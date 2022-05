Jankūno pagerbimo mače – fanų sugrįžimas ir „Žalgirio“ žingsnis link bronzos

Nuotr.: LKL

Trečiąją pergalę paeiliui Lietuvos krepšinio lygos mažajame finale bei rungtynėse, skirtose Pauliui Jankūnui pagerbti, iškovojo Kauno „Žalgiris“.

Kazio Maksvyčio auklėtiniai namuose 85:70 (24:15, 27:20, 14:18, 20:17) įveikė „Šiaulių-7bet” krepšininkus ir serijoje iki 4 pergalių išsiveržė į priekį 3-0.

Ketvirtasis mačas bus žaidžiamas Šiauliuose.

Šiose rungtynėse buvo pagerbtas Jankūnas, kuriam tai galimai buvo paskutinės rungtynės „Žalgirio“ arenoje. Kapitonas prieš mačą buvo sutiktas emocingu vaizdo klipu, ant visų žalgiriečių marškinėlių puikavosi Jankūno pavardė, o aikštelės centras buvo pažymėtas 13-uoju numeriu.

Jankūnas per 19 minučių surinko 4 taškus (1/2 dvit., 2/3 baud.), 4 atkovotus bei 1 perimtą kamuolį, 4 rezultatyvius perdavimus, 2 blokus ir 12 naudingumo balų.

„Žalgirio“ arenoje didžiąją rungtynių dalį nebuvo ištikimiausių fanų – „Green White Boys“, kurie nutraukė klubo palaikymą. Nors klubo atstovai teigė, jog žaidėjai susitaikė su GWB, tačiau iš pradžių atrodė, jog šie savo organizuoto palaikymo atnaujinti pirmadienį nesiruošė, o į GWB tribūnq stojo būrelis sirgalių.

Tačiau netikėtai ketvirtajame kėlinyje GWB atvyko į areną ir palaikymą pradėjo nuo skanduotės „Paulius Jankūnas“.

Fanai taip pat prašė Mariaus Grigonio sugrįžimo, kuris gyvai stebėjo rungtynes.

Rungtynes geriau pradėjo šeimininkai, kurie galingai spurtavo 33:15 ir po Josho Nebo dvitaškio su pražanga antrojo kėlinio viduryje įgijo 18 taškų persvarą bei iniciatyvą išlaikė iki ilgosios pertraukos (41:35).

Visgi Antano Sireikos auklėtiniai nepasidavė: šiauliečiai prieš lemiamą ketvirtį spurtavo 9:3 ir sumažino skirtumą iki 12 taškų (65:53).

Tačiau tai buvo viskas, ką pavyko padaryti „Šiauliams-7bet”. Ketvirtąjį kėlinį „Žalgiris“ atidarė spurtu 12:2 ir likus 6,5 minutėms po Nebo dvitaškio persvara pasiekė 20 taškų (75:55), kurios svečiams ištirpdyti nepavyko.

Rungtynių pabaigoje tiek Maksvytis, tiek Sireika paeiliui paprašė minutės pertraukėlės, tačiau per jas apie taktiką nebuvo kalbama: sirgaliai plojo atsistoję, Jankūnas apsikabino su Maksvyčiu bei komandos draugais, o vėliau su savo pirmuoju treneriu „Žalgiryje“ Sireika.

Kauno komandai Nebo per 17 minučių pelnė 11 taškų (5/5 dvit., 1/1 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei surinko 16 naudingumo balų.



Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Marekas Blaževičius, per 15 minučių pelnęs 15 taškų (7/10 dvit., 1/3 baud.). Jis taip pat atkovojo 4 kamuolius bei surinko 11 naudingumo balų.



Šiauliai ekipos gretose išsiskyrė Donatas Sabeckis, kurio sąskaitoje per 37 minutes buvo 13 taškų (2/6 dvit., 2/4 trit., 3/7 baud.), 5 atkovoti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai bei 16 naudingumo balų.

„Žalgiris“: Marekas Blaževičius 15 (7/10 dvit., 5 kld.), Tyleris Cavanaugh 13 (2/3 trit.), Joshas Nebo (5/5 dvit., 6 atk. kam.) ir Regimantas Miniotas (4/4 dvit.) po 11, Mantas Kalnietis 9 (3/3 trit.).



„Šiauliai-7bet“: Donatas Sabeckis 13 (2/4 trit., 5 atk. kam., 7 rez. perd., 5 kld.), Martynas Varnas 12 (2/5 trit.), Arminas Urbutis (2/5 trit.) ir Danielis Baslykas po 10, Giedrius Staniulis 9 (3/7 dvit., 5 atk. kam.).

