Karštame LKL finale – fizinis trenerių konfliktas ir antroji „Ryto“ pergalė

Žiauru, kad taip gauna Lietkabelis. Atrodo, visiškai ne ten papuolę. Prieš Žalgirį be fizinės formos ir kai kurių ''padėjusių'' žaidėjų pagalbos laimėjo. Bet finale prieš Rytą to neužteks. Taip, teisėjai grybauja, bet ne jie kalti, kai gauni dvigubai. Neveltui Lietkabelis vadinamas (ir vertas to) lkl princese. O konkrečiai apie antro kėlinio pabaigą - tai ok, visai smagiai žiūrisi kai nesi nei vienos, nei kitos komandos fanas. Tegul laimi seriją stipresni