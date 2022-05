Susigraudinęs Jankūnas – apie fanų laukimą, pagarbą Sireikai ir laukiantį pokalbį su Motiejūnu

Nuotr.: LKL

Paulius Jankūnas galimai sužaidė paskutines karjeros rungtynes „Žalgirio“ arenoje.

Žalgiriečiai 85:70 įveikė „Šiaulių-7bet“ ir atsidūrė per pergalę nuo Lietuvos krepšinio lygos (LKL) bronzos ir penktadienį gali užbaigti sezoną Šiauliuose, o tai reikštų ir Jankio įspūdingos karjeros pabaigą.

Jankūnas aikštėje praleido 19 minučių, pelnė 4 taškus, atkovojo 4 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, išrašė 2 blokus ir surinko 12 naudingumo balų, o rungtynių pabaigoje klubo legenda net susigraudino, kuomet specialiai jo išlydėtuvėms buvo paprašyta minutės pertraukėlė.

„Ar reikia to komentaro? Rimtai?“ – tik atėjęs į spaudos konferenciją juokavo Jankūnas. – Daug emocijų, kažkaip atrodo, kad nustūmiau jas į šalį, bet tas filmukas sukėlė emocijas. Visi draugai, pažįstami, vaikai. Tai iš tikrųjų jaudina. Atrodo, kad buvau pasiruošęs. Šnekėjome, kad galbūt paskutinės rungtynės „Žalgirio“ arenoje.“

Po pirmųjų bronzinės serijos rungtynių aktyvusis „Žalgirio“ sirgalių būrys „Green White Boys“ pareiškė, jog stabdo savo palaikymą. Po šio pareiškimo jie nevyko į antrąsias serijos išvykos rungtynes Šiauliuose, o trečiosiose atvyko tik į pačią pabaigą.



Gausus būrys GWB grupės fanų prieš ketvirtąjį trečiųjų LKL mažojo finalo rungtynių kėlinį įbėgo į tribūną ir skanduotėmis Pauliui Jankūnui pradėjo kurti triukšmingą atmosferą.

„Laukiau jų, nes nėra paslaptis, kad buvome susitikę pasikalbėti, – apie GWB sakė Jankūnas. – Buvome iškilę tam tikrų problemų. Tai daugiau komunikaciniai dalykai, kur dvi pusės nori to pačio, bet kai mažai šnekasi, tas nesigauna. Tikėjausi, kad viskas labai lengvai išsispręs ir tokių dalykų ateityje nebus. Ačiū jiems, kad jie atėjo. Per pirmus du kėlinius galvojau, ar tikrai neateis. Bet vėliau išgirdau, kai jie pagyvino areną. Ačiū jiems už tą pagarbą, kurią parodė man.“

Rungtynių žaidėjas EFF 16 Josh Nebo Taškai 11 Taiklumas 5-5 Atkovoti kamuoliai 6 Rezultatyvūs perdavimai 3

– Ar GWB pasakė, kad ateisime?

– Nebuvo pasakyta, kad ateisime, bet visą laiką tikiesi, kad įvyks.

– Ar pavyko susivokti, kad tai galimai paskutinės karjeros rungtynės „Žalgirio“ arenoje?

– Pavyko, vis tiek žiūri į tą kalendorių ir matai tą pabaigą. Tai labai lengva su tuo susitaikyti, nes daugiau nebus nieko. Kaip ir sakiau, esu visiškai apsisprendęs ir pasiruošęs tai pabaigai. Aišku, dėl tų vaizdo įrašų užplūsta emocijos, bet tiesiog žinai, kad ateis ta diena ir viskas.

– Ko labiausiai pasiilgsi iš krepšininko karjeros?

– Turbūt rūbinės. Vis tiek tai yra savitas dalykas. Jeigu ir paklausi, kas tai yra, tai aš tau neatsakysiu. Bet tai – tas kasdienis buvimas visų rūbinėje. Viskas, kas vyksta rūbinėje, treniruotėse ir tarp jų. Be abejo, rungtynių adrenalino, tų visų emocijų. Tai nesulyginami dalykai ir jie patys svarbiausi. Yra adrenalinas ir pergalės siekimas, o po to yra tas kasdieninis buvimas tarp žaidėjų, bendravimas su komanda. Ką jau dariau 20 metų.

– Šis sezonas atrodo yra vienas sunkiausių tavo karjeroje, pernai nusprendei pratęsti karjerą. Ar matant tai, kaip viskas susiklostė, nesigaili dėl tokio savo sprendimo?

– Daug kas to klausia. (juokiasi) Nesigailiu, ne visos istorijos turi gražią pabaigą ir reikia su tuo susitikayti. Sezonas buvo toks, koks buvo, nieko nesigailiu, turėjome daug bėdų, stengėmės jas spręsti... Smagu, kad nė su vienu išvykusiu ar atvykusiu sezono metu žaidėju nėra jokių pykčių, išlikome žmonėmis ir profesionalais. Be abejo, apie rezultatus aš nešneku, jie yra nuviliantys. Tiesiog matyt iš aukščiau buvo taip suplanuota, kad šis sezonas bus toks.

– Karjerą „Žalgiryje“ pradėjai pas Antaną Sireiką, ją užbaigsi – prieš jį. Treneris pats susigraudino kalbėdamas apie tave. Kiek apskritai tavo karjeroje yra svarbus Antanas Sireika?

– Tai vienas iš svarbiausių žmonių mano karjeroje. Pirmi žingsniai „Žalgiryje“ buvo žengti jo dėka, atėjau su Antano palaiminimu į aikštelę. Gavau visą pasitikėjimą, kurio kitas treneris jaunam žaidėjui galbūt nebūtų suteikęs. Visą gyvenimą būsiu dėkingas treneriui Antanui, kuris man, jaunam, liaunam, leido žaisti tarp tokių vyrų. Turbūt visi puikiai prisimenate, kokia tuomet buvo aukštaūgių sudėtis „Žalgiryje“, po to ir į vyrų rinktinę pakvietę. Taip, kad jis – vienas svarbiausių žmonių mano karjeroje.

– Sireika pabaigoje paprašė dar vienos minutės pertraukėlės, kad galėtų tave pasikviesti. Ką pasakė treneris į ausį?

– Pasakė, kad labai manimi didžiuojasi ir yra laimingas dėl to, kaip susiklostė mano karjera ir prie to prisidėti. Ne tik prisidėti, bet, kaip aš sakau, būti vienu svarbiausių žmonių karjeros pradžioje. Tiesiog emocionalus pokalbis, prisiminimais pasidalinome ir tiek.

– Pats jau po Eurolygos sezono pabaigos sakei, kad tęsi darbus „Žalgiryje“. Ar pavyko su Pauliumi Motiejūnu išsigryninti laukiančią poziciją klube?

– Nepavyko, nes niekas pozicijos labai stipriai ir negrynino. Suprantame, kad tie dalykai niekur nepabėgs. Laukėme sezono pabaigos, kuri tikrai buvo ne pati lengviausia. Daug įtampų ir tie dalykai, kurie sezono metu gali palaukti, buvo nustumti į priekį. Manau, kad baigsis sezonas, susirinksime ir pasišnekėsime. Niekada su Pauliumi (Motiejūnu) neturėjau problemų ir manau, kad ir šį kartą jų nebus.

– Kaip sakei, ilgai žvalgeisi į kalendorių. Kokių per tą laiką sulaukei patarimų, ką veikti po karjeros pabaigos?

– Turbūt svarbiausias patarimas buvo nenustoti sportuoti, nes tai būtų labai negerai sveikatai, širdžiai ir panašiai. Kažkada, kai jaunas buvau, atsimenu su Tadu Klimavičiumi sakėme, kad po karjeros dvejus metus nieko neveiksime, tiesiog žvejosime ir gamtoje būsime, bet kai suaugi, supranti, jog tai nerealu ir taip niekada nebus. Dabar kaip tik norisi įsijungti į naują veiklą. Žinoma, bus atostogos su šeima, bet atsiradęs vakuumas per porą savaičių bus užpildytas naujais iššūkiais, kurių bus be galę ir juos reiks išmokti.

– O ar teko pačiam dalyvauti susitikime su fanais?

– Taip, teko, bet manau, kad nereikia labai viešinti tų dalykų. Buitiniai daugiau dalykų, vienas kitų nesupratimas, nebuvo didelių dramų. Kaip ir minėjau, per mažai bendravimo yra komandos ir fanų po rungtynių, kad būtų artimesnis ryšys ir nekiltų tokių dalykų. Manau, kad tai išsispręs automatiškai.

– Tai bus pirmas darbas sporto direktoriaus darbo kalendoriuje?

– Nežinau kokiame kalendoriuje, bet, be abejo, bus susitikimų daugiau su fanais. Taip pat ir dėmesio tiek iš mūsų, tiek iš sirgalių.