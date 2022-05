Valinskas – apie gerą sezoną Belgijoje, nustebinusį „Lietkabelį“ ir buvusio kambarioko atsisveikinimą

Nuotr.: ZUMAPRESS.com-SCANPIX

Paulius Valinskas 2021-ųjų vasarą pasitiko kaip antras rezultatyviausias Panevėžio „Lietkabelio“ žaidėjas, tačiau tuomet priėmė daug kam netikėtą sprendimą ir nusprendė išvykti į Belgijos lygą. Ar tai pasiteisino?

26-erių gynėjas bendroje Belgijos ir Nyderlandų lygoje, kurioje žaidė 21 ekipa, fiksavo 16,3 taško vidurkį ir buvo šeštas rezultatyviausias pirmenybių žaidėjas, tačiau prieš atkrintamąsias patyrė traumą, kuri užbaigė jo sezoną anksčiau laiko.

Be lietuvio likusi Alsto „Okapi“ nužygiavo iki trečiojo atkrintamųjų etapo, kol galiausiai pralaimėjo ir liko už stipriausių lygos komandų aštuntuko ribos.

Vis dėlto pirmą kartą karjeroje visą sezoną užsienyje praleidęs Valinskas į metus Belgijoje žiūri pozityviai ir tikisi, jog legionieriaus patirtis padės ateityje.

„Tai buvo absoliučiai nauja patirtis, daug visokių dalykų pamatai kitaip nei esi įpratęs Lietuvoje, – BasketNews apie pirmąjį tikrą sezoną užsienyje pasakojo Valinskas. – Pavyzdžiui, kaip yra valdoma komanda, koks žaidimo stilius, nes viskas tikrai labai skiriasi. Bet tai yra patirtis ir žingsnis į priekį, nes išeini iš komforto zonos tiek aikštėje, tiek už jos ribų. Tikiuosi, kad tai padės ateityje.“

Nuotr. ZUMAPRESS.com-SCANPIX

Būtent tikslas prasimušti į elitinius čempionatus Valinską pastūmėjo į Belgiją, kurioje jis didžiąją sezono dalį buvo priverstas žaisti įžaidėjo pozicijoje, nors jam gerokai įprastesnė yra atakuojančio gynėjo vieta.

Nors Valinskas dar nežino, ko tikėtis iš šio tarpsezonio, 16,3 taško, 3,9 rezultatyvaus perdavimo, 14,7 naudingumo balo ir 37,5 procentų tritaškių pataikymo vidurkis neturėjo sumenkinti jo rinkos vertės, kuri šiemet gerokai viršijo „Lietkabelyje“ buvusį atlyginimą.

„Kol kas apie tai nekalbėjau su savo agentais, bet manau, kad mano vertė tikrai nenukrito. Tai buvo mano pirma legionieriaus patirtis, tai įdomu, kaip kitose šalyse žiūrės, kad išvažiavau į Belgijos čempionatą, – svarstė kaunietis. – Dažniausiai dėmesį kreipia aplinkinės šalys, tai iš Belgijos tikrai lengviau išvažiuoti į Italiją, Prancūziją ar Ispaniją, tad pažiūrėsime.“

BasketNews pateikia pokalbį su Pauliumi Valinsku – apie pirmą tikrą legionieriaus sezoną, „Lietkabelio“ sėkmės paslaptis, pokalbį su Speedy Smithu ir Kauno „Žalgirio“ bėdas.

– Pauliau, kaip komandos vadovai įvertino tiek komandinį pasirodymą, tiek asmeninį? Ar buvo pateisinti lūkesčiai?

– Kalbant apie mane asmeniškai, jie buvo patenkinti, norėtų mane pasilikti kitiems metams, bet čia – kiti niuansai, dabar apie tai negalvoju. Jie buvo patenkinti, koks aš buvau žmogus, koks buvau aikštelėje, charakteriu irgi džiaugėsi.

Kas liečia komandą, tai rezultatais tikrai niekas nebuvo patenkinti, bet negali sakyti, jog viskas buvo tik blogai. Belgijos taurėje patekome į pusfinalį ir pritrūko vos kelių taškų iki finalo, o tai klubui būtų įspūdingas pasiekimas. Lygoje – dvejopi jausmai. Nepatekome į pirmą penketą, bet žemesnėje grupėje labai gerai žaidėme, o galutinėje sezono stadijoje iškritau iš rikiuotės dėl smulkios traumos ir atkrintamosiose komanda nuėjo iki trečio rato. Tikrai dvejopi jausmai dėl sezono – asmeniškai buvo geras sezonas, bet komandiniai rezultatai – vidutiniški.

– O trauma nesutrukdys tarpsezonio planų?

– Ne, trys-keturios savaitės atsigavimo ir viskas gerai. Liko dar savaitė reabilitacijos ir bus galima pradėti rimtai ruoštis sezonui.

– Ar jau turi susidėliojęs vasaros grafiką?

– Pabaigsime žiūrėti visus vietinius čempionatus, reabilitaciją, tada 10 dienų atostogų ir birželio pabaigoje vėl pradėsiu ruoštis sezonui. Šiemet žymiai anksčiau baigiau sezoną nei pernai, turėsiu laiko gerai pasiruošti ir esu nusiteikęs stipriai padirbėti.

– Prieš sezoną pats savo sprendimą vykti į Belgiją motyvavai noru atkreipti kitų užsienio lygų dėmesį. Kaip manai, ar toks sprendimas pasiteisino, ar jaučiasi kitų lygų dėmesys?

– Šiuo metu kažko nėra labai daug, nes daug čempionatų dar nesibaigė. Sezono metu buvo kalbų, dėmesio ir iš Italijos, Prancūzijos komandų, bet likau sezoną užbaigti ten, kur pradėjau, o dabar – žiūrėsime. O ar buvo geras sprendimas išvažiuoti, nežinau, pasimatys birželio pabaigoje-liepos pradžioje, kai rinkoje prasidės sujudimas.

Nuotr. LKL

– Pats apsilankei Panevėžyje, kur buvęs tavo klubas „Lietkabelis“ žaidžia LKL finale. Prieš sezoną atsargiai žiūrėjai į „Lietkabelio“ sudėtį. Kaip stipriai esi nustebintas tokio rezultato?

– Tikrai, atvirai sakau, esu nustebintas. Visi prieš sezoną būtų tą patį sakę – sudėtis ant popieriaus atrodė prasčiau nei pernai, bet visi matome, kaip žaidžia keli žaidėjai. (Panagiotis) Kalaitzakis buvo absoliučiai pagalbinis žaidėjas, šiemet – Eurolygos lygio, (Gediminas) Orelikas trejus metus nežaidęs rungtyniauja tiesiog įspūdingai. „Lietkabelis“ pataikė su visais sprendimais, kai pasirašinėjo sutartis su underdogais. Jie iššovė, puikiai susiklijavo, turi pagaliau du tikrus įžaidėjus, kurie pirmiausia žiūri ne kaip įmesti taškus, kaip buvo ankstesniuose sezonuose, o kaip perduoti kamuolį. Ir, aišku, numeris vienas yra (Nenadas) Čanakas. Viskas sudėliota, visi žino, ką turi daryti, ir gauname įspūdingą sezoną.

– Tai, tavo nuomone, didžioji sėkmės paslaptis – Čanakas ir jo tęstinumas?

– Negalima taip sakyti vienareikšmiškai, bet visos komandos geriausius rezultatus pasiekia, kai išlieka tas pats treneris. Kažkiek gali nesisekti sezono metu, bet gale būna rezultatas ir tai akivaizdžiai matosi Madrido „Real“. Aišku, negali čia lyginti Pablo Laso ir Eurolygos, bet sėkmės linija yra aiški.

– Ar matai didelių pasikeitimų „Lietkabelio“ žaidime nuo tavo metų Panevėžyje?

– Ne. Viskas yra labai panašiai, pagrindiniai deriniai, idėjos yra tos pačios. Metantis ketvirtas numeris buvo (Željko) Šakičius, (Gytis) Masiulis, dabar – Orelikas, atakuojančių gynėjų taip pat yra tos pačios idėjos. Tiesiog geriau žaidėjai šiemet susiklijavo, geresnės formos yra ir Džordže Gagičius, yra tikras įžaidėjas ir tas pasimato.

– Ar pats nesigaili, matant, kaip viskas susidėliojo, kad galiausiai nelikai „Lietkabelyje“, nors tokių kalbų ir buvo?

– Aišku, yra tas jausmas, kad pernai turėjome lyg geresnę komandą, bet nebuvo sezonas toks, kaip yra jų šiemet. Pagalvoju, kad kodėl pernai neturėjome tokio sezono, bet ką padarysi, sprendimas priimtas, jo nesigailiu, nes man reikėjo išvažiuoti. Norėjau kažko naujo karjeroje ir tik galiu pasidžiaugti tiek dėl savęs, tiek dėl „Lietkabelio“.

– Įsivaizduoji kitą sezoną save grįžtantį žaisti į Lietuvą?

– Sunku pasakyti. Kiekvienais metais niekada negali pasakyti niekada. Kai bus ant stalo kažkokie variantai ir turėsiu iš ko rinktis, galėsiu kažką pasakyti. Aišku, komandos, kur galėčiau žaisti Lietuvoje, yra labai ribotos, todėl užsienio rinka šiuo metu man atrodo aktualesnė.

Nuotr. LKL

– Prieš rungtynes Panevėžyje smagiai pasišnekėjai su Speedy Smithu. Iš kur ryšys atsirado?

– Tame ir esmė, kad mes jokio ryšio neturime (juokiasi). Tiesiog vienas kitą žinojome, nes pernai tarpusavyje žaidėme Europos taurėje, jis žaidęs taip pat Belgijoje. Sėdėjau prie parketo, jis mane pamatė, priėjo, pasisveikino ir sako: „Atsimenu tave, mačiau žaidei Belgijoje, kaip sekasi?“ Tiesiog kelias minutes pasišnekėjome, palinkėjome sėkmės, sveikatos ir tiek.

– Dvejos finalo rungtynės įvyko, rezultatas – 1-1. Kas tavo nuomone yra LKL favoritas?

– Vienareikšmiškai lygiausias LKL finalas per eilę metų ir įdomumas visai yra kitas. Įpratome matyti „Žalgirį“, o dabar yra įdomu, visi seka, kas bus. Sakyčiau, kad finalo favoritas buvo tas, kas turi namų pranašumą, nes matome atmosferas, bet per pirmus mačus viskas buvo paneigta. Dabar sakyčiau 60 prieš 40 favoritas yra „Rytas“, nes jie susigrąžino namų pranašumą ir pastarosiose rungtynėse parodė visai kitą veidą.

– Jei „Lietkabelio“ sezonas yra vienas geriausių klubo istorijoje, tai kitos tavo buvusios komandos, Kauno „Žalgirio“, yra vieni blogiausių metų. Ar tikėjaisi, kad taip viskas baigsis ir kur buvo didžiausia bėda?

– Negalvojau, kad jiems sezonas taip baigsis. Buvo tradicija – jei Eurolygoje nesiseka, viskas atsigriebiama KMT ir po to – LKL. Fiziškumo skirtumas LKL ir Eurolygoje – kosminis, tad jie dominuodavo ties tuo, savo meistriškumu pasiimdavo čempionų titulą be problemų. Šiemet to nebuvo ir sunku sakyti, kad žaidėjai buvo nemotyvuoti. Didžiausia bėda, kaip ir visi šneka, buvo komplektacija, nes surinkti žaidėjai net LKL nedominavo savo meistriškumu. Nepataikyta su legionieriais ir žaidėjai netiko vienas prie kito.

– Tavo buvęs kambario draugas „Žalgiryje“ Paulius Jankūnas veikiausiai sužaidė paskutines rungtynes namų arenoje. Kas tau yra įsimintiniausia Pauliaus karjeroje?

– Stebėjau jo žaidimą, kai pats buvau dar vaikas, po to tapome gerais draugais. Vakar parašiau žinutę, pasveikinau su įspūdinga karjera, nepamirštamais momentais. Palaikome ryšį, jis – neeilinė asmenybė, neeilinis charakteris. Nežinau, ar kas nors dar galės jį pralenkti „Žalgiryje“.

Vakar galvojau, negi fanai neateis jo palaikyti, bet pagarba buvo parodyta ir pačiam šiurpuliukai lakstė, kai visa arena atsistojusi atsisveikino. Trūksta žodžių, kaip tai yra įspūdinga.