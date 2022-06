Oficialu: Žiemelio projektas įsigijo Alytaus „Dzūkiją“

Verksniai

Keista matyt tiek daug verksniu. reikia pripazinti, kad alytaus komanda buvo tiesiog prasciausia LKL (dar gal pasvalys galetu dalintis blogiausios komandos varda, bet ten lb mazas miestas). Kai buvo lavrinoviciai dar kazkas ten vyko, paskui prasidejo agonija. Tarkim kokia utena issauna, panevezys issauna, neptunas i finala buvo patekes, jonava pirmas sezonas ir 4 vieta reguliariam. Prienai gerai pasikapodavo, siauliai ir turejo blykstelejimu.. o alytus??? paziurejau LKl istorija, tai auksciau 6 vietos nebuvo pakile. kas antra sezona net nepatenka i playoff... kazkoks Sacramento Kings atitikmuo LKL.. komanda be vizijos, be ateities, be strategijos. Reikia dziaugtis, kad jos daugiau nebebus. Ziemelis ambicingas, tai bent kazkiek pamegins pakurti nauja projekta, neaisku kaip seksis, ar nenusibos, ar nesusidurs su pasaliniais veikejais, bet blogiau tikrai nebus. Siaip europoje yra daug visokiu vidutinioku Lietuviu, tai paemus juos, dar jei koki legionieriu pataikius nupirkti tai galima tiketis per kelis metus, kad kovos del 2-4 vietos. dar jei butu vietoje ryto, ar panevezio suprasciau nepasitenkinima.. dabar tai tikrai nesuprantu. Nesuprantu zmoniu kurie sako, kad cia kazkas blogai.. Alytaus zmones liks be kasio? jie be jo ir buvo. 1h iki Kauno, 1.30h iki Vilniaus. nera toli nuvaziuoti ir pamatyti kase jei labai truksta