA, prašau neskirkite man baudos. Tai buvo mano klaida.“

„Skirkite jam nuobaudą. Lyga mane baudžia nuolat“, – šmaikštavo Butleris.

„Jis yra kilnus krepšininkas. Darbas, kurį jis atlieka kiekvieną dieną, ir aš tai matau, yra nuostabus, – tęsė surimtėjęs Lowy. – Džiaugiuosi turėdamas tokį vyruką šalia savęs. Aš žaidžiau su daug puikių krepšininkų ir jis yra vienas geriausių.“

Likus 3,5 minutės iki mačo pabaigos po Marcuso Smarto baudų rezultatas buvo lygus – 99:99, tačiau netrukus Butleris pridėjo dvitaškį su pražanga, tris baudas sumetė P.J. Tuckeris ir likus pusantros minutės svečiai spurtu 6:0 išsiveržė į priekį (105:99).

Likus minutei Jaysonas Tatumas pelnė dvitaškį (101:105), tačiau Butleris atsakė tuo pačiu (107:101). Likus 40 sekundžių Tatumas sumetė baudas (103:107), Butleris prametė ir „Celtics“ turėjo 19 sekundžių kažką sukurti, tačiau Jaylenas Brownas buvo nubaustas pražanga puolime, Butleris realizavo baudas (109:103) ir „Heat“ triumfavo.

Bostono komandai Tatumas per 45 minutes pelnė 30 taškų (5/5 dvit., 4/7 trit., 8/8 baud.), atkovojo 9 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus bei perėmė 2 kamuolius ir septyniskart suklydo.

„Celtics“: Jaysonas Tatumas 30 (5/5 dvit., 4/7 trit., 8/8 baud., 9 atk. kam., 4 rez. perd., 7 kld..), Derrickas White'as 22 (3/7 dvit., 4/7 trit., 5 rez. perd., 3 per. kam.), Jaylenas Brownas 20 (5/10 dvit., 7/9 baud., 6 atk. kam., 5 rez. perd., 3 per. kam., 4 kld.), Marcusas Smartas 14 (1/9 trit., 5/5 baud.), Robertas Williamsas 12 (5/7 dvit., 2 blok.).



„Heat“: Jimmy Butleris 47 (12/21 dvit., 4/8 trit., 11/11 baud., 9 atk. kam., 8 rez. perd., 4 per. kam.), Kyle'as Lowry 18 (4/9 trit., 10 rez. perd.), Maxas Strusas 13 (3/8 trit., 4 kld.), P.J. Tuckeris 11 (2/2 trit., 5 atk. kam.), Victoras Oladipo 9 (5 atk. kam.).

Rungtynių apžvalga: