Antroji akistata: „Šiauliai-7bet“ – „Žalgiris“ 26:36 (17 min.)

Kauno Žalgiris paskelbė kito sezono sudėti- C- Maurice Ndour, C- Dorde Gagič, C- Motiejus Krivas, PF- Augustine Rubit, PF- Tyler Cavanaugh, SF- Edgaras Ulanovas, SF- Eigirdas Žukauskas, SF- Vytenis Lipkevičius, SG- Sasu Salin, SG- Tomas Dimša, SG- Lukas Lekavičius, PG- Darius Thompson, PG- Kyle Allman