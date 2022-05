Po dar vieno finalo ketverto – laikas pokyčiams Madrido „Real“ klube

Nuotr.: Angel Martinez/Euroleague Basketball via Getty Images

Nuotr. Angel Martinez/Euroleague Basketball via Getty Images

Madrido „Real“ išvyka į Belgradą nesibaigė Eurolygos trofėjumi, kurio visi norėjo, bet toks karališkojo pasiekimas įrodė, jog Pablo Laso auklėtiniai vis dar yra tarp galingiausiųjų Europoje.

Dienos pabaigoje, nepaisant labai prasto pataikymo, „Real“ buvo gana arti, kad įveiktų Stambulo „Anadolu Efes“ po sezono, kuris turėjo labai neįkvepiančių akimirkų.

ACB atkrintamosios varžybos dar gali pakeisti visus vertinimus, tačiau visiškai aišku, kad kitą sezoną šiai komandai lemta iš esmės pasikeisti ne tik dėl to, kad kelių žaidėjų kontraktai baigiasi, bet ir dėl to, kad per visą sezoną buvo aiškių skylių sudėtyje bei nesutarimų tarp trenerių štabo ir klubo.

Taigi, tinklalapis BasketNews kviečia pasigilinti, kaip Madrido „Real“ gali pasikeisti šią vasarą ir kokio pastiprinimo bei sprendimų iš jų galime tikėtis artimiausiomis savaitėmis.

Įžaidėjo dilema

Pusfinalyje prieš „Barcą“ traumą patyrus Nigelui Williamsui-Gossui, „Real“ visą Eurolygos finalą žaidė be tikro įžaidėjo, šioje naudodami Alberto Abalde. Situacija gynėjų linijoje nerimą kelia visą sezoną.

Praėjusią vasarą atlikti Thomaso Heurtelio ir Williamso-Gosso papildymai nedavė tokių rezultatų, kokių klubas tikėjosi. Pasak kelių šaltinių, prancūzų gynėjas buvo problematiška figūra rūbinėje ir galiausiai iškrito už rotacijos ribų. Williamsas-Gossas taip pat nepateisino lūkesčių, kokių iš jo buvo tikimasi.

Žinoma, tai yra situacija, kurią Madrido „Real“ turi išspręsti. Kaip pranešė keletas Ispanijos žiniasklaidos priemonių ir patvirtino BasketNews šaltiniai, „Real“ turi susitarimą su veteranu gynėju Sergio Rodriguezu, kuris, kaip tikimasi, pasirašys 1+1 sutartį su karališkuoju klubu.

Sprendimą pasikviesti tokį patyrusį žaidėją, kaip Rodriguezas, primygtinai siūlė treneris Pablo Laso, kuris jau dirbo su Rodriguezu ir šį sezoną jautė, kad komandoje trūksta tikro kūrėjo.

Tokio žaidėjo, kaip Rodriguezas, patirtis ir vadovavimas padės Madrido „Real“ užpildyti spragas, tačiau reikės ir kitų pastiprinimų, ypač dėl to, kad šioje karjeros stadijoje Rodriguezo žaidimo laikas turi būti stipriai kontroliuojamas.

Praėjusią vasarą „Real“ nusitaikė į Pierria Henry, o šis vėliau prisijungė prie „Fenerbahče“. Ispanijos grandas buvo pasiekęs susitarimą su žaidėju, tačiau galiausiai jiems nepavyko susitarti su „Baskonia“ dėl jo teisių išpirkimo. Po nesėkmingų derybų Henry išvyko į Stambulą.

Dabar „Real“ gali vėl taikytis į Henry. Nuviliantis „Fenerbahče“ Eurolygos sezonas neabejotinai lems keletą pasikeitimų sudėtyje. Dimitris Itoudis bus naujasis vyriausiasis treneris, o Henry dar neturi garantuotos vietos kitam sezonui.

Treneris Laso kurį laiką buvo Henry gerbėjas, o buvęs „Baskonia“ žaidėjas gali būti tinkamas šalia Sergio Rodriguezo. Žinoma, „Real“ vis tiek turės susitarti su „Baskonia“, tačiau remiantis BasketNews šaltiniais, yra daugiau optimizmo nei praėjusią vasarą, kad susitarimas gali būti pasiektas.

Lorenzo Browno variantas

Kitas intriguojantis variantas „Real“ yra Lorenzo Brownas, kuris turėjo puikų sezoną Kazanės UNIKS komandoje.

Tačiau padėtis, susijusi su Brownu, yra kebli. Ispanijos federacija bando gauti gynėjui ispanišką pasą, kad šis galėtų žaisti šių metų Europos čempionate.

Ispanijos rinktinei artėjančiam Europos čempionatui pritrūko įžaidėjo: Ricky Rubio vis dar gydosi kelio traumą, o Rodriguezas pasitraukė iš rinktinės. Dėl to Sergio Scariolo lieka tik Sergio Llullas.

Jei Brownas gaus Ispanijos pasą, kai kurios iš tų problemų bus išspręstos. Žaidėjas iš karto taptų patrauklus „Real“ klubui, kuris turėtų galimybę įsigyti Browną kaip vietinį žaidėją.

Tačiau natūralizacijos procesas visada yra sudėtingas, ypač tokiu laiku kaip dabar. Tarp Ispanijos ir JAV nėra susitarimų dėl dvigubos pilietybės, todėl jei Brownas iš tikrųjų nori tapti Ispanijos piliečiu, jis turi atsisakyti JAV pilietybės. Tai yra pagrindinė kliūtis šiame procese.

Pagalba iš amžinų varžovų

Praėjusią vasarą Madrido „Real“ pasirašė sutartis su dviem buvusiais „Barcos“ žaidėjais – Thomasu Heurteliu ir Adamu Hanga. Šį tarpsezonį „Real“ dar kartą gali sulaukti pagalbos iš savo varžovų. Vienas pagrindinių „Real“ taikinių yra buvęs „Barcelona“ puolėjas Mario Hezonja.

„Marca“ duomenimis, „Real“ jau turi susitarimą su kroatu, kuris Eurolygoje vidutiniškai pelnydavo po 14,2 taško, atkovodavo po 6,1 kamuolio, atlikdavo po 1,8 rezultatyvaus perdavimo ir perimdavo po 1,2 kamuolio, o tritaškius pataikydavo 35 proc.

Buvęs NBA žaidėjas Graikijos žiniasklaidai SDNA neigė, kad dar nepasiekė susitarimo, tačiau nepaisant to, visi ženklai rodo, kad Hezonja kitą sezoną prisijungs prie „Real“.

Kita vertus, panašu, kad Jeffery Tayloras gali palikti komandą po 7 metų Madride. Jo kontraktas baigsis sezono pabaigoje ir kol kas neatrodo, kad klubas norėtų jį pratesti.

Kitas žaidėjas, kurio ateitis „Real“ abejojama, yra Fabienas Causeuras. Remiantis BasketNews šaltiniais Prancūzų gynėjo, kuriam netrukus sukaks 35-eri, kontraktas taip pat baigia galioti ir po penkių sezonų „Real“ jis gali pasukti kita kryptimi.

Pablo Laso išlieka projekto centre

Nepaisant kai kurių pranešimų sezono metu, metusių šešėlį ant Laso ateities, specialistas nesitrauks. Nuo 2011-ųjų Madrido „Real“ vyriausiojo trenerio pareigas einantį Laso visapusį palaiko „Real“ prezidentas Florentino Perezas, kuris laiko jį tobulu „Real“ žmogumi.

Žinoma, šis sezonas kartais kėlė nerimą. Situacija rūbinėje buvo problematiška, ypač su prancūzų žaidėjų grupe. Dar vienas įtampos elementas buvo rinkoje priimti klubo sprendimai.

Treneris Laso praėjusią vasarą norėjo, kad klubas susitartų su Pierria Henry, tačiau „Real“ galiausiai pasiėmė Nigelą Williamsą-Gossą. „Real“ vyriausiasis treneris taip pat paprašė pakeisti Jaycee Carrollą, kuris nusprendė šiek tiek pabūti su šeima prieš priimdamas galutinį sprendimą dėl savo ateities.

Tačiau vadovybė manė, kad Carrollas kažkada sezono metu būtų grįžęs į klubą ir paliko vietą rotacijoje. Galiausiai Carrollas niekada negrįžo ir netęs savo profesionalios karjeros.

Treneris Laso ir techninis direktorius Juanas Carlosas Sanchezas turėjo skirtingas nuomones dėl projekto įgyvendinimo.

Vis dėlto, treneriui Laso, visapusiškai remiamam savininkų, turėtų būti lengviau išsiprašyti norimų žaidėjų, pradedant nuo Rodriguezo žingsnio, kurį primygtinai siūlė strategas.